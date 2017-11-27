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«Мстители: Эра Альтрона» — один из самых дорогих фильмов: на каждую секунду его производства создатели тратили по $ 33 085. Но даже такую сумасшедшую цифру переплюнул самый дорогой мультфильм в истории. И это объяснимо: любая анимация требует работы множества специалистов, каждый из которых выполняет отдельную функцию. Например, на съемочной площадке можно встретить кукловода-мультипликатора, разработчика 3D-моделей, художника композиции, художника-раскадровщика, специалиста математического моделирования или художника по текстурам.

Как думаете, какая же анимационная картина стала самой дорогой в истории? Мы в AdMe.ru не будем раскрывать все карты сразу, а докажем в цифрах, почему каждая секунда мультфильмов — на вес золота.