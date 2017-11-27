10 мультфильмов, которые доказывают, что анимация — самый дорогой жанр кино

«Мстители: Эра Альтрона» — один из самых дорогих фильмов: на каждую секунду его производства создатели тратили по $ 33 085. Но даже такую сумасшедшую цифру переплюнул самый дорогой мультфильм в истории. И это объяснимо: любая анимация требует работы множества специалистов, каждый из которых выполняет отдельную функцию. Например, на съемочной площадке можно встретить кукловода-мультипликатора, разработчика 3D-моделей, художника композиции, художника-раскадровщика, специалиста математического моделирования или художника по текстурам.

Как думаете, какая же анимационная картина стала самой дорогой в истории? Мы в AdMe.ru не будем раскрывать все карты сразу, а докажем в цифрах, почему каждая секунда мультфильмов — на вес золота.

10. Белоснежка и семь гномов (1937)

  • Длительность: 4 980 сек. (83 мин.)
  • Стоимость секунды мультфильма: $ 5 448
  • Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 37 134

9. Красавица и чудовище (1991)

  • Длительность: 5 040 сек. (84 мин.)
  • Стоимость секунды мультфильма: $ 6 906
  • Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 84 319

8. История игрушек (1995)

  • Длительность: 4 860 сек. (81 мин.)
  • Стоимость секунды мультфильма: $ 9 990
  • Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 76 862

7. Коралина в Стране Кошмаров (2009)

  • Длительность: 6 000 сек. (100 мин.)
  • Стоимость секунды мультфильма: $ 11 690
  • Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 20 766

6. Геркулес (1997)

  • Длительность: 5 580 сек. (93 мин.)
  • Стоимость секунды мультфильма: $ 19 292
  • Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 45 289

5. В поисках Немо (2003)

  • Длительность: 6 060 сек. (101 мин.)
  • Стоимость секунды мультфильма: $ 21 027
  • Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 155 170

4. Рататуй (2007)

  • Длительность: 6 660 сек. (111 мин.)
  • Стоимость секунды мультфильма: $ 25 759
  • Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 93 199

3. Ральф (2012)

  • Длительность: 6 060 сек. (101 мин.)
  • Стоимость секунды мультфильма: $ 24 689
  • Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 77 760

2. Храбрая сердцем (2012)

  • Длительность: 5 580 сек. (93 мин.)
  • Стоимость секунды мультфильма: $ 33 217
  • Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 96 852

1. Рапунцель: Запутанная история (2010)

  • Длительность: 6 000 сек. (100 мин.)
  • Стоимость секунды мультфильма: $ 49 059
  • Сколько собрала в прокате каждая секунда: $ 98 632

Да, именно этот мультфильм стал самым дорогим в истории кино. Для его создания даже была разработана специальная программа Dynamic Wires, чтобы передать на экране движение волос героини. В знаменитой сцене с фонариками в каждом из них горит отдельно нарисованный огонек из 10 000 световых пучков. А водопад в картине состоит из 10 млн отдельных капелек!

Фото на превью Walt Disney Feature Animation, Pixar

25 На склад!
3 Комментарии
  • 27 ноября 2017
  • 3
  • 14109

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!