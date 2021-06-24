10 наших фильмов, которые так похожи на зарубежные картины, словно у них один сценарист

Сценаристы и режиссеры черпают вдохновение из реальной жизни, но иногда источником их идей могут быть уже вышедшие на экраны фильмы. Такое происходит достаточно часто. Порой желание выразить через свой проект дань уважения любимой картине или сериалу приводит к успеху, а порой вызывает недоумение зрителей.

Мы в AdMe.ru просмотрели несколько отечественных фильмов с целью найти такие примеры, когда персонажи, сюжет или сцена вызывает беспокойное дежавю, а потом нашли зарубежные картины, которые могли оказать влияние на наших авторов.

«Песня мошенника» (1930) и «Кавказская пленница» (1966)

В 1930 году в США вышла комедия под названием «Песня мошенника». Действие фильма происходит на Кавказе. Русский парень по имени Егор влюбляется в принцессу Веру. Он решает ее похитить с помощью веселых бандитов, и вместе они попадают в смешные ситуации. Всем известная тройка Трус, Балбес и Бывалый, сыгранные Вициным, Никулиным и Моргуновым, из комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), по мнению зрителей, очень сильно напоминает персонажей американского фильма. И хотя наши любимые герои появляются в более ранних картинах «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» и «Операция „Ы“», именно в фильме 1967 года они предстают в кавказской одежде, как и персонажи зарубежной версии (их сыграли Стэн Лорел, Оливер Харди и Лоуренс Тиббетт).

«Бей первым, Фредди!» (1965) и «Бриллиантовая рука» (1968)

В выпущенном на экраны в 1965 году датском приключенческом фильме «Бей первым, Фредди!» рассказывается о непутевом мужчине, который возвращается домой из командировки на корабле, волей случая ввязывается в противоборство двух разведок и вынужден стать шпионом. Тут также присутствует сцена с привлекательной дамой в неглиже в номере отеля. Невольно вспоминается наша любимая комедия «Бриллиантовая рука» (1968), где простой семьянин — герой Юрия Никулина — попадает в похожую ситуацию. Забавный факт: бандита в датской версии зовут Колик, а в версии режиссера Леонида Гайдая прозвище бандита — Лелик. Кстати, в комедии «Разиня» (1965) с участием Луи де Фюнеса и Бурвиля тоже рассказывается о простачке, который попадает в историю с контрабандой. Только золото и бриллианты по сюжету спрятаны не в гипсе, а в автомобиле.

«Смешная девчонка» (1968) и «Карнавал» (1981)

Сценаристка фильма «Карнавал» признавалась в одном интервью, что сцены, где героиня Ирины Муравьевой неуклюже въезжает на роликах на сцену, не было в сценарии. Эту идею режиссер Татьяна Лиознова добавила, вдохновившись сценой из фильма «Смешная девчонка» (1968) с Барброй Стрейзанд в главной роли.

Кроме того, киноленты имеют схожие сюжетные линии: смешная девушка из небольшого городка хочет стать известной артисткой. Одна приезжает в большой город и пытается поступить в театральное училище. Другая — провинциальная девушка, выступает в водевилях, где ее замечают и приглашают стать звездой известного шоу. А в конце фильма обе героини, пережившие неудачи в личной жизни, поют душевную песню, будто обращаясь напрямую к зрителю.

«Операция „Святой Януарий“» (1966) и «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973)

Многие зрители, смотревшие итальянский фильм «Операция „Святой Януарий“» (1966), который имел широкую популярность в СССР благодаря дубляжу с участием наших актеров, замечают поразительное сходство сюжета с комедией Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Группа американских аферистов отправляется в Неаполь, чтобы украсть сокровища, спрятанные в подвале собора святого Януария. Тут присутствует роман между местным парнем, помогающим иностранцам, и американской девушкой. Есть здесь и момент с радостным нахождением ларца с украшениями, а также экшен-сцена в аэропорту, которой так славится комедия Эльдара Рязанова.

«Феи» (1966) и «По улицам комод водили» (1978)

По сюжету сатирического итало-французского фильма «Феи» (1966) молодая женщина останавливает попутные машины, и каждый новый водитель после ее рассказа о том, что к ней часто пристают мужчины, начинает настойчиво оказывать ей знаки внимания. В советском киноальманахе «По улицам комод водили» (1978), в котором собрались вместе такие известные советские актеры, как Александр Демьяненко, Наталья Селезнева, Леонид Куравлев и другие, есть новелла под названием «Мы едем, едем, едем...». Хотя и с некоторыми изменениями, здесь очень похожая сюжетная линия.

«Сумерки» (2008) и «Цветок дьявола» (2010)

Успех фантазийной драмы «Сумерки» (2008) заставил поверить многих авторов, что тема отношений девушки-студентки и представителя нечистой силы вызовет положительный отклик у аудитории. По сюжету российского фильма «Цветок дьявола» (2010) Полину преследует таинственный юноша, к которому она начинает испытывать любовный интерес. Сходство с американской вампирской сагой заметно даже в оформлении постеров. Но, к сожалению, рейтинг нашего фильма оказался очень низким, отзывы зрителей исключительно отрицательные, а при бюджете в $ 5 млн доход от сборов в России составил меньше $ 2 млн.

«В джазе только девушки» (1959) и «В спорте только девушки» (2014)

Хотя классическая комедия «В джазе только девушки» (1959) с Мэрилин Монро в главной роли не имеет оригинального сценария и считается ремейком немецкой картины «Фанфары любви», который даже показывали в советском прокате, все же именно американская версия до сих пор служит вдохновением для многих авторов. К примеру, по сюжету российского фильма «В спорте только девушки» (2014) 3 друга, спасаясь от погони, переодеваются и попадают в женскую сборную по сноуборду. Вместо жаркого лета и курорта, как это было в американской версии, мы получаем зиму, вместо джаза — спортивное соревнование. И конечно же, роман между героями.

«Беглец» (1993) и «Побег» (2005)

По сюжету фильма «Беглец» (1993) хирург, которого играет Харрисон Форд, в одночасье теряет все: работу, репутацию и жену, в убийстве которой его обвиняют. Ему остается только бежать. Практически то же самое происходит с героем Евгения Миронова в российском фильме. Картину известного режиссера Егора Кончаловского «Побег» (2005) еще до выхода в прокат пресса сравнивала с американской лентой. Но создатели фильма, дав интервью, опровергли мнение, что их проект является ремейком.

«Человек-паук» (2002) и «Черная молния» (2009)

Фантастическая картина «Человек-паук» (2002) могла быть источником идей для создателей фильма «Черная молния» (2009). Продюсер нашей картины Тимур Бекмамбетов не отрицает, что его фильм был вдохновлен голливудскими супергеройскими блокбастерами. Главный герой по имени Дима Майков влюблен в однокурсницу, но у него есть соперник, сын состоятельных родителей. Питер Паркер получает суперсилу после укуса необычного паука, а персонажу «Черной молнии» достается в подарок от отца старый автомобиль «Волга», который умеет летать.

«Коммандо» (1985) и «День Д» (2008)