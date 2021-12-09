10+ нашумевших фильмов, которыми нам запомнится 2021 год

Скоро Новый год, а значит, настало время подводить итоги. В том числе из мира кинематографа. В 2021 году вышло много запоминающихся фильмов. Одни стали настоящими хитами, собрав баснословные суммы и получив теплый прием у зрителей, другие с треском провалились. Но все они останутся в памяти людей как события этого года.

Мы в AdMe.ru благодарны 2021 году за кинокартины, которые он нам подарил. Наиболее запомнившиеся нам — в этой статье.

Успешные фильмы 2021 года

Дюна

Адаптация научно-фантастического романа Фрэнка Герберта 1965 года стала одной из самых ожидаемых премьер 2021 года. Кино рассказывает о межгалактических интригах. На съемки картины ушло примерно $ 165 млн, а мировые кассовые сборы составили более $ 366 млн. Создатели уже заявили о продолжении истории: «Дюна: Часть 2-я» выйдет в прокат осенью 2023 года. Оценка IMDb — 8,2

Лига справедливости Зака Снайдера

Режиссерская версия супергеройского фильма 2017 года увидела свет в этом году и пришлась по душе поклонникам комиксов. Второй шанс этот фильм получил из-за своего неуспешного старта. Дело в том, что по семейным обстоятельствам режиссеру Заку Снайдеру пришлось покинуть съемки «Лиги справедливости», а студия начала искать ему срочную замену. В итоге картину окончил Джосс Уидон. Фильм был очень холодно принят публикой, и когда Снайдер смог вернуться к работе, ему предложили завершить свою изначальную задумку. Версия 2021 года стала 4-й в рейтинге просмотров на платформе HBO Max. Оценка IMDb — 8,1

Не время умирать

Новая часть саги о Джеймсе Бонде стала 25-й по счету экранизацией приключений агента 007 и финальной для Дэниела Крейга в главной роли. На съемочной площадке компанию ему составили Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рами Малек и другие. «Не время умирать» собрал более $ 735 млн во всем мире, что сделало его 3-м по величине прибыли фильмом 2021 года. Кстати, заглавный саундтрек к картине написала Билли Айлиш. Оценка IMDb — 7,4

Прошлой ночью в Сохо

В психологическом триллере начинающий модельер таинственным образом попадает в 1960-е, где встречает великолепную певицу Сэнди. Как пишет журнал Esquire, который включил фильм в свой список лучших картин года, это поучительная история об опасном очаровании ностальгией по клубному Лондону. Премьера кино с Аней Тейлор-Джой в главной роли состоялась на 78-м Венецианском международном кинофестивале 4 сентября 2021 года. Оценка IMDb — 7,2

Дом Gucci

История династии Гуччи так сложна и остросюжетна, что давно требовала экранизации. Таковой стала картина «Дом Gucci» режиссера Ридли Скотта. Главные роли сыграли Леди Гага, Аль Пачино, Адам Драйвер и Джаред Лето. За созданием этой картины следили мировые таблоиды, а о ходе работы публику оповещали сами звезды. К примеру, из инстаграма Леди Гага можно было узнать о том, что съемки завершились, так как она опубликовала пост с благодарностью Ридли Скотту. Оценка IMDb — 7,0

Гнев человеческий

Гай Ричи и Джейсон Стейтем снова собрались вместе и сняли кино. По мнению таблоидов, в этом фильме актер открылся зрителю иначе, показав, что может играть не только персонажей боевиков, но и глубокие роли. Фильм разделен на 4 части, каждая из которых связана с конкретным событием, которые в итоге выливаются в одну большую историю. В центре сюжета — инкассатор, который попадает в заварушку. Оценка IMDb — 7,1

Последняя дуэль

Окунуться в атмосферу Франции 1386 года предлагает зрителю Ридли Скотт. Фильм основан на книге Эрика Джагера «Последняя дуэль: Правдивая история испытания битвой в средневековой Франции». В главных ролях можно увидеть лучших друзей вне съемочной площадки — Мэтта Деймона и Бена Аффлека. Компанию им составили Адам Драйвер и Джоди Комер. Кстати, Аффлек и Деймон не первый раз работают вместе. До этого они были коллегами на съемках картин «Умница Уилл Хантинг» (1997) и «Девушка из Джерси» (2004). Оценка IMDb — 7,6

Отряд самоубийц: Миссия навылет

Создавая этот фильм, режиссер Джеймс Ганн говорил, что ощущает себя на пике своих режиссерских способностей. Он находился в идеальном психологическом состоянии, имел «колоссальный» актерский состав и студию, которая не мешала ему воплощать свои идеи на съемочной площадке. Киноистория стала продолжением фильма 2016 года. По словам исполнительницы роли Харли Квинн Марго Робби, она готова играть этого персонажа как можно дольше, так как он ей очень нравится. В целом фильм режиссер Джеймс Ганн охарактеризовал как боевик в стиле 70-х. Оценка IMDb — 7,3

Круэлла

Это кино больше напоминает «Дьявол носит Prada» и «11 друзей Оушена», нежели диснеевскую сказку. Так охарактеризовали фильм таблоиды. Здесь нет принцесс, говорящих снеговиков или волшебных крестных, которые могли бы спасти положение. «Круэлла» — это восхитительная история о мести. Режиссер картины Крейг Гиллеспи собрал на одной площадке, по его словам, двух могущественных женщин: главные роли исполнили оскароносные актрисы Эмма Томпсон и Эмма Стоун. Игру последней таблоиды признали культовой. Оценка IMDb — 7,4

Какими кинопровалами нам запомнится 2021 год

Вечные

Новый фильм из киновселенной Marvel «Вечные» не спас даже звездный актерский состав: Анжелина Джоли, Кит Харингтон, Сальма Хайек. В центре сюжета — история инопланетной расы, которая через тысячи лет выходит из укрытия, чтобы защитить Землю от своих древних собратьев, Девиантов. Из всех 26 фильмов, снятым по комиксам Marvel, у этого самая низкая оценка зрителей. Оценка IMDb — 6,8

Телохранитель жены киллера

Провальным был год и для карьеры Сальмы Хайек. Помимо того что она сыграла одну из главных ролей в вышеупомянутых «Вечных», в списке фильмов с низким рейтингом за 2021 год сразу несколько ее работ: «Блаженство» и «Телохранитель жены киллера». В последнем компанию Хайек составили Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Морган Фримен и Антонио Бандерас. Зрители сошлись во мнении, что в этом кино полно жанровых штампов. Однако, несмотря на неудачный старт, создатели фильма поговаривают о его продолжении. Оценка IMDb — 6,1

Женщина в окне

Один дома

Ремейк всеми любимой новогодней комедии «Один дома» оказался провальным. Негативно зрители отреагировали изначально на трейлер, который умудрился собрать 79 000 дизлайков на YouTube за первые 3 дня после релиза. Оценка IMDb — 3,5