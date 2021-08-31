10 мини-сериалов, которые мгновенно помогут отвлечься от дел и расслабиться

Вернувшись с работы, многие целиком посвящают себя хлопотам по дому, а это значит, что и времени отдохнуть на диване, глядя любимый сериал, почти не остается. К счастью, шоураннеры тоже идут навстречу зрителям и выпускают проекты длительностью от 3 до 10 серий. В самый раз для того, чтобы посмотреть их на одном дыхании и не заскучать.

Мы в AdMe.ru изучили рейтинги и рекомендации критиков и подготовили список коротких сериалов для уютных вечеров.

В поисках любви (2021)

Мини-сериал состоит всего из 3 эпизодов. Лили Джеймс играет аристократку Линду, мечтающую о настоящей любви. В приключениях героиню сопровождает кузина и верная подруга Фанни. Их дружба проходит проверку временем, а женщины в конце концов находят свое счастье. По мнению критиков, режиссер сериала «создала историю, в которой жизнь и энергия рвутся за пределы кадра», а стиль шоу может напомнить фильмы Уэса Андерсона. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг сериала у топ-критиков составляет 7,7 из 10. Рейтинг IMDb — 6,7

Белый лотос (2021)

На элитный гавайский курорт приплывает новая партия постояльцев. Гости селятся в роскошном отеле «Белый лотос». Однако неделя беззаботного отдыха раскрывает самые неприятные стороны личностей всех героев и оборачивается скандалами и даже гибелью одного из действующих лиц. В сериале 6 эпизодов, 1-й сезон имел большой успех, и в результате было принято решение о продлении шоу. Однако, как обещают создатели, во 2-м сезоне сюжет сфокусируется уже на новой группе отдыхающих, которые будут жить в другом отеле сети. Рейтинг IMDb — 7,7

Северные воды (2021)

Действие мини-сериала из 5 эпизодов разворачивается в Англии в середине XIX века. Бывший военный хирург записывается в качестве корабельного врача в китобойную экспедицию в Арктику. Но бегство от прошлого превращается для него в борьбу за выживание в арктических пустошах. Ведь вместе с ним на борту оказывается гарпунер и преступник (неузнаваемый в образе сурового бородача Колин Фаррелл). Рейтинг IMDb — 7,8

Чепелуэйт (2021)

Сериал снят по мотивам рассказа Стивена Кинга «Иерусалимов удел» и состоит из 10 эпизодов. Вдовец с 3 детьми в исполнении Эдриена Броуди возвращается в свое родовое поместье. Но в поселке его не очень-то жалуют суеверные местные жители, а самого героя начинают преследовать страшные видения: ему кажется, что по всему дому за настенными панелями копошатся крысы. На стороне вдовца оказывается только новая гувернантка, но у нее свои мотивы и причины находиться в старом особняке. Рейтинг IMDb — 7,5

Новый вишневый вкус (2021)

Молодая женщина-режиссер приезжает в Голливуд на встречу с известным продюсером. Он в восторге от ее дебютной работы и обещает девушке, что та будет ставить следующий фильм. Однако вскоре продюсер нарушает договоренность, а разозленная героиня встречает странную женщину, которая предлагает отомстить обидчику. Мини-сериал для любителей пощекотать нервы включает 8 эпизодов. Рейтинг IMDb — 7,3

Плохой доктор (2021)

Сериал из 8 эпизодов основан на реальной истории. Улыбчивый молодой нейрохирург Кристофер Данч с легкостью завоевывает симпатии своих пациентов. Однако со временем выясняется, что из-за массы врачебных ошибок он разрушил жизни нескольких десятков человек. Усомнившись в его методах, 2 хирурга вместе с помощником прокурора решают разобраться в деятельности харизматичного врача. Рейтинг IMDb — 7,7

Конец (2020)

Пожилая женщина по имени Эди становится вдовой. В довершение всех несчастий, свалившихся на нее, героине проводят срочную операцию. Чтобы быть рядом, дочь перевозит ее из родной Британии в Австралию, но размещает мать не у себя в особняке, а в дорогостоящем доме престарелых. Непростая драма о ценности человеческой жизни и семейных отношениях. В сериале 10 эпизодов. Рейтинг IMDb — 7,3

Правда о деле Гарри Квеберта (2018)

Американский романист Маркус Гольдман, находясь в творческом кризисе, навещает своего преподавателя, писателя Гарри Квеберта. Как раз в это время наставника героя обвиняют в страшном преступлении, случившемся 33 года назад. Не веря в его виновность, Маркус начинает собственное расследование обстоятельств прошлого, попутно занимаясь написанием романа. Сериал основан на популярном детективном романе и включает 10 эпизодов. Рейтинг IMDb — 7,4

Товарищ детектив (2017)

Действие этого комедийного мини-сериала происходит в Румынии в 1980-е годы. 2 детектива занимаются расследованием обстоятельств гибели коллеги, а в процессе этого распутывают целый клубок заговора. Шоу состоит из 6 эпизодов и обязательно к просмотру всем, кто ностальгирует по детективным сериалам и боевикам 80-х и 90-х годов. Рейтинг IMDb — 7,3

Случай в Кеттеринге (2016)

8-серийный австралийский «Твин Пикс» с актрисой из фильма «Довод». Доктор Анна Мэйси страдает провалами в памяти. Однажды после очередного периода беспамятства она очнулась в родном городе, который покинула 15 лет назад после исчезновения ее подруги. И Анне там совсем не рады. В 2016 году сериал получил 3 премии Австралийской академии кинематографа и телевидения, победив в 3 номинациях, включая премию за лучшую женскую роль в телевизионной драме и лучший мини-сериал. Рейтинг IMDb — 6,8