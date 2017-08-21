10 любопытных мелочей, которые мы не заметили в любимых мультфильмах
Создатели мультипликаций любят прятать в своих творениях много неожиданных сюрпризов, которые может найти только самый внимательный зритель.
AdMe.ru спешит рассказать о самых интересных находках, скрытых в полюбившихся с детства мультфильмах.
1. Хозяйка Тома и Джерри
Только самый настоящий поклонник заметит метаморфозы, происходящие с хозяйкой знаменитых Тома и Джерри в одноименном мультсериале. Создатели назвали женщину «Мамочка Два тапочка», а ее прототипом стала нянечка Мамми из знаменитого фильма «Унесенные ветром». Однако в 1954 году у Тома появилась новая хозяйка родом из Ирландии.
2. «Губка Боб» и масонское ложе
В знакомом с детства мультсериале «Губка Боб» при внимательном просмотре можно найти много спрятанных символов совсем не детской тематики — социальной иерархии и тайных лож. Так, в одной из серий была поднята тема масонства, на что указывает всевидящее око и традиционное масонское рукопожатие.
3. Леди и Бродяга в «101 далматинце»
Внимательный зритель заметит, что в «101 далматинце» появляются гости из другой диснеевской истории — главные герои мультсериала «Леди и Бродяга».
4. Краб Себастьян в «Аладдине»
А в истории про Аладдина внезапно появляется краб Себастьян из «Русалочки», которого Джин достал из магической книги.
5. Жители «Южного Парка» и «Симпсонов» в гостях у «Футурамы»
В одном из эпизодов «Футурамы» в банках с заспиртованными головами знаменитостей создатели спрятали героев двух других мультфильмов — Эрика Картмана из «Южного Парка» и директора Скиннера из «Симпсонов».
6. Тайный язык «Футурамы»
Поломать голову заставляют создатели космического мультсериала «Футурама», используя закодированный язык и давая к нему подсказку в одном из эпизодов. Помимо этого авторы делают смелое заявление о скором будущем французского языка, называя его мертвым. Любопытно, что во французском переводе мертвым языком стал немецкий.
7. Шифрованные послания в «Гравити Фолз»
Интерактив со зрителями любят и создатели мультсериала «Гравити Фолз», оставляя закодированное послание в конце каждого эпизода. Так, в первых сериях 1-го сезона авторы зашифровали следующее письмо: «Начиная с первого и до последнего ищи все коды в титрах. Пропустить один — значит не найти их все. Добро пожаловать в Гравити Фолз». А сама расшифровка к криптограммам опубликована на посвященном мультсериалу сайте.
8. Загадочное число «А-113»
В каждом мультфильме от Pixar можно найти номерной знак «А-113». Оказывается, это номер класса Калифорнийского института искусств, в котором учились известные мультипликаторы. Таким образом компания вдохновляет ныне учащихся там студентов, показывая перспективы будущей карьеры.
9. Герои «Южного Парка» в реальной жизни
В заключительном эпизоде «Южного Парка» создатели показали, как выглядят их герои в реальном мире. Последняя серия заканчивается тем, что Стэн снимает VR-очки и делится с друзьями ощущениями о проведенном в виртуальной реальности времени. Поэтому можно предположить, что весь мультсериал — всего лишь игра-симуляция.
10. Секретный рецепт крабсбургера
Наверное, каждый поклонник мультсериала «Губка Боб» хоть раз да задумывался, из чего же приготовлен крабсбургер, который так любят жители Бикини-Боттома. После многочисленных просьб зрителей Nickelodeon решил опубликовать рецепт самого вкусного бургера в мире. А секретным ингредиентом блюда, который так отчаянно пытался узнать Планктон, является вовсе не продукт, а любовь, о чем сообщает Губка Боб в одном из эпизодов.
Фото на превью southpark.cc