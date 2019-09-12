10+ медицинских клише из фильмов, которые заставляют настоящих врачей хвататься за сердце

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В процессе создания фильмов режиссеры часто прибегают к консультациям профессионалов, в том числе нередко совещаются с практикующими врачами, когда дело доходит до сцен, связанных с темой медицины. Но если реальность оказывается менее зрелищной, чем хотелось бы, киноделы добавляют детали, которые не имеют к медицине никакого отношения. В чем заключается опасность таких фантазий и как они повлияли на репутацию настоящих врачей — ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

AdMe.ru предупреждает: не пытайтесь оказать помощь человеку на манер того, как это делают актеры в фильмах.

1. Амнезия полностью стирает память

Амнезия в кино — частый и горячо любимый сценаристами прием, ведь благодаря такому диагнозу можно придать динамизма и внезапности любому фильму, будь то комедия или ужасы. Обычно персонаж в картине попадает в аварию и полностью забывает о том, что происходило в его жизни до происшествия. И это первое отличие от реальности: обширная потеря памяти обычно возникает после нейрохирургических операций, инфекций головного мозга или инсультов, а не вследствие удара по голове. В медицинской практике редки случаи, когда люди забывают почти всю свою прошлую жизнь. Обычно амнезия забирает кусочки определенных воспоминаний, которые постепенно возвращаются самостоятельно либо при помощи терапии. Если же амнезия вызвала полную потерю памяти, то это говорит о серьезности травмы, и обычно такое состояние сопровождается потерей интеллекта и физического контроля над телом.

Почти все фильмы с сюжетом про амнезию, которые вы видели, с медицинской точки зрения абсолютно неточные, кроме одной анимационной картины — «В поисках Немо». Звучит иронично, но именно рыбка Дори является одним из самых реалистичных изображений глубокого нарушения памяти: трудности в изучении и сохранении информации, забывание имен, невозможность вспомнить, куда и зачем плывешь, — все это очень точно отражает реальную жизнь людей с подобным диагнозом.

2. При искусственной вентиляции легких с пациентом можно поговорить

Только в фильмах можно побеседовать с человеком, который находится на искусственной вентиляции легких. Настоящий пациент в таком состоянии физически не может говорить. Существуют трахеостомические трубки с отверстиями, воздух в которых способен поступать через гортань пациента, позволяя ему разговаривать, но используются они крайне редко и чаще всего общение происходит с помощью жестов или письма.

3. Если хочется уйти из больницы, достаточно выдернуть катетер капельницы

Часто можно увидеть, как герои фильмов резким движением выдергивают из вены катетер и отправляются по своим делам. Особенно удивительно, когда на своих ногах уходят те персонажи, которые лежали неподвижно в течение нескольких дней или даже недель. Если попробовать повторить такой трюк в реальности, то переход в вертикальное положение после продолжительного пребывания в состоянии покоя приведет к резкому снижению давления, головокружению и, скорее всего, к обмороку.

4. По поведению человека всегда можно определить, что у него начался сердечный приступ

Если человек в кадре драматично хватается за грудь, то всем становится понятно, что это сердечный приступ. Ну, по крайней мере, так его представляют режиссеры. Сердечный приступ действительно очень болезненный процесс, но сначала он ощущается как давление в груди, и многие люди игнорируют этот симптом. Нестерпимая боль наступает только спустя 90 минут после начала сердечного приступа, поэтому важно знать и другие признаки этой болезни: ощущение сдавливания или боли в груди, руках, шее, челюсти или спине, тошнота, расстройство желудка, сбивчивое дыхание, холодный пот, головокружение. Если вы увидели человека, который находится без сознания, поскорее вызовите неотложную медицинскую помощь, а затем проверьте, дышит ли пострадавший и есть ли у него пульс. Если нет, то нужно проводить сердечно-легочную реанимацию. Вот здесь можно увидеть, как 2 простых шага могут спасти жизнь человеку. Если у вас нет навыков реанимации, то врачи рекомендуют выполнять только непрямой массаж сердца (без искусственного дыхания).

5. При сотрясении мозга человек всегда теряет сознание

В фильмах показывают потерю сознания вследствие удара как закономерное явление. Из-за такого клише многие люди не распознают симптомы сотрясения и не обращаются за помощью, потому как считают, что если не случилось обморока, то с ними все в порядке. Если же человек «отключился» в реальной жизни, то это может свидетельствовать о повреждении какой-то части головного мозга, а не только о сотрясении. Основные признаки, которые говорят о том, что удар был не таким уж легким: головная боль или ощущение сдавленности, ощущение «как в тумане», головокружение, звон в ушах, тошнота, рвота, невнятная речь. А некоторые симптомы могут проявиться спустя несколько дней или даже недель после травмы: ухудшение концентрации и памяти, раздражительность, чувствительность к свету и шуму, нарушения сна, изменения вкусовых и обонятельных ощущений.

6. Разряд тока возвращает пациентов к жизни

В фильмах дефибриллятор используют в качестве эффектного способа продемонстрировать, как к человеку возвращается жизнь: больной теряет сознание, на мониторе появляется ровная зеленая линия, доктор кричит «Разряд!», далее следуют несколько ударов током, тело пациента выгибается дугой, затем он кашляет, открывает глаза, и все облегченно вздыхают. К сожалению, вернуть пациента к жизни — обычное явление в кино, но не в реальности. Если на экране появилась прямая полоса, то к жизни человека уже не вернуть. Именно этот стереотип породил множество конфликтов, в ходе которых настоящих врачей обвиняли в непрофессионализме. Так, в фильмах реанимация эффективна в 88 % случаев, а в жизни лишь в 23,9 %.

В Британии знаменитые телефонные будки переживают второе рождение: их превращают в мини-библиотеки, кофейни, банкоматы и пункты скорой помощи. Так, общественный фонд Heartbeat Trust разместил в них дефибрилляторы. Цель — помочь человеку, если у него случится сердечный приступ на улице. Позвонив с мобильного телефона в службу скорой помощи, можно не только получить доступ к дефибриллятору, но и подсказку от оператора, как им пользоваться. Напоминаем, что дефибрилляция не поможет, если сердце уже остановилось, и применяется только при фибрилляции и для восстановления нормального сердечного ритма. Также нужно понимать, что удар дефибриллятора очень болезненный. Поэтому, если вы хотите помочь пострадавшему, то лучше вызвать скорую и сделать непрямой массаж сердца.

7. Если заморозить органы, их можно будет использовать в качестве донорских

Тим, герой Уилла Смита в фильме «Семь жизней», решил отдать свои органы другим людям, а сердце — любимой девушке, которая тяжело больна. Чтобы сохранить органы, Тим ложится в ванну со льдом, вызывает скорую помощь и запускает в ванну смертельно ядовитую медузу. В реальной жизни такая задумка не увенчалась бы успехом, поскольку пересадку сердца проводят только в том случае, если у донора оно еще бьется или его останавливают в больнице. С легкими тоже не все так просто: Тим хотел пожертвовать их человеку с раком легких, но при таком диагнозе трансплантация не рекомендуется, потому как высока вероятность рецидива или метастазирования. Возможность пересадки других органов Тима настоящие врачи тоже ставят под сомнение, как и целесообразность идеи родить «запасного» человека для пересадки костного мозга другому (к примеру, как это было показано в фильме «Мой ангел-хранитель»). В таком случае шанс, что материал подойдет, ничтожно мал.

8. В любой непонятной ситуации нужно вставить пациенту трубку с кислородом в нос

Если по сценарию герой лежит в больнице, то у него обязательно будет в носу кислородная трубка. Например, в популярном сериале «Ходячие мертвецы» Рик лежит в коме после выстрела в живот, но трубка в носу все же присутствует. В реальной жизни, если человек находится в коме, он не может дышать самостоятельно, и толку от такой трубки нет, потому как она не предотвратит удушение из-за расслабления дыхательных путей и не поможет втянуть воздух в легкие. Канюля назальная применяется в ситуациях, когда требуется небольшое количество дополнительного кислорода без жесткого контроля дыхания. Поэтому в реальности Рик просто задохнулся бы еще до зомби-апокалипсиса.

9. При судорогах нужно держать человека

Если обмороки в фильмах верный признак беременности, то при судорогах нужно сказать «Вызывайте экзорциста!», связать человека и ждать священника. Но в реальной жизни не нужно насильно разгибать конечности пострадавшего или удерживать их. Такое состояние пройдет самостоятельно, и вы можете помочь, если уберете окружающие человека вещи, чтобы не дать ему пораниться, подложите под его голову что-то мягкое и подождете, пока закончится припадок. К радости медиков, в фильмах перестали показывать некогда популярный прием «засуньте ложку в рот, если у человека начались судороги», который запомнился многим зрителям. И если вы до сих пор об этом помните, то забудьте, как и о пощечинах, которые тоже уместны только в кино. После окончания припадка действительно может произойти западение языка, поэтому пострадавшего нужно перевернуть на бок. Когда все закончится, поговорите с человеком и успокойте его: так вы поможете ему справиться с дезориентацией.

10. Есть средства, которые успокаивают мгновенно

Часто в фильмах можно увидеть, как человека усыпляют инъекцией или спреем (как в фильме «Сплит»), и действуют такие препараты всегда мгновенно. Но, как и «сыворотки правды», так и мгновенного успокоительного не существует. Даже самое эффективное седативное средство начинает действовать спустя 5 минут после его применения.

11. Лечиться нужно у врача-универсала, и лучше, если он окажется социопатом

С появлением моды на медицинские сериалы врачи в реальной жизни оказались в затруднительном положении: многие пациенты поверили, что человек в белом халате может все. Доктор Хаус же оперирует, несмотря на то, что он инфекционист, так почему этого не могут другие? Такое предубеждение относится и к младшим сотрудникам больницы, которые в сериалах делают все: берут анализы, делают МРТ, проводят токсикологические исследования и многое другое. В реальной жизни так не бывает: каждая отдельная специальность предполагает много лет дорогостоящей учебы, постоянное повышение квалификации, обновление знаний на конгрессах и конференциях. Поддерживать высокий уровень профессионализма и совмещать это с практикой в нескольких сферах невозможно. Отдельно стоит поговорить о поведении врача. Да, в фильмах очень популярен образ харизматичного социопата, чьи проявления праведного гнева слегка сдерживают успокоительные препараты. В реальной жизни такого человека отправили бы на медицинскую реабилитацию и не допустили к пациентам, несмотря на все его остроумие.

А в какой медицинский миф верили вы?