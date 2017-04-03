10 мультфильмов, герои которых поразительно изменились с развитием анимации

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Компьютерные технологии постоянно развиваются, меняя мир вокруг нас — от автомобилей до бытовой техники. Современный фильм без спецэффектов даже представить невозможно. Герои наших любимых мультфильмов тоже изменились кардинально.

AdMe.ru предлагает сравнить то, как выглядели персонажи известных мультфильмов прошлого, и их образы, созданные в наши дни с помощью компьютера.