10 мультфильмов, герои которых поразительно изменились с развитием анимации
Компьютерные технологии постоянно развиваются, меняя мир вокруг нас — от автомобилей до бытовой техники. Современный фильм без спецэффектов даже представить невозможно. Герои наших любимых мультфильмов тоже изменились кардинально.
AdMe.ru предлагает сравнить то, как выглядели персонажи известных мультфильмов прошлого, и их образы, созданные в наши дни с помощью компьютера.
Симпсоны
The Simpsons
Mой маленький пони
My Little Pony: Friendship is Magic
Южный Парк
South Park
Микки-Маус
Mickey Mouse Clubhouse
Человек-паук
Ultimate Spider-Man
Золушка
Cinderella
Смурфики
The Smurfs
Скуби-Ду
Scooby-Doo
Элвин и бурундуки
Alvin and the Chipmunks
Черепашки-ниндзя
Teenage Mutant Ninja Turtles
Фото на превью 20th Century Fox Television