10 мультгероев, которых срисовали с реальных людей

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не секрет, что создатели кино- и мультперсонажей любят придавать своим героям черты реальных людей. Порой у прототипов заимствуют не только внешность, но и некоторые особенности характера. AdMe.ru нашел 10 сходств между персонажами мультфильмов и реальными людьми, которые оказались вовсе не случайными.

Монтгомери Бёрнс — барон Джейкоб Ротшильд

Сказочно богатый мистер Бёрнс из мультсериала «Симпсоны» воплощает в себе черты сразу нескольких состоятельных людей. В их числе бизнесмены из Норвегии Олав Тон и Фредрик Олсен, первый долларовый миллиардер Джон Рокфеллер и барон Джейкоб Ротшильд. Именно на него больше всего похож персонаж Монтгомери Бёрнса.

Урсула — актер Харрис Глен Милстед (Дивайн)

Прототипом злой волшебницы Урсулы из «Русалочки» стал американский актер Харрис Глен Милстед, а точнее говоря, его сценический персонаж — колоритная дама по имени Дивайн.

Ариэль — актриса Алисса Милано

Ранние эскизы Ариэль были основаны на облике жены аниматора Глена Кина. Но в итоге главным прототипом русалочки стала Алисса Милано, которой на момент создания мультфильма было 16 лет, как и самой Ариэль.

Бетти Буп — певица Хелен Кейн

Американская певица и музыкант Хелен Кейн стала прообразом легкомысленной красотки Бетти Буп. Создатели мультфильма не спрашивали разрешения у Хелен на использование ее образа, и дело окончилось судебным иском. Впрочем, он не был удовлетворен. Суд постановил, что, несмотря на явное сходство Бетти Буп и Кейн, образ самой певицы и ее манера исполнения не были оригинальными.

Белоснежка — актриса Мардж Чэмпион

Актриса и хореограф Мардж Чэмпион подарила Белоснежке не только свои черты, но и пластику. В первые десятилетия существования мультипликации широко использовался метод ротоскопирования. Движения актеров снимали на пленку, а затем превращали в анимацию. Для большей достоверности актрисе пришлось носить бейсбольный шлем, так как голова Белоснежки несколько крупнее по сравнению с обычной человеческой.

Аладдин — актер Том Круз

Изначально планировалось сделать Аладдина похожим на актера Майкла Джея Фокса, но затем выбор пал на Тома Круза. Кстати, анимация шаровар Аладдина была «вдохновлена» знаменитыми широкими штанами рэпера MC Hammer.

Эдна Мод — художница по костюмам Эдит Хэд

Персонаж модного дизайнера Эдны Мод из «Суперсемейки» был вдохновлен образом Эдит Хэд, художницы по костюмам, на счету которой 8 премий «Оскар», — больше, чем у любой другой женщины.

Малефисента — актриса Элеонор Одли

Еще один мультфильм, в котором использовалась технология ротоскопирования. Радиоактрисе Элеонор Одли пришлось носить такой же головной убор, как и самой Малефисенте, которую она озвучивала. Голос и черты лица Одли были использованы также и для создания другой мультзлодейки — Леди Тремейн — мачехи из «Золушки».

Джинн — актер Робин Уильямс

Режиссеры мультфильма Рон Клементс и Джон Маскер с самого начала видели в этом персонаже Робина Уильямса и никого другого. Поэтому они дали задание аниматору создать джинна-комика, похожего на Уильямса и не прогадали.

ВАЛЛ-И — режиссер Вуди Аллен