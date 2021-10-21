10+ моментов во вселенной «Фантастических тварей», когда нам в голос хотелось кричать: «Не верим!»

Дилогия о фантастических тварях снималась как приквел к фильмам о Гарри Поттере. По идее, поклонники вселенной, которую создала Джоан Роулинг, должны были на ура принять очередные киноленты с полюбившимися героями. Вот только у многих из них возник целый ряд вопросов: и по поводу сюжета, и по поводу некоторых фактов, которые идут вразрез с событиями поттерианы.

Мы в AdMe.ru тоже сомневаемся в логичности кое-каких моментов во франшизе о приключениях Ньюта Саламандера. А еще нам так и бросился в глаза классический съемочный ляп, который вы найдете в бонусе к этой статье.

1. Дамблдор — преподаватель трансфигурации или все-таки защиты от темных искусств?

После выхода фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» поклонники вселенной Гарри Поттера пришли в легкое замешательство. Уже в трейлере они углядели, что молодой Дамблдор учит юного Ньюта Саламандера защите от темных искусств. При этом, согласно канону, будущий директор Хогвартса должен был вести у студентов уроки трансфигурации. Или волшебник просто подменял в этот день другого педагога?

2. Что же творится с защитой Хогвартса?

А вот и второй промах киношников, который быстро заметили зрители. Из книг о Гарри Поттере мы знаем, что на территорию Хогвартса невозможно трансгрессировать (читайте: телепортироваться). Это сделано, чтобы максимально защитить учеников. Но в «Фантастических тварях», кажется, проигнорировали этот момент: к воротам волшебной школы переносятся все кому не лень, включая работников министерства магии.

3. Сколько на самом деле лет Минерве Макгонагалл?

Фанатов поттерианы возмутило появление во 2-й части «Фантастических тварей» Минервы Макгонагалл. Они подсчитали, что, согласно упоминаниям в книгах Джоан Роулинг, профессор родилась в 1935 году. Но в фильме, где действие происходит в 1927 году, молодая Минерва уже почему-то преподает в Хогвартсе. Интересно, как это могло быть, если в то время она еще даже не родилась?

4. Почему Дамблдор обращается за помощью к Ньюту, а не к опытным мракоборцам?

Понятно, что Дамблдора и Грин-де-Вальда связывает кровная клятва, поэтому добрый волшебник не может вызвать злодея на бой. Но почему он не обращается за помощью в министерство магии или к опытным мракоборцам? По идее, они тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы победить Грин-де-Вальда. Вместо этого Дамблдор отправляет на подвиги Ньюта Саламандера. А ведь тот — обычный зоолог.

5. Кто разрешил фантастическим тварям гулять по городу?

Помните, как в книгах и фильмах о Гарри Поттере подчеркивалось, что мир магов должен быть не виден обычным людям? Но в «Фантастических тварях» все по-другому. И если в 1-й части дилогии волшебники еще более-менее старались скрываться от маглов и периодически стирали им память, то во 2-й они спокойно трансгрессировали и творили заклятия у всех на виду. Вдобавок повсюду взад и вперед шастают всевозможные магические создания. А в Париже они и вовсе работают в цирке, и это никого особенно не смущает.

6. Зачем Куинни зачаровывает Якоба?

Пекарь-самоучка и так неровно дышал к волшебнице. Кажется, он запросто влюбился бы в нее еще раз, несмотря на стертую в 1-й части фильма память. Более того, Куинни пускает домой Ньюта, который с первых же секунд понимает, что Якоб находится под воздействием чар, и делает все, чтобы его расколдовать. Неужели волшебница не догадывалась, чем может закончиться визит мага-зоолога, одержимого спасать всех, лишенных свободы?

7. А потом уходит вместе с Грин-де-Вальдом?

Неужели она не чувствует, сколько в нем зла, а все речи о новом мировом порядке могут обернуться целым рядом преступлений? Мы же помним, что Куинни — легилимент и запросто может прочитать мысли любого человека или мага. Но вот в случае с Грин-де-Вальдом эта ее волшебная способность почему-то дает сбой.

8. Сколько же все-таки было Дамблдоров?

В конце 2-й части «Фантастических тварей» мы узнаем, что Криденса на самом деле зовут Аурелиус и он родной брат Альбуса Дамблдора (а значит, и Аберфорта, и Ариадны). В знак подтверждения принадлежности к этому роду к юноше прилетает феникс. И тут поклонники творчества Джоан Роулинг опять недоумевают: как же произошло, что на протяжении нескольких книг и фильмов Альбус ни разу не упоминал еще об одном брате? Зрители даже подсчитали, что Криденс родился не раньше 1908 года. При этом отец Альбуса, Аберфорта и Ариадны расстался с жизнью примерно в 1890-м, а мать — в 1899-м. Интересно, как при таком раскладе Криденс (он же Аурелиус) может быть их сыном?

9. Почему персонажи «Фантастических тварей» колдуют совсем не так, как герои «Гарри Поттера»?

Вспомните, как творят волшебство Гарри, его сокурсники, преподаватели Хогвартса и прочие персонажи поттерианы. Они четко произносят заклятия. И даже могущественный маг Волан-де-Морт кричит во весь голос: «Авада Кедавра!» Но герои «Фантастических тварей» почему-то колдуют молча. Мало кто из них проговаривает заклинания вслух, предпочитая просто размахивать палочкой или с треском трансгрессировать с места событий.

10. Каким был настоящий путь бузинной палочки?

О знаменитой палочке мы узнаем из книг и фильмов о Гарри Поттере. Она изначально находится в руках Дамблдора, затем пару раз меняет хозяина и в финале оказывается уничтоженной главным героем. И здесь же нам объясняют, что этот дар смерти предан своему хозяину, но при этом может перейти к другому владельцу, если он одержит верх над предыдущим. Но почему тогда легендарная палочка не признала Тину Голдштейн? В финале 1-й части «Фантастических тварей» она арестовала Грин-де-Вальда. Тем не менее во 2-м фильме злодей спокойно взял бузинную палочку в руки.

11. Почему Ньюту не запретили колдовать?

Наверняка вы помните, что Хагрид — герой книг и фильмов о Гарри Поттере — появляется на публике с зонтиком, в котором прячет свою волшебную палочку. Вскоре мы узнаем, что добряка-великана исключили из Хогвартса и навеки запретили ему пользоваться магией. А вот Ньют Саламандер открыто колдует и никого не стесняется. Хотя во 2-й части «Фантастических тварей» мы узнаем, что его тоже выгнали из школы. Интересно, почему для него сделали такое исключение?

12. Что творится с глазами Грин-де-Вальда?

В одном из интервью Джонни Депп объяснил, почему у сыгранного им персонажа разные глаза: «В нем словно живут 2 разных человека. Глаза — это отражение его разных сторон». Именно поэтому молодому Грин-де-Вальду, который сначала появился в одной из частей «Гарри Поттера» с обыкновенными карими глазами, решили добавить небольшую изюминку. Упс... Кажется, у Майкла Бирна, который сыграл заключенного в Нурменгарде старого Грин-де-Вальда в 1-й части ленты «Гарри Поттер и дары смерти», глаза были серые. Оба.

Бонус: классический ляп монтажеров

Только посмотрите, как ведут себя печеньки в чемодане Якоба, когда он демонстрирует свою продукцию служащему банка. Они постоянно меняют свое положение и в разных кадрах лежат совершенно по-иному.