10 мультфильмов, которые доказывают, что анимация — самый дорогой жанр кино
«Мстители: Эра Альтрона» — один из самых дорогих фильмов: на каждую секунду его производства создатели тратили по $ 33 085. Но даже такую сумасшедшую цифру переплюнул самый дорогой мультфильм в истории. И это объяснимо: любая анимация требует работы множества специалистов, каждый из которых выполняет отдельную функцию. Например, на съемочной площадке можно встретить кукловода-мультипликатора, разработчика 3D-моделей, художника композиции, художника-раскадровщика, специалиста математического моделирования или художника по текстурам.
Как думаете, какая же анимационная картина стала самой дорогой в истории? Мы в AdMe.ru не будем раскрывать все карты сразу, а докажем в цифрах, почему каждая секунда мультфильмов — на вес золота.
10. Белоснежка и семь гномов (1937)
- Длительность: 4 980 сек. (83 мин.)
- Стоимость секунды мультфильма: $ 5 448
- Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 37 134
9. Красавица и чудовище (1991)
- Длительность: 5 040 сек. (84 мин.)
- Стоимость секунды мультфильма: $ 6 906
- Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 84 319
8. История игрушек (1995)
- Длительность: 4 860 сек. (81 мин.)
- Стоимость секунды мультфильма: $ 9 990
- Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 76 862
7. Коралина в Стране Кошмаров (2009)
- Длительность: 6 000 сек. (100 мин.)
- Стоимость секунды мультфильма: $ 11 690
- Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 20 766
6. Геркулес (1997)
- Длительность: 5 580 сек. (93 мин.)
- Стоимость секунды мультфильма: $ 19 292
- Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 45 289
5. В поисках Немо (2003)
- Длительность: 6 060 сек. (101 мин.)
- Стоимость секунды мультфильма: $ 21 027
- Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 155 170
4. Рататуй (2007)
- Длительность: 6 660 сек. (111 мин.)
- Стоимость секунды мультфильма: $ 25 759
- Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 93 199
3. Ральф (2012)
- Длительность: 6 060 сек. (101 мин.)
- Стоимость секунды мультфильма: $ 24 689
- Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 77 760
2. Храбрая сердцем (2012)
- Длительность: 5 580 сек. (93 мин.)
- Стоимость секунды мультфильма: $ 33 217
- Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 96 852
1. Рапунцель: Запутанная история (2010)
- Длительность: 6 000 сек. (100 мин.)
- Стоимость секунды мультфильма: $ 49 059
- Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 98 632
Да, именно этот мультфильм стал самым дорогим в истории кино. Для его создания даже была разработана специальная программа Dynamic Wires, чтобы передать на экране движение волос героини. В знаменитой сцене с фонариками в каждом из них горит отдельно нарисованный огонек из 10 000 световых пучков. А водопад в картине состоит из 10 млн отдельных капелек!
Фото на превью Walt Disney Feature Animation, Pixar