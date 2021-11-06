10+ режиссерских намеков, которые мы наконец-то разгадали. И растеклись довольной лужицей

Мало кто из нас с первого раза способен разгадать все скрытые послания, которые оставляют для зрителей создатели фильмов и сериалов. Еще бы, у режиссеров и сценаристов есть куча времени, чтобы нашпиговать свой шедевр намеками и подсказками, а у нас при просмотре — всего пара-тройка часов, чтобы успеть расшифровать все, что скрывают кадры.

Мы в AdMe.ru даже немного обиделись на создателей этих кинолент: а нечего было снимать их столь ярко и увлекательно. Ведь сначала бросаешь основные силы на то, чтобы следить за сюжетом, и потом приходится все пересматривать в поисках новых деталей.

Главный герой

Наверняка вы заметили, что в эпизоде борьбы с Чуваком — своей недоработанной версией — Парень буквально жонглирует оружием из других фильмов. То он берет меч из «Звездных войн», то прикрывается щитом Капитана Америки. Кстати, сам Кэп тоже на пару секунд мелькнул в «Главном герое». Исполнитель его роли Крис Эванс сыграл сам себя, залипшего во Free City.

Эванс согласился подскочить на съемку буквально на 10 минут. Его быстро привезли в ресторан и усадили перед камерой. Актер в считанные секунды отыграл свой эпизод и поспешил на другой проект.

Шан-Чи и легенда десяти колец

В этом фильме жители деревни защищают мир от проникновения темных сил. А еще они умеют открывать порталы — прямо как чародеи из «Доктора Стрэнджа». Причем из той же стойки и теми же движениями.

Лига справедливости

Если присмотреться, что происходит за спиной Флэша в фильме «Лига справедливости», то можно увидеть экран, на котором транслируется «Рик и Морти». Еще одна черточка к образу героя Эзры Миллера: оказывается, он тоже не прочь посмотреть популярные мультсериалы.

Оно

Ничего не напоминает этот рисунок на майке Эдди, которую мальчик надевает в одной из сцен ужастика? Тут не просто автомобиль, а отсылка к еще одному детищу Стивена Кинга — фильму «Кристина». И эта недобрая машинка как раз является его главной героиней.

Крик

В «Крике» можно увидеть режиссера Уэса Крэйвена, который решил сняться в своем фильме в крошечной роли школьного уборщика. Причем образ он явно позаимствовал у Фредди Крюгера. Если вы не были в курсе, то над «Кошмаром на улице Вязов» тоже работал Уэс Крэйвен. Видимо, он так сильно прикипел к герою в полосатом свитере и потертой шляпе, что решил вновь напомнить о нем зрителям.

Игра в кальмара

Момент, когда герою «Игры в кальмара» предлагают выбрать между разноцветными конвертами, кажется прямой отсылкой к «Матрице». В этом фильме персонаж Киану Ривза тоже колебался, какую таблетку взять — красную или синюю. А теперь посмотрите на комнату, в которой жили участники жутковатой игры на выбывание. Оказывается, Сон Ки Хун, как и все его соседи, прошляпил подсказки на стенах. Здесь и перетягивание каната, и вырезание фигурок. Если бы на них вовремя обратили внимание, то и неожиданностей на игре было бы гораздо меньше.

Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II

В последней части «Гарри Поттера» мы дружно утирали слезы, когда Волан-де-Морт натравил Нагайну на профессора Снегга. Но посмотрите, как выстроен этот эпизод. Когда главный злодей и зельевар стоят друг напротив друга, за спиной у Снегга четко виден шарф Гриффиндора — символ храбрости и самоотверженности. Кажется, создатели фильма хотели нам намекнуть, что по духу профессор был настоящим гриффиндорцем.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Во 2-й части «Фантастических тварей» нам показывают небольшой фрагмент урока защиты от темных сил. И тут мы узнаем, что боггартом Ньюта Саламандера почему-то оказывается обычный письменный стол с запыленными бумагами. Но это неспроста: вспомните, как магозоолог любит путешествовать. Если бы его усадили в офис работать с документами, вряд ли бы он продержался там и неделю.

Дюна

Только взгляните, как похожи кадры из «Дюны» и «Апокалипсиса сегодня». Кажется, что барон Харконнен восстает из лечебной ванны с целью устроить небольшой конец света для отдельно взятого семейства Атрейдесов.

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

Стивен Спилберг снял этот фильм по сюжету своего друга Джорджа Лукаса — автора знаменитой саги о приключениях джедаев — и нашпиговал свое творение мелкими отсылками к «Звездным войнам». В итоге Индиана Джонс то наткнется на изображение робота R2-D2 среди наскальных рисунков, то пройдет мимо заведения под названием «Оби Ван».

Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза

А вот и ответочка от Лукаса. Он взял за основу образ главного героя «Инопланетянина» и усадил его предполагаемых соотечественников в одну из лож на заседании Галактического сената. Эти ребята мелькают в кадре всего пару секунд, но вполне можно заметить, что они похожи на дружелюбного пришельца из фильма Спилберга.

Аватар

Присмотритесь к первому фото: у коренных обитателей Пандоры всего 4 пальца. Зато у аватаров их столько же, сколько и у людей. Этот кадр позволяет нам понять, откуда во время финальной битвы на груди у Нейтири появился отпечаток ладони с 5 пальцами. Этот боевой раскрас явно помогал наносить Джек, который окончательно решил перейти на сторону инопланетян.