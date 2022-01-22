10 неголливудских картин-загадок, которые берут за живое с первого кадра

Фильмы, в которых есть загадка и режиссер дает возможность подумать, всегда ценятся зрителями. Ведь иногда так хочется провести вечер, распутывая сложные повороты сценария и хваля себя за то, что догадка о том, кто преступник, оказалась верной.

Мы в AdMe.ru любим сюжеты, где есть тайны, и составили список картин, которые сняли не в Голливуде.

«Тайны леса» (Индия)

В небольшом городке рядом с огромным национальным парком пропадает девушка. За расследование берутся совершенно разные люди: местная полицейская и следователь из крупного города. У них противоположные характеры и непохожие методы работы. Но ради общего дела им как-то придется преодолеть разногласия. И пока они не представляют, с какими серьезными препятствиями придется столкнуться в ходе расследования. Рейтинг IMDb — 8

«Предшественница» (Великобритания)

После личной трагедии Джейн хочет изменить свою жизнь. И получает шанс переехать в красивый и ультрасовременный дом. Но есть ряд условий, которые жильцы должны соблюдать, и они крайне странные. Через какое-то время Джейн понимает, что дом постепенно меняет ее. Вскоре выясняется, что 3 года назад в этом доме умерла предыдущая жительница. Джейн с тревогой начинает замечать сходство между их историями. Рейтинг IMDb — 6,5

«Личность» (Турция)

Спокойную и монотонную жизнь вдовца и пенсионера Агаха нарушает известие о том, что у него развивается болезнь Альцгеймера. Совсем скоро болезнь сотрет из его сознания все воспоминания. Этот факт пугает мужчину, но в то же время предоставляет возможность делать то, о чем он всегда мечтал, но боялся. Он решается на преступление. Судьба сталкивает его с Неврой — женщиной-полицейской из Стамбула. И эта встреча полностью меняет их жизни. Рейтинг IMDb — 9,1

«Дело Коллини» (Германия)

Полицейскому Каспару предстоит распутать дело о гибели немецкого бизнесмена. Личность и мотивы подозреваемого кажутся ему странными. И, потянув за ниточку, он понимает, что столкнулся с преступлением, которое задевает многих людей на таком уровне, что непонятно — останется ли он в живых, если раскроет его. Рейтинг IMDb — 7,3

«Точка кипения» (Великобритания)

У шеф-повара Энди большие проблемы и на работе, и в личной жизни. Он спешит в свой ресторан, пытаясь на ходу решить множество вопросов. И надо такому случиться — именно в этот сложный день бывший босс Энди собирается заявиться к нему на ужин, прихватив с собой элегантного и жесткого ресторанного критика Сару. Рейтинг IMDb — 7,5

«Добродетели» (Великобритания)

Жизнь Джозефа практически рушится, когда его бывшая жена переезжает в Австралию с маленьким сыном. Главный герой пытается переосмыслить свою жизнь и решает отправиться в Ирландию на поиски сестры Анны, с которой не виделся больше 30 лет. На родине в его памяти всплывает страшный инцидент из прошлого. Рейтинг IMDb — 8,2

«Гнев» (Индия)

Глава влиятельной семьи Кульджиндер готовит своих наследников к ведению семейного бизнеса. Вот только бизнес этот незаконный и один из сыновей совсем не уверен, что хочет быть преступником. Он собирается жениться и думает о том, получится ли у него построить ту жизнь, о которой он мечтает. Рейтинг IMDb — 7,5

«Единственный» (Великобритания)

Амбициозная исследовательница открывает бизнес, основанный на ее открытии в области ДНК. У каждого на этой планете есть предназначенная только ему идеальная вторая половинка. И теперь ее можно найти по интернету. Находит своего партнера и сама создательница. Вот только все не так просто и с этим человеком, и с некоторыми другими, которых подобрала умная программа. Рейтинг IMDb — 6,6

«Турист» (США, Австралия, Великобритания)

Любящий приключения парень отправляется в одиночное путешествие на машине. И конечно, заезжает в такое место, куда редко ступает нога человека. Неожиданно за ним увязывается кто-то на странном грузовике. Рейтинг IMDb — 7,2

«Открой глаза» (Польша)

После трагического и странного происшествия Юлия попадает в центр лечения амнезии. Однако когда ей начинают сниться странные сны, которые кажутся ей слишком реальными, девушка начинает сомневаться в реальности. Она пытается убежать из центра, чтобы узнать всю правду о методах лечения, которые к ней применяют. Рейтинг IMDb — 6,5