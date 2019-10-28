10 напряженных метафоричных фильмов, после которых вы не вернетесь к обычным хоррорам

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В последнее время в среде хорроров сформировалась особая группа фильмов, которые не вполне вписываются в привычные каноны. В них нет жутких монстров, скримеров и брызгов крови в камеру — такое кино пугает своей атмосферой и задумкой. Режиссеры концептуальных хорроров отказываются от жанровых клише в пользу неожиданных, свежих ходов. А через мистические образы создатели говорят со зрителями о современных проблемах, иногда показывая их с непривычного ракурса.

Мы в AdMe.ru позаботились о том, чтобы холодной осенней ночью вы не уснули. Поэтому приготовьте попкорн (хотя вряд ли вы сможете на него отвлечься) и посмотрите скорее нашу подборку самых пугающих метафоричных фильмов ужасов.

1. Оно (2014)

Меланхоличная история о подростках, зависших между детским и взрослым миром. Их переживания показаны через «монстра»: после сексуального контакта за героиней тянется существо, принимающее человеческий облик. Таким образом режиссеры метафорически изображают болезнь. Фильм вам точно захочется пересмотреть, даже зная концовку: режиссер и оператор выполнили свою работу весьма талантливо.

2. Ведьма (2015)

Англия, XVII век. Пуританская семья не может прижиться на новой ферме у леса: дела не клеятся, урожай не растет, а один из детей внезапно пропадает. Всему виной ведьма из чащи, но ее вы почти не увидите — да и она, как окажется, далеко не самый страшный персонаж. Вам будет неуютно наблюдать за главой семейства, детьми и животными. Станет казаться, что находиться на ферме и дома опаснее, чем за их пределами. При этом атмосфера далекого прошлого воссоздана режиссером настолько убедительно, что испугаетесь вы так, как испугались бы ваши предки: темноты, высших сил, стихии. И несмотря на то, что действие происходит несколько веков назад, фильму удается оставаться современным и актуальным.

3. Мы (2019)

Бывший комик Джордан Пил создал многослойный и очень зрелищный ужастик. По сюжету картины абсолютно нормальная семья приезжает на отдых в домик у моря. Но в гости внезапно приходят странные люди, которые выглядят в точности как члены этой семьи. Наблюдая за зловещими двойниками, вы поймете: наши главные враги — мы сами. Однако режиссер говорит нам не только об этом. Интересно обыгрывается тема классового неравенства, проходящая через весь сюжет. Если после просмотра вам захочется увидеть еще что-то подобное, настоятельно рекомендуем не менее сложное и напряженное кино «Прочь» и сериал «Сумеречная зона» от того же автора.

4. Солнцестояние (2019)

Режиссер Ари Астер показывает проблему распада семьи и зависимых отношений с совершенно непривычного ракурса, обильно приправляя социальную повестку фольклорной мистикой, сектантскими обрядами и идиллическими сельскими пейзажами. Картина начинается с невроза Дэни — девушки, потерявшей сестру и увязшей в токсичных отношениях с парнем. Именно он из жалости зовет ее присоединиться к компании и съездить в шведскую деревеньку на праздник солнцестояния. Но, прибыв на место, ребята слишком поздно понимают, что очутились в секте. Пугает в фильме, как ни странно, само ожидание испуга: светит солнце, нет ни монстров, ни скримеров, но тревога растет с каждой минутой. Скорее всего, она не сразу отступит даже после финала.

5. Реинкарнация (2018)

Жанр фильма — хорошо замаскированная под хоррор семейная драма. Это дебютная работа Ари Астера, снявшего «Солнцестояние», что мы упомянули чуть выше. В отличие от второго фильма, эта картина ночная, темная, с давящей атмосферой. Вообще-то, оригинальное название точнее было бы перевести как «Наследие» — тогда многое в фильме встает на свои места. Сюжет разворачивается вокруг смерти и воскресения увлекавшейся спиритизмом старушки, но мистическая составляющая здесь не самое важное. Куда интереснее смотреть на то, как герои в начавшемся кошмаре пытаются распутать клубок семейных проблем.

6. Визит (2015)

Малобюджетный, но колоритный ужастик от М. Найта Шьямалана, создателя фильмов «Шестое чувство» и «Сплит». Брат с сестрой приезжают на каникулы в уютный сельский домик к милым бабушке и дедушке, но отдых оказывается вовсе не таким безмятежным, как хотелось бы. Фильм держит в нарастающем напряжении: каждой странной выходке стариков автор тут же дает вполне логичное объяснение, но вас не покинет чувство, что что-то идет не так. А внезапный сюжетный поворот ближе к концу заставит самых впечатлительных бояться до дрожи. Так что смотреть это кино — инстинное наслаждение даже без поиска метафор. Но стоит копнуть глубже, и мы увидим, что история на самом деле не о странной родне, а о страхе перед старостью и об опасности разрыва семейных связей.

7. Тихое место (2018)

Фильм привлекателен уже тем, что режиссер отказывается от базового инструмента — диалогов. В центре сюжета — семья, живущая на окруженной монстрами ферме. Чтобы остаться в живых, нельзя издавать ни звука, поэтому герои общаются жестами. Освободившееся звуковое пространство режиссер талантливо наполняет скрипами, шорохами, дыханием... Родители быстро приспособились к обстоятельствам, но как заставить детей вести себя тихо? Это не столько необычная страшилка, сколько размышление о современных семьях и о том, какие проблемы могут скрываться за образцовыми отношениями.

8. В тени (2016)

Тем, кому наскучили американские ужастики, будет интересно это кино, снятое на Востоке и про Восток. История семьи, которая едва держится вместе, рассказанная под вой тревожных сирен. Пока муж на войне, молодая Шидех пытается наладить отношения с дочерью в родном городе, в эпицентре революции. А тут еще в доме неведомо откуда появляются джинны — темные существа, забирающие у человека то, что ему очень дорого. Но на самом деле фильм не о джиннах и даже не совсем о войне — он о том, какими деструктивными бывают наши собственные чувства.

9. Бабадук (2014)

С виду это обычная страшилка про «монстров из-под кровати», но даже невооруженным глазом за ней просматривается семейная драма. Просто травмы героини, потерявшей мужа и оставшейся с непослушным сыном, обретают физическое воплощение. На выходе получается рассказ о непростом материнстве и раннем взрослении, и пугает здесь не монстр, а буквально передающееся через экран отчаяние героев. Помимо прочих концептуальных достоинств, кино обладает терапевтическим эффектом: после него вам точно захочется проводить больше времени с близкими, при этом слушая и слыша друг друга.

10. Глаза моей матери (2016)

Задумчивая и невероятно тоскливая черно-белая картина о людях, которые медленно сходят с ума. Сюжет завязан на жизни молодой девушки с тяжелым детством, ставшей свидетельницей жестокого убийства. После этого ее психика непоправимо ломается. Нас не пытаются напугать сценами насилия, как это принято в жанре хоррора, наоборот, режиссер аккуратно сервирует жестокость и подает нам ее так, чтобы мы насладились ей. Данный фильм — отличный повод вспомнить, что все мы люди, а социальные нормы весьма условны.

А вы смотрели что-либо из нашей подборки? Что бы вы еще посоветовали в нее добавить?