10 моментов, когда звезды очень жестоко разыгрывали друг друга

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Ох как жестоки порой бывают люди, когда разыгрывают друг друга. А чем хуже знаменитости? AdMe.ru собрал самые интересные и страшные шутки звезд.

1. Жестокая шутка Кита Харингтона над своей невестой

Ох уж эти странные розыгрыши. Непонятно, о чем думал актер Кит Харингтон (Джон Сноу в «Игре престолов»), когда решил разыграть Роуз Лесли (Игритт в «Игре престолов») таким странным способом. А именно положил бутафорскую голову (точный слепок своей, между прочим) в холодильник. Бедная девушка после такого еле пришла в себя.

2. Закадычные приколисты Брэд Питт и Джордж Клуни

Джордж Клуни обожает розыгрыши, но не меньше, чем его друг Брэд Питт, который на съемках фильма «Двенадцать друзей Оушена» разослал всей съемочной группе памятку, в которой указано, чтобы к Клуни обращались только как «мистер Оушен» и не смотрели ему в глаза. Когда до Джорджа дошло, кто стоит за этим всем (естественно, он не понимал, что происходит), у Брэда Питта красовалась на машине наклейка фривольного содержания.

3. Север... упс... Алан Рикман опять изводит Гарр... ой... Дэниела Рэдклиффа

Суровый Северус Снейп тоже умеет шутить. По крайней мере это мог делать Алан Рикман — актер, играющий данного персонажа в серии фильмов о Гарри Поттере. Вот как раз Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) и стал жертвой остроумия Алана. В сцене, где все находились в главном зале в спальных мешках, он подложил Дэниелу пукающую подушку в спальник — эффект был поразительный.

4. Молчаливая принцесса Диана и непонятливая Опра Уинфри

Этот случай произошел на обеде в Кенсингтонском дворце, куда была приглашена известная ведущая Опра Уинфри. Когда она сделала комплимент тонкой талии леди Ди и поинтересовалась, как же Диана сохраняет ее в таком виде, когда на столе так много калорийных блюд, принцесса скромно ответила, что ест маленькими порциями и часто. Но на самом деле им подали разные варианты одних и тех же блюд. Сама леди Ди ела обезжиренный мусс, в отличие от Опры, которой подали обычный вариант с обилием сливок и майонеза.

5. Как Вуди Харрельсон напугал Шона Пенна и как тот ему отомстил

Ужасный розыгрыш придумал Вуди для своего друга Шона. Когда Пенн выходил из полицейского участка, на него напал огромный бандит в маске и взял в заложники. Перепуганный актер уже не знал, что предпринять, когда появился Харрельсон и признался, что вся эта сцена — шутка. Но и Шон Пенн не промах и сумел отомстить своему другу. Вечером они ехали в машине якобы на вечеринку в другой город, и машина стала барахлить. Шон попросил Вуди подтолкнуть, и когда тот вышел, сразу уехал, оставив Харрельсона на дороге. Ему пришлось всю ночь пешком добираться до ближайшего городка. И поделом.

6. Аарон Пол и очень доверчивый Дэвид Том

Доверчивый актер Дэвид Том, поверив своему другу Аарону, растрезвонил всем (включая журналистов), что на заднем дворе его дома приземлился метеорит. Метеорит был бомбой из сухого льда, которую ему подложил Пол. Когда правда о розыгрыше раскрылась, Том был очень огорчен — еще бы, любой хотел бы стать обладателем метеорита.

7. Джош Хатчерсон и жестокий розыгрыш бедной Дженнифер Лоуренс

Около туалета Джош Хатчерсон расположил манекен трупа, укушенного пчелами-убийцами (реквизит фильма «Голодные игры», где они вместе играют с Дженнифер Лоуренс) и заботливо положил ему в руку рулон туалетной бумаги. Бедная Дженнифер наткнулась на этого урода и чуть не умерла от страха. Мы ее понимаем.

8. Джеймс Франко о несбыточном с Ланой Дель Рей

Хитрый Джеймс в своем инстаграме выложил фото с Ланой и интригующей подписью «Мы поженились» (фото потом было удалено), и когда поклонники чуть с ума не сошли от такой новости, быстренько признался в своем розыгрыше. Интересно, а что сказала сама Лана?

9. Своеобразный Роберт Де Ниро и так и не наевшийся Брэдли Купер

Этот странный розыгрыш произошел на съемках триллера «Области тьмы». Роберт, зная, что Брэдли ненавидит сардины и анчоусы, послал к нему в номер 13 пицц именно с этими ингредиентами. Зачем? Никто не знает, кроме самого гениального актера.

10. Не менее жестокий Эштон Кутчер и хорошо воспитанный Хью Джекман

Эштон Кутчер вместе с режиссером фильма «Люди Икс» напугали Хью Джекмана до паники. Когда ничего не подозревающего актера пригласили оценить невероятную коллекцию картин, они начали гореть. Пожарные назвали причиной поджог и в нем обвинили беднягу Джекмана. Хью объяснили, что или он выплачивает многомиллионный ущерб, или садится в тюрьму. К слову, когда обман раскрыли, актер повел себя самым благородным образом: юмор оценил и мстить не стал. А зря.