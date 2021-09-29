10 неожиданных фактов о сериале «Секс в большом городе», который триумфально возвращается на экраны

Откровенный сериал о жизни 4 девушек в Нью-Йорке вышел на экраны в 1998 году и произвел настоящий фурор в обществе. На протяжении 6 сезонов подруги «без купюр» делятся подробностями личной жизни друг с другом, поднимая при этом важные вопросы психологии отношений. Проект настолько полюбился зрителям, что создатели решили не останавливаться на достигнутом и вернуться на экраны в 2021 году.

Пока остальные догадываются о том, что будет в новом сезоне, редакторы AdMe.ru пересматривают то, что уже снято. К нашему удивлению, еще остались каверзные моменты и секреты со съемок, на которые раньше мы бы и внимания не обратили. А в бонусе вас ждет любопытный факт со съемок одноименного полнометражного фильма.



Загадочный автобус

Заставка, в которой Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) в юбке-пачке c барахолки за $ 5 бежит по оживленным улицам Нью-Йорка, полностью передает атмосферу города. Сценаристам удалось в полной мере показать бурлящую жизнь мегаполиса: от километровых пробок из желтых такси до переполненных улиц и автобусов. Погодите, но действительно ли автобусы переполнены? Все мы помним, что главная героиня оказывается обрызганной мимо проезжающим транспортом. Однако только самый внимательный зритель заметит, что сперва автобус заполнен пассажирами, а в следующем кадре уже абсолютно пустой.

Необычная «застежка» для туфель

В финальном эпизоде, съемки которого проходили в Париже, Кэрри Брэдшоу в полной мере наслаждается прогулками по уютным улочкам города-мечты. Порой приходится даже побегать. Все мы знаем, что на каблуках далеко не убежишь — глазом не успеешь моргнуть, как туфли слетят. Догадливости и сноровке съемочной группы сериала можно только позавидовать. Облегчить процесс съемок актрисе позволил скотч. Костюмеры примотали ногу к туфлям с помощью прозрачной клейкой ленты. Удивительный лайфхак — возьмем на заметку.



Секретный состав «Космополитена»

Ни одна серия знаменитого сериала не обходится без светских тусовок, походов по уютным кафе и изысканным ресторанам. Канапе, суши и разнообразные напитки — не жизнь, а сказка. К тому же актерскому составу удавалось полностью насладиться изысками от шефов, ведь большая часть ресторанов действительно существует и пользуется широким спросом среди жителей и гостей Нью-Йорка. Если мы видим, что герои сериала едят капкейки из Magnolia Bakery, то они действительно лакомятся знаменитыми на весь мир сладостями. С гастрономией касту повезло чуть больше, чем с коктейлями. Как рассказали актеры, все напитки были фейковыми. Тот самый знаменитый коктейль «Космополитен», который обрел массовое признание благодаря сериалу, оказался не чем иным, как подкрашенной водицей. Иногда знаменитой четверке везло чуть больше и краситель заменяли клюквенным морсом.

Герой без имени

Главным секретом, который сохранялся на протяжении всего сериала, было настоящее имя главного мужчины Кэрри Брэдшоу. Его называли либо «мужчина моей мечты», либо «мистер Биг». Удивительно, но за все 6 сезонов и вплоть до развязки фанаты не слышали его имени. Как признаются создатели проекта, они сами до последнего момента не предполагали, что дадут персонажу, которого сыграл Крис Нот, настоящее имя. Решение было спонтанным и незапланированным. Как, впрочем, и желание в конечном счете соединить сердца Кэрри и мистера Бига. Продюсеры отмечают, что развязка сериала не должна была закончиться хеппи-эндом для двух влюбленных. Но все закрутилось иначе, и мужчина мечты стал реальностью Кэрри. Пришлось дать персонажу конкретное имя. Кстати, зовут его Джон Престон.

Разговор с камерой



В пилотных сериях сериала продюсеры используют несколько забавных приемов, чтобы привлечь зрителя. Один из них — разговор актеров с камерой. В 1-й серии Кэрри Брэдшоу активно работает над материалом для своей колонки в журнале и параллельно задает себе различные вопросы, обращаясь при этом к камере. Этот формат выглядел странно, и впоследствии от него пришлось отказаться. На вопросы, которые риторически задает себе Кэрри, следуют ответы обычных жителей Нью-Йорка, у которых якобы берут интервью. Драгоценные секунды сериала уходили на персонажей, которые появлялись в кадре лишь однажды. В конце 2-го сезона продюсеры убрали этот формат из сценария, чтобы уделить эфирное время главным героям и их личным историям.

Раздвоение личности

Второстепенных персонажей в сериале было настолько много, что далеко не все запоминались зрителям. Этот факт сыграл на пользу сценаристам, когда они решили задействовать Джастина Теру в двух совершенно разных ролях. Первый раз актер появляется в 1-м сезоне в роли писателя-журналиста, с которым несколько раз виделась Кэрри. Второе появление Джастина Теру произошло во 2-м сезоне: он также был представлен зрителю в роли писателя, с которым Кэрри закрутила очередную интрижку. Успех трансформации заключался в том, что продюсеры просто изменили актеру стрижку.

Необычный способ разорвать отношения

«Извини. Я не могу. Не ненавидь меня».

На протяжении всего сериала постоянно кто-то с кем-то расходится: либо главным героиням наскучивает партнер и они решают выйти из отношений, либо мужчины безжалостно разбивают девушкам сердца. Самый жестокий из них решил разорвать отношения при помощи стикера. На один из завтраков с подругами Кэрри принесла записку, на которой было написано: «Извини. Я не могу. Не ненавидь меня». Необычный и довольно-таки жестокий способ разорвать отношения навеян реальной ситуацией из жизни одного из сценаристов. В одном интервью Лиз Туччилло рассказала, что съемочная группа сериала собиралась и дружно вспоминала самые жуткие и болезненные расставания. Одним из таких было расставание при помощи стикера.

Фейковый магазин Tiffany

В 3-м сезоне Шарлотта (Кристин Дэвис) встречает мужчину своей мечты — Трея Макдугала (Кайл Маклахлен). По профессии он врач-кардиолог. К тому же очень красив, интеллигентен и богат. Мы с замиранием сердца следили за развитием их отношений и ждали, когда Шарлотта наконец-таки получит заветное кольцо. Трей делает официальное предложение Шарлотте напротив центрального входа в магазин ювелирных украшений Tiffany. Зрителям показывают гравировку Tiffany & Co на фасаде здания и манящую витрину магазина. Однако не все так просто. На самом же деле компания Tiffany не разрешила использовать их площадку в сериале из соображений безопасности. Продюсерам пришлось пойти на хитрость и использовать фотошоп.

Похоронный марш вместо свадебного

Кстати, о свадьбе Шарлотты и Трея. Церемония бракосочетания влюбленных проходила в шотландском духе, так как жених был родом оттуда. Все традиции были соблюдены: и килты, и игра на волынке. Но и тут не обошлось без сюрпризов от продюсеров. Только знатоки шотландской культуры обратили внимание, что вместо свадебного марша на церемонии играет похоронный. Продюсер сериала не оставил этот момент без комментариев и пояснил, что музыка была выбрана не случайно. Сценаристы хотели показать зрителям, что брак Шарлотты заведомо обречен.

Цветочный символизм

Скрытые символы были не только в музыке, но и в реквизите. В одном из финальных эпизодов, которые снимались уже в Париже, Кэрри прогуливается в одиночестве по улицам с букетом фиалок. Казалось бы, необычный и стильный букет. Но не тут-то было. На самом же деле фиалки во Франции — это то же самое, что у нас желтые тюльпаны. Продюсеры признаются, что дали Кэрри букет фиалок, чтобы просигнализировать о ее трагических отношениях с Петровским (Михаил Барышников), вместе с которым они переехали в Париж. Именно в Париже главная героиня понимает, что глубоко несчастна в этих отношениях и что совершила ошибку.

Бонус: одно из первых появлений iPhone на экранах

Как мы помним, излюбленным девайсом Кэрри Брэдшоу был iMac. В процессе написания рассуждений для колонки в газете New York Star журналистка была верна «яблочному» ноутбуку. Однако мало кто знает, что именно в полнометражном фильме «Секс в большом городе», который вышел в 2008 году, чуть ли не впервые на публике появляется первый смартфон от Apple. Владелицей необычного девайса была Саманта Джонс. В одной из сцен Саманта предлагает Кэрри телефон, чтобы позвонить мистеру Бигу. Удивленная Кэрри отдает смартфон обратно, так как не понимает, как пользоваться бескнопочным телефоном.