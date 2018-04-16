10 неголливудских фильмов о том, какой разной и необыкновенной бывает любовь

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В фильмах показывают разную любовь: трогательную, романтическую и ту, которая сметает все на своем пути, меняя судьбы. Это чувство — основной двигатель в любом виде искусства.

AdMe.ru собрал 10 фильмов, которые покажут любовь в разных ее проявлениях без капли голливудского лоска.

Жизнь других (Das Leben der Anderen) IMDb — 8,5

В главных ролях: Ульрих Мюэ, Себастьян Кох, Мартина Гедек Георг Драйман — известный писатель, драматург. Он мог бы прожить спокойную жизнь, не представляя никакого интереса для разведывательных служб, если бы не влюбился в известную актрису. Известную настолько, что их роман не остался незамеченным для могущественного человека из ЦК. В жизни Драймана появляются спецагенты тайной полиции Штази, чья профессия — жизнь других.

Пианистка (La pianiste) IMDb — 7,5

В главных ролях: Изабель Юппер, Анни Жирардо, Бенуа Мажимель Эрика — профессор Венской консерватории. Несмотря на свой статус и то, что она занимается любимым делом, ее жизнь трудно назвать счастливой и гармоничной. Женщина живет вместе со своей матерью, они спят в одной кровати. Она тайно посещает магазины для взрослых, а в коробке под кроватью хранит набор для садомазо-развлечений. Эрика ищет любви, мужского внимания. Но когда в нее влюбляется ученик, ее реакция и поведение шокируют его.

Желание жить (Chce sie zyc) IMDb — 7,8

В главных ролях: Давид Огродник, Дорота Коляк, Аркадиуш Якубик Матеуш болен ДЦП. Он не может передвигаться без помощи, не может говорить. Сестра видит в нем только овощ, а брату завидно, что Матеуш не учится в школе. Однако родители верят, что в беспомощном, изуродованном теле живет настоящий, полноценный человек, который чувствует и понимает все. И они правы.

Только ты (Sadece Sen) IMDb — 7,3

В главных ролях: Бельчим Билгин, Ибрагим Челиккол, Керем Джан Жизнь бывшего профессионального боксера Али случайным образом пересеклась с жизнью слепой девушки по имени Хазал. И эта встреча стала судьбоносной. Они жили вместе долгое время и были по-настоящему счастливы, пока однажды в их дом не пришла беда: болезнь Хазал начала прогрессировать.

Цветения пора (Lust och fägring stor) IMDb — 7,0

В главных ролях: Юхан Видерберг, Марика Лагеркранц, Томас фон Брёмссен 15-летний Стиг влюбляется в Виолу, свою школьную учительницу. Она замужем, ей 37 лет. Но факт замужества и разница в возрасте не пробуждают в них голос разума, ведь между подростком и женщиной невероятно сильное взаимное чувство.

Искатели приключений (Les aventuriers) IMDb — 7,0

В главных ролях: Ален Делон, Лино Вентура, Джоанна Шимкус Мечтательные друзья Маню и Ролан строят сумасбродные планы о том, как добиться всеобщего признания и заработать. Один мечтает совершить незабываемый трюк на самолете, пролетев под Триумфальной аркой, другой пытается изобрести мощный двигатель для гоночных машин. Однажды к ним в мастерскую приходит юная и красивая Летиция, которая мечтает создавать скульптуры и устраивать выставки. Дуэт мечтателей превращается в трио.



К несчастью, их планы рушатся, а вопрос о заработке остается нерешенным. Троица отправляется к берегам Конго на поиски затонувших сокровищ, где их ждет роковое столкновение...

Воображаемая любовь (Les amours imaginaires) IMDb — 7,2

В главных ролях: Ксавье Долан, Монья Шокри, Нильс Шнайдер Мари и Франсис — лучшие друзья. Николя — деревенский парень, недавно прибывший в город. С момента знакомства с Николя Мари и Франсис погружаются в любовные фантазии, но они оба понимают, что третий — лишний. Так начинается любовный поединок, который может растоптать, как казалось, нерушимую дружбу.

Турецкие наслаждения (Turks fruit) IMDb — 7,2

В главных ролях: Рутгер Хауэр, Моник ван де Вен На заднем сиденье автомобиля Эрик и Ольга провели вместе несколько часов. Казалось, на этом все и закончится, но эротическое приключение стало началом большой любви, проявления которой отвергаются моралью общественности.

Ускользающая красота (Stealing Beauty) IMDb — 6,6

В главных ролях: Лив Тайлер, Джозеф Файнс, Джереми Айронс Молодая американка после смерти матери, популярной топ-модели и поэтессы, уезжает в Италию. Она проведет лето на вилле старых друзей семьи, встретит отца. Но есть еще один и, может быть, главный мотив поездки: желание разгадать непонятную запись в дневнике матери.

Все песни только о любви (Les chansons d’amour) IMDb — 7,2

В главных ролях: Луи Гаррель, Людивин Санье, Кьяра Мастроянни Молодая пара Исмаэль и Жюли живут вместе. Каждый вечер в их дом приходит Алиса, коллега Исмаэля, и они отправляются в постель. Казалось, ничто не разрушит любовную идиллию, но Жюли внезапно умирает. Алиса встречает бретонца Гвендаля и закручивает с ним роман, оставив прошлое позади, в то время как Исмаэль все еще ищет в себе силы, чтобы справиться с трагедией.