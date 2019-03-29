10 недооцененных фильмов, которые оказались настоящими шедеврами

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Выбирая фильм, мы часто обращаем внимание на его рейтинг, читаем рецензии кинокритиков и спрашиваем совета у друзей. Если отзывы оказываются не самыми лучшими, то откладываем просмотр. Так можно упустить настоящие шедевры, которые чем-то не устроили других людей.

Мы в AdMe.ru решили исправить эту несправедливость и рассказать вам именно о таких недооцененных фильмах последних лет.

Сама жизнь (Life Itself), 2018

Драма от создателя популярного сериала «Это мы» Дэна Фогельмана. В фильме «Сама жизнь» режиссер рассказывает историю отношений, которые длятся десятилетиями. Главные герои картины — Эбби и Уилл — влюбляются, сомневаются в своих чувствах, готовятся к свадьбе, попадают в несчастный случай на дороге и... их история повторяется снова. Чтобы разорвать замкнутый круг, нужно понять, с чего все на самом деле началось. Хоть критики говорят о фильме без восторга, многие зрители отмечают его душевность и искренность. Рейтинг IMDb — 6,5

Галвестон (Galveston), 2018

Криминальный боевик, который не даст заскучать ни на минуту. В центре истории оказывается наемный киллер Рой, который на одном из заданий попадает в ловушку. Преступнику, который в душе, конечно, оказывается добрым парнем, приходится бежать. Судьба сводит Роя с девушкой легкого поведения Рокки, которая вынуждена скрываться вместе с ним. Брутальный киллер проникается теплыми чувствами к Рокки и решает помочь не только себе, но и ей. В основном фильм критикуют из-за отличий от книги, по мотивам которой он был снят. Но преданные фанаты картины утверждают, что это не делает кино хуже. Рейтинг IMDb — 6,2

Жаркие летние ночи (Hot Summer Nights), 2017

Американская драма о взрослении с незабываемой атмосферой. В фильме «Жаркие летние ночи» Тимоти Шаламе — один из самых востребованных молодых актеров современности — перевоплощается в 13-летнего Дэниела. У подростка умер отец, и большую часть времени парень проводит наедине с собой. Жизнь парня меняется после знакомства с красавицей Маккейлой и хулиганом Хантером, который оказывается братом девушки и выступает против ее отношений с Дэниелом. «Жаркие летние ночи» критикуют из-за клише. В киноленте находят повторение образа Джеймса Дина, сюжеты из фильмов «Славные парни», «Ночи в стиле буги» и другие параллели. Но именно это и позволяет окунуться в атмосферу 60-х годов прошлого века. Рейтинг IMDb — 6,4

Торт (Cake), 2014

«Торт» — доказательство того, что Дженнифер Энистон не только великолепная комедийная актриса. В этом фильме ей досталась сложная драматическая роль — женщины, которая страдает от синдрома хронической боли. Героиня Энистон пытается разобраться со своей жизнью и хочет разгадать тайну смерти девушки, которая посещала те же психологические курсы, что и она. На наш взгляд, «Торт» заслуживает куда больше внимания, чем получил. В 2014 году Дженнифер должна была получить если не «Оскар» за главную женскую роль, то хотя бы номинацию в этой категории. Рейтинг IMDb — 6,4

Новорожденный (The Little Stranger), 2018

Экранизация известного готического романа Сары Уотерс, которая держит в напряжении от начала и до конца. «Новорожденный» — это история о докторе Фарадее (его роль исполнил Донал Глисон — Билл Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере), который приезжает на вызов в старый особняк. Оказывается, в этом доме происходит что-то таинственное. Главному герою предстоит понять, что именно. Многих зрителей смутил знакомый сюжет. Но если вы ищете классическую готическую драму, то «Новорожденный» — отличный вариант. Рейтинг IMDb — 5,6

Сквозь снег (Snowpiercer), 2013

Постапокалиптический триллер с Тильдой Суинтон в главной роли. Фильм рассказывает историю Земли после наступления ледникового периода. Все выжившие люди спрятались в огромном поезде, который мчится по кругосветной железной дороге. В этом экспрессе существует такая же иерархия, как в любом обществе. Пассажиры поделены на классы, и самые богатые едут в вагонах ближе к локомотиву. Вскоре начинается восстание, и бунтовщики решают добраться до головного вагона. Многие критики назвали фильм «Сквозь снег» одним из лучших в 2013 году. Но того внимания, которого картина заслуживает, она не получила. Рейтинг IMDb — 7,1

Темные отражения (The Darkest Minds), 2018

Антиутопия о детях с суперспособностями от продюсера сериала «Очень странные дела». Подростков задерживает правительство и отправляет в специальные лагеря. Главная героиня сбегает оттуда и вместе с группой единомышленников планирует восстать против угнетателей. В «Темных отражениях» есть эпизоды, которые напоминают и серию книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, и роман-сказку Ричарда Адамса «Обитатели холмов». Эти параллели делают просмотр еще интереснее и доказывают, что перед нами не банальный подростковый фильм, а непростое произведение, которое освещает вопросы дружбы, независимости и власти. Рейтинг IMDb — 5,7

Друзья (Les deux amis), 2015

Фильм для любителей французского кино. В центре сюжета оказываются самоуверенный красавец Абель и начинающий актер Клеман. Парни влюбляются в одну девушку — милую продавщицу Мону, которая не спешит отвечать им взаимностью. Абель и Клеман мечтают завоевать девушку. «Друзья» — это режиссерский дебют Луи Гарреля. И несмотря на разные отзывы от кинокритиков, фильм стоит посмотреть, если вы интересуетесь современным европейским кинематографом. Рейтинг IMDb — 6

Лондонские поля (London Fields), 2018

Триллер с яркой Эмбер Херд в главной роли. Актриса играет роль Николы Сикс, чье появление в баре вдохновляет писателя, который последние два десятилетия не может написать ни строчки. Он присматривается к эффектной девушке и к ее убийственным секретам. Разгадать тайну Николы должны и зрители. «Лондонские поля» критикуют из-за отличия от первоисточника — одноименного романа Мартина Эмиса. Но дискуссия о том, что лучше — фильм или книга, будет длиться вечно, поэтому мы советуем наслаждаться и тем, и другим. Рейтинг IMDb — 4,4

Тишина (Silencio), 2018

Научно-фантастический триллер о силе материнской любви. «Тишина» рассказывает историю женщины, которая отправляется в Мексику, чтобы найти там магический камень. Этот камень должен спасти жизнь ее сыну. Но на пути героини появляется множество преград. Критикам не нравится нереалистичность и то, как фильм превращает историю о путешествиях во времени в мыльную оперу. Зрители, которые остались в восторге от картины, напротив, отмечают ее искренность. Рейтинг IMDb — 5,8

А вы бы могли продолжить этот список? Есть фильм, который критиковали все, а на вас он произвел сильное впечатление?