10 мультфильмов, герои которых поразительно изменились с развитием анимации

Компьютерные технологии постоянно развиваются, меняя мир вокруг нас — от автомобилей до бытовой техники. Современный фильм без спецэффектов даже представить невозможно. Герои наших любимых мультфильмов тоже изменились кардинально.

AdMe.ru предлагает сравнить то, как выглядели персонажи известных мультфильмов прошлого, и их образы, созданные в наши дни с помощью компьютера.

Симпсоны

The Simpsons

Mой маленький пони

My Little Pony: Friendship is Magic

Южный Парк

South Park

Микки-Маус

Mickey Mouse Clubhouse

Человек-паук

Ultimate Spider-Man

Золушка

Cinderella

Смурфики

The Smurfs

Скуби-Ду

Scooby-Doo

Элвин и бурундуки

Alvin and the Chipmunks

Черепашки-ниндзя

Teenage Mutant Ninja Turtles

Фото на превью 20th Century Fox Television

7 На склад!
17 Комментарии

То, что я искал всю жизнь!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!