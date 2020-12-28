10 недооцененных фильмов, которые не попали в списки блокбастеров. А зря — это настоящие шедевры

Популярные и коммерчески успешные — практически все современные блокбастеры так или иначе хорошо нам известны. В то же время мимо нас проходят малобюджетные картины. А жаль. Ведь часто среди них встречаются абсолютные шедевры.

AdMe.ru решил восстановить кинематографическую справедливость и подготовил подборку крутых фильмов, заслуживающих куда больше внимания, чем они получили. Приятного просмотра!

Эд Вуд (1994)

Фильм о жизни одной из самых одиозных личностей — худшего режиссера Голливуда Эда Вуда. Его не любили, над ним смеялись, но тем не менее он всю жизнь занимался любимым делом и ценил результаты своих трудов, искренне считая свои фильмы шедеврами. Это блестящая трагикомедия, стильная, качественная и при этом очень трогательная картина, снятая с большим вниманием к деталям и человеку. «Эд Вуд» Тима Бертона — это фильм для тех, кто действительно любит кино. Рейтинг IMDb — 7,8

Возлюбленные (2014)

Итан и Софи пытаются спасти свой брак и прислушиваются к совету психотерапевта — уезжают за город, в дом, где все восстанавливают семейное счастье. Там с супругами начинают происходить весьма странные вещи. Сюжет подкидывает сюрпризы: рутину жизни неожиданно вытесняет вторая, «идеальная» реальность, в которой Итан и Софи такие, какими могли бы быть. Фильм о путешествии к себе, о способности и возможности быть настоящим в отношениях. Все это щедро приправлено элементами мистики. А такой коктейль из разных жанров может как приятно удивить, так и не на шутку озадачить. Рейтинг IMDb — 7,1

Перекресток Миллера (1990)

Действие фильма происходит во времена сухого закона. Мафиозные кланы вовсю борются за власть, а между ними оказывается Том Рейган — хитрый, беспринципный, но бесконечно обаятельный гангстер. Долгие годы Тому удавалось балансировать между бандами и выходить сухим из воды, однако на этот раз его ожидает суровое испытание. Рейтинг IMDb — 7,7

Руины прошлого (2013)

Это хлесткий и красочный триллер о мести — блюде, которое, как известно, должно подаваться холодным. Жизнь главного героя-затворника Дуайта протекает спокойно. Но все резко меняется после известия о том, что на свободу вышел убийца его родителей. С одной стороны — блестящий сценарий и убедительная актерская игра (это придает фильму глубину и психологизм). А с другой — нестабильная динамика действия и обилие сцен не для слабонервных. Возможно, это и помешало фильму приобрести популярность и выйти из разряда артхаусного кино. Рейтинг IMDb — 7,1

Свой ребенок (2014)

Несостоявшаяся актриса и стендап-комик Донна переживает череду неудач. Последней каплей становится случайная беременность от незнакомца. В 2014 году Национальный совет кинокритиков США включил этот фильм в список лучших независимых картин. Комедия получилась динамичной, живой и остроумной. Рейтинг IMDb — 6,8

Оленья кожа (2019)

Жизнь Жоржа идет под откос. Ушла жена, нет ни работы, ни целей. На этом фоне герой вкладывает последние деньги в покупку винтажной куртки из оленьей кожи, которой не может налюбоваться. Постепенно Жорж теряет разум и наделяет сознанием любимую вещь, которая становится его альтер эго. Так, куртка говорит с ним и сообщает, что хочет быть единственной в мире. Есть предположение, что именно этот странный момент поставил прокатчиков в тупик: как рекламировать такой фильм? Это триллер, черная комедия или что-то еще? Однако любители интеллектуального кино наверняка оценят круговорот безумия и отчаяния, удачную игру образами и послевкусие, которое оставит после себя «Оленья кожа». Рейтинг IMDb — 6,7

Дочь (2012)

Инна живет в глубинке с отцом и младшим братом. Жители объяты страхом: в городе стали пропадать девушки, а подозреваемых нет. Несмотря на скромный бюджет картины, она получилась сложной, неоднозначной и сильной. Фильм был высоко оценен в Таллине и Варшаве (две премии ФИПРЕССИ), в то время как в России его посмотрело всего чуть более 6 тыс. человек. Рейтинг IMDb — 7,3

Гость (2014)

В дверь семьи, потерявшей сына на войне, стучится незнакомец. Он представляется армейским товарищем сына хозяев, и его, разумеется, приглашают в дом. Чуть позже родственники погибшего поймут, что не стоит доверять непрошеному гостю и уж тем более впускать его в свой дом. «Гость» — динамичный боевик-триллер, стилизованный под формат 80–90-х. Рейтинг IMDb — 6,7

Птичий остров (2019)

Женевский заповедник для птиц — место, где крылатых пациентов восстанавливают ценой жизни грызунов. В этот замкнутый мир попадает молодой человек Антонен, чтобы работать, восстановиться после болезни и заодно познать ценность круга жизни. И люди, и животные оказываются неразрывно связаны друг с другом. Вместе они образуют целый мир, который предстает перед зрителем в предельно реалистичном и захватывающем виде. Рейтинг IMDb — 6,4

Джеки Браун (1997)

Недооцененный триллер Квентина Тарантино о женщине, оказавшейся меж двух огней. Спасти себя или выдать полиции бандита, на которого вынуждена работать, — перед Джеки Браун стоит сложный выбор. И она его делает. Очень спокойное тонкое кино, притягательное именно своей медлительностью. Непринужденные диалоги и глубокие монологи, выразительные персонажи и сильный саундтрек — все это создает неповторимую атмосферу 70-х годов. Вероятно, эта картина недооценена из-за сведенных к минимуму жутковатых сцен (свойственных Тарантино). Рейтинг IMDb — 7,5