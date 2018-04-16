10 неголливудских фильмов о том, какой разной и необыкновенной бывает любовь
В фильмах показывают разную любовь: трогательную, романтическую и ту, которая сметает все на своем пути, меняя судьбы. Это чувство — основной двигатель в любом виде искусства.
AdMe.ru собрал 10 фильмов, которые покажут любовь в разных ее проявлениях без капли голливудского лоска.
Жизнь других (Das Leben der Anderen)
IMDb — 8,5
В главных ролях: Ульрих Мюэ, Себастьян Кох, Мартина Гедек
Георг Драйман — известный писатель, драматург. Он мог бы прожить спокойную жизнь, не представляя никакого интереса для разведывательных служб, если бы не влюбился в известную актрису. Известную настолько, что их роман не остался незамеченным для могущественного человека из ЦК.
В жизни Драймана появляются спецагенты тайной полиции Штази, чья профессия — жизнь других.
Пианистка (La pianiste)
IMDb — 7,5
В главных ролях: Изабель Юппер, Анни Жирардо, Бенуа Мажимель
Эрика — профессор Венской консерватории. Несмотря на свой статус и то, что она занимается любимым делом, ее жизнь трудно назвать счастливой и гармоничной. Женщина живет вместе со своей матерью, они спят в одной кровати. Она тайно посещает магазины для взрослых, а в коробке под кроватью хранит набор для садомазо-развлечений.
Эрика ищет любви, мужского внимания. Но когда в нее влюбляется ученик, ее реакция и поведение шокируют его.
Желание жить (Chce sie zyc)
IMDb — 7,8
В главных ролях: Давид Огродник, Дорота Коляк, Аркадиуш Якубик
Матеуш болен ДЦП. Он не может передвигаться без помощи, не может говорить. Сестра видит в нем только овощ, а брату завидно, что Матеуш не учится в школе. Однако родители верят, что в беспомощном, изуродованном теле живет настоящий, полноценный человек, который чувствует и понимает все. И они правы.
Только ты (Sadece Sen)
IMDb — 7,3
В главных ролях: Бельчим Билгин, Ибрагим Челиккол, Керем Джан
Жизнь бывшего профессионального боксера Али случайным образом пересеклась с жизнью слепой девушки по имени Хазал. И эта встреча стала судьбоносной. Они жили вместе долгое время и были по-настоящему счастливы, пока однажды в их дом не пришла беда: болезнь Хазал начала прогрессировать.
Цветения пора (Lust och fägring stor)
IMDb — 7,0
В главных ролях: Юхан Видерберг, Марика Лагеркранц, Томас фон Брёмссен
15-летний Стиг влюбляется в Виолу, свою школьную учительницу. Она замужем, ей 37 лет. Но факт замужества и разница в возрасте не пробуждают в них голос разума, ведь между подростком и женщиной невероятно сильное взаимное чувство.
Искатели приключений (Les aventuriers)
IMDb — 7,0
В главных ролях: Ален Делон, Лино Вентура, Джоанна Шимкус
Мечтательные друзья Маню и Ролан строят сумасбродные планы о том, как добиться всеобщего признания и заработать. Один мечтает совершить незабываемый трюк на самолете, пролетев под Триумфальной аркой, другой пытается изобрести мощный двигатель для гоночных машин. Однажды к ним в мастерскую приходит юная и красивая Летиция, которая мечтает создавать скульптуры и устраивать выставки. Дуэт мечтателей превращается в трио.
К несчастью, их планы рушатся, а вопрос о заработке остается нерешенным. Троица отправляется к берегам Конго на поиски затонувших сокровищ, где их ждет роковое столкновение...
Воображаемая любовь (Les amours imaginaires)
IMDb — 7,2
В главных ролях: Ксавье Долан, Монья Шокри, Нильс Шнайдер
Мари и Франсис — лучшие друзья. Николя — деревенский парень, недавно прибывший в город. С момента знакомства с Николя Мари и Франсис погружаются в любовные фантазии, но они оба понимают, что третий — лишний. Так начинается любовный поединок, который может растоптать, как казалось, нерушимую дружбу.
Турецкие наслаждения (Turks fruit)
IMDb — 7,2
В главных ролях: Рутгер Хауэр, Моник ван де Вен
На заднем сиденье автомобиля Эрик и Ольга провели вместе несколько часов. Казалось, на этом все и закончится, но эротическое приключение стало началом большой любви, проявления которой отвергаются моралью общественности.
Ускользающая красота (Stealing Beauty)
IMDb — 6,6
В главных ролях: Лив Тайлер, Джозеф Файнс, Джереми Айронс
Молодая американка после смерти матери, популярной топ-модели и поэтессы, уезжает в Италию. Она проведет лето на вилле старых друзей семьи, встретит отца. Но есть еще один и, может быть, главный мотив поездки: желание разгадать непонятную запись в дневнике матери.
Все песни только о любви (Les chansons d’amour)
IMDb — 7,2
В главных ролях: Луи Гаррель, Людивин Санье, Кьяра Мастроянни
Молодая пара Исмаэль и Жюли живут вместе. Каждый вечер в их дом приходит Алиса, коллега Исмаэля, и они отправляются в постель. Казалось, ничто не разрушит любовную идиллию, но Жюли внезапно умирает. Алиса встречает бретонца Гвендаля и закручивает с ним роман, оставив прошлое позади, в то время как Исмаэль все еще ищет в себе силы, чтобы справиться с трагедией.
Фото на превью La pianiste/Östereichisches Filminstitut