10 мрачных, но притягательных теорий, переворачивающих события любимых фильмов с ног на голову

Учителя литературы предлагали нам искать в произведениях скрытый смысл, заложенный автором, а потом писать сочинение. После окончания школы кто-то вряд ли продолжает разбирать, почему занавески в комнате синие, но привычка искать тайный смысл никуда не делась. Поэтому зрители часто по-своему трактуют происходящее на экране и выдвигают различные теории.

Мы в AdMe.ru пересмотрели кучу фильмов и узнали, какие теории выдвигают киноманы и как сильно они меняют смысл фильмов.

Джек из «Титаника» — фантазия Розы

Существует теория, согласно которой Джек — путешественник во времени, который прибыл в прошлое, чтобы спасти Розу. Однако у фанатов фильма есть и другая, более мрачная версия. По их мнению, Джек — фантазия Розы.

Девушка находилась в депрессии: требовательная мать, давление общества, абьюзивные отношения... Стоя на краю «Титаника», Роза придумала спасителя — Джека. Теория также подтверждается тем, что в конце фильма исследователи говорят пожилой Розе, что никаких упоминаний о парне им найти не удалось.

Все действие 2-го фильма «Охотники за привидениями» происходит в чистилище

В 1-м фильме команда охотников «пересекает потоки», хотя последствия их действий могут быть катастрофическими. Сторонники альтернативных теорий предполагают, что после этого охотники выжить не могли. Тогда все события 2-го фильма происходят в другой реальности или чистилище, где герои должны повторять свои действия и снова убеждать горожан в своей правоте. Охотникам никто не верит, и они должны спасти город, чтобы получить второй шанс и вернуться к жизни.

Донни из «Большого Лебовски» не существует

Существует теория, согласно которой героя Донни из «Большого Лебовски» нет в живых с самого начала. Именно поэтому с парнем разговаривает только Уолтер, а Чувак игнорирует. Он знает, что Донни — галлюцинация Уолтера. Это объясняет, почему другие герои фильма так редко обращают на него внимание, а нигилисты почти не трогают Донни во время драки. Теория также подтверждается заключительной речью Уолтера, в которой тот сначала упоминает, что Донни любил серфинг и боулинг, затем отклоняется от темы и рассказывает о солдатах, погибших во Вьетнаме. Вероятно, их друг — один из них?

Питер Пэн из одноименной истории — проводник в загробный мир

Среди взрослых фанатов истории о Питере Пэне давно ходят слухи о том, что на самом деле мальчик — ангел или проводник, который доставляет детей на небеса. Именно поэтому в Неверленде дети не взрослеют — они просто не в состоянии этого сделать.

Вилли Вонка из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» на самом деле не сделал Чарли подарок, а, наоборот, прибавил проблем

Согласно теории, Вилли оставил Чарли фабрику не как подарок, а как наказание. Управление фабрикой сильно повлияло на психическое состояние ее создателя — в результате герой Джонни Деппа почти не умеет общаться с людьми. В ходе экскурсии Вилли постепенно отметает других кандидатов. Огастес наверняка будет бесконтрольно есть шоколад и все испортит, Верука не поладила с рабочими, Вайолет не смогла противиться искушениям... По мнению Вилли, Чарли — идеальный вариант. Легковерный и старательный, он будет следовать правилам и успешно управлять фабрикой.

Док из ленты «Назад в будущее» не верил в машину времени и был готов уйти из жизни, если она не заработает

Фанаты фильма выдвинули теорию, согласно которой доктор Эммет Браун был готов пойти на крайние меры, если его изобретение не заработает. Жизнь ученого складывалась нелегко. В почтенные годы у него не было призвания, и все свои силы он вкладывает в создание приборов, которые не всегда работают. Поэтому во время первого тестирования машины, когда автомобиль несется на Марти и Дока, ученый настаивает, что отходить не нужно. По мнению поклонников, возможно, Док решил, что, если и в этот раз у него ничего не получится, ему лучше уйти на покой навсегда и прихватить с собой Марти.

Мир «Унесенных призраками» — место, где души ожидают наказания

Фанаты культового аниме Хаяо Миядзяки «Унесенные призраками» выдвигали несколько альтернативных теорий мира призраков. Согласно одной из них, Тихиро попала в загробный мир. Согласно другой, мир, в который попала девочка, — это своего рода лимб, то есть место, где души томятся в ожидании наказания. В доказательство фанаты приводят момент из мультфильма, в котором главная героиня едет по воде вместе с черными тенями. На станциях некоторые из них спускаются под землю, видимо, наконец обретя покой.

Немо из мультфильма «В поисках Немо» — плод воображения его отца

Пользователи интернета предположили, что на самом деле маленького Немо из мультфильма «В поисках Немо» не существует. В самом начале зритель видит, как семья рыбок подвергается нападению хищника. Из-за потери близких отец Немо просто выдумал своего сына, а школьный учитель и остальные рыбы не стали его разубеждать. Единственный, кто смог уверовать в Немо, — рыбка Дори, которая помогла несчастному отцу найти потерявшегося сына.

Рон Уизли заставил Гермиону выйти за него замуж заклятием «Империус»

Внимательные фанаты, проанализировав все 7 книг, пришли к выводу, что Гермиона вряд ли была влюблена в Рона. Он то и дело задирал ее, преуменьшал ее достижения, открыто издевался... В книге «Дары Смерти» Рон успешно накладывает на гоблина заклятие «Империус». Оно полностью подчиняет человека воли волшебника — все его действия переходят под контроль наложившего заклятие. Фанаты задались вопросом: почему Рон так легко смог применить сложное заклятие, хотя особым талантом до этого не отличался? Может, дело в том, что он частенько применял заклятие на Гермионе, а в итоге и вовсе заставил девушку выйти за него замуж?

Все звери в мультике «Маша и Медведь» — заколдованные люди

По сюжету зверям в мультфильме «Маша и Медведь» постоянно достается: Мишка вынужден нянчиться с непоседливым ребенком, свинья — играть роль младенца, волки ходят вечно голодные, а заяц и вовсе главная игрушка Маши. Что, если все животные из мультика — заколдованные люди, которые вынуждены терпеть лишения за свои поступки в прошлом?