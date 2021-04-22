10 наших фильмов, которые с первых кадров напоминают культовые голливудские картины

Каждый год в России снимают около 120 фильмов. Несмотря на скептическое отношение публики к отечественному кинематографу, отдельные картины удостаиваются высоких оценок зрителей. Однако не всегда в основе сюжета лежит оригинальная история. Нередко сценаристы вдохновляются уже вышедшими зарубежными лентами или и вовсе создают ремейки культовых голливудских произведений.

AdMe.ru в очередной раз решил провести параллели и обнаружил 10 российских фильмов, подозрительно похожих на работы голливудских коллег.

«Красотка» (1990) и «Красотка» (2012)

Сценаристы российской «Красотки» вдохновились культовой мелодрамой с Джулией Робертс и Ричардом Гиром и сняли свою версию сказки о Золушке. Успешного бизнесмена Кирилла (Илья Носков) ожидают на деловом ужине в компании невесты, с которой он накануне ссорится. И вдруг судьба сводит его с аферисткой Лизой (Анна Старшенбаум). Деловые отношения, перетекающие в нечто большее; роскошный отель; перевоплощение героини в элегантную даму; отдельные сцены, например где Лиза ждет Кирилла у бара, — лишь некоторые из деталей, которые при просмотре отечественной «Красотки» очень уж напоминают зрителю голливудскую картину 90-х.

«Красотка на всю голову» (2018) и «Красотка в ударе» (2020)

Полина (Юлия Александрова) — обычная девушка с ничем не примечательной внешностью, которая считает, что манипуляции пластического хирурга точно сделают из нее красотку. Но однажды, ударившись головой, героиня осознает, что и без хирургического вмешательства она очень даже ничего. Такая же запредельная самоуверенность внезапно обрушивается и на ведущую борьбу с лишним весом Рене (Эми Шумер). И российский ремейк, и американский оригинал пытаются донести до зрителей важную мысль: все комплексы лишь у нас в голове.

«Римские каникулы» (1953) и «Все могут короли» (2008)

Сюжет мелодрамы «Все могут короли» точь-в-точь копирует развитие событий в оскароносной романтической комедии «Римские каникулы». Правда, вместо созерцания Рима и очаровательной Одри Хепберн нам предлагается насладиться авантюрами европейской принцессы в исполнении Елены Поляковой в Санкт-Петербурге. А компанию королевской особе в прогулке по городу составляет не Грегори Пек, а Гоша Куценко.

«Перевозчик» (2002) и «Крутой» (2012)

Боевик «Крутой» — калька франко-американского «Перевозчика», выполненная в лучших российских традициях этого жанра. Бывший сотрудник ОМОНа Каверин перевозит грузы, не задавая заказчикам вопросы об их содержимом. Но однажды в чемодане он обнаруживает человека. Такое же развитие событий мы десятью годами ранее наблюдали в киноленте с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

«На колесах» (2006) и «Любовь с ограничениями» (2017)

И Павел Прилучный в ленте «Любовь с ограничениями», и Тиль Швайгер в картине «На колесах» предстают на экранах в роли абсолютно здоровых молодых людей, которые решают сесть в инвалидную коляску из корыстных побуждений. Павел мечтает заполучить высокооплачиваемую работу, а Тиль — достать баскетбольный мяч с автографом игрока, чтобы порадовать сына возлюбленной. Молодые люди достигают своих целей, но как им быть дальше? Ведь тайное всегда становится явным.

«Небо над Берлином» (1987), «Город ангелов» (1998) и «Мой парень — ангел» (2011)

«Мой парень — ангел» — новогодняя сказка из числа тех, что предназначены дарить праздничное настроение. Милая история о студентке Саше и ангеле Серафиме, который пытается убедить девушку в том, что ангелы все-таки существуют. Российская мелодрама очень похожа на франко-немецкое «Небо над Берлином» и его голливудский ремейк «Город ангелов». Однако для зарубежных картин легкость, присущая нашей версии, несвойственна. Они рассказывают трагические истории любви женщин к сошедшим с небес ангелам, которым все земное чуждо. Но сердцу-то не прикажешь.

«Дело храбрых» (2017) и «Огонь» (2020)

Фильм-катастрофа Алексея Нужного — это адаптация голливудской киноленты Джозефа Косински. В картине «Огонь» рассказывается история бравых лесных пожарных, которые были отправлены в Карелию для борьбы со стихией. В основанной на реальных событиях драме «Дело храбрых» героям приходится противостоять смертоносному пожару в Аризоне. Сюжет российской картины не полностью повторяет сюжет фильма Косински, но при просмотре так и тянет проводить аналогии.

Серия комедий «Один дома» и «Елки лохматые» (2015)

«Елки лохматые» — спин-офф многолетней «елочной» франшизы, который даже не очень внимательным зрителям напомнил американскую новогоднюю комедию «Один дома». Только вместо мальчишки домушников пытаются остановить собаки Йоко и Пират. Тимур Бекмамбетов настолько вдохновился ставшей уже классикой картиной, что некоторые сцены снял один в один как в шедевре Джона Хьюза и Криса Коламбуса. Даже образы воришек Макара (Ян Цапник) и Лехи (Андрей Мерзликин) навевают воспоминания о «мокрых бандитах» Гарри (Джо Пеши) и Марвине (Дэниел Стерн), один из которых смекалистый, а второй глуповатый.

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) и «Скалолазка и последний из седьмой колыбели» (2007)

И в голливудской экранизации игр, и в отечественной вольной ее интерпретации действие разворачивается в разных частях света. В точности как Лара Крофт (Анджелина Джоли), Алена (Анастасия Панина) пытается не допустить попадания важного артефакта в руки негодяев. Она скалолазка и прекрасно владеет древними языками, но боевое искусство не ее конек. В то время как Лара Крофт освоила его в совершенстве.

«Няньки» (1994) и «Няньки» (2012)

Американская комедия 90-х про двух нянек-качков полюбилась телезрителям благодаря юмору и харизме героев. Российская адаптация истории в этом ей, конечно, уступает. Здесь няньки не телохранители, а ленивые и не очень успешные в своем деле турагенты, которым начальница велела присматривать за детьми. Реальный пацан Николай Наумов и вечный студент Арарат Кещян также комичны в своих попытках приглядеть за сорванцами, как и здоровяки братья Пол. Однако зрителей игра наших актеров не впечатлила.