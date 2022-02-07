10+ любопытных фактов о бразильских теленовеллах, каждую серию которых мы ждали с замиранием сердца

Более 10 лет назад мы целыми семьями собирались по вечерам перед экранами телевизоров, чтобы посмотреть новую серию очередной бразильской теленовеллы. Красочные локации, захватывающие сюжетные повороты, ослепительной красоты актрисы и актеры — все это оставило неизгладимый след в нашей памяти. Как оказалось, закулисье съемок по накалу эмоций не уступает самим сериалам.

Мы в AdMe.ru окунулись в ностальгию с головой, когда подбирали факты для этой статьи. И надеемся, вам будет приятно вспомнить то беззаботное время, которое вы проводили у лампового телевизора.

Во имя любви

Сериал «Во имя любви» рассказывает историю матери, которая тайно подменяет своего ребенка, и это раскрывается только в финале. Автор теленовеллы Мануэль Карлос написал синопсис будущего сериала еще в 1983 году, но, увлекшись другими проектами, отложил сюжет. Главные роли Элены и Эдуарды сыграли мать и дочь — Режина и Габриела Дуарте. Младшая Дуарте сыграла так правдоподобно, что зрители невзлюбили ее избалованную героиню и даже создали сайт с лозунгом: «Я ненавижу Эдуарду». Кстати, в заставке показаны фотографии из личного архива семьи Дуарте. Премьера сериала состоялась 6 октября 1997 года.

Земля любви

Оригинальное название бразильского сериала «Земля любви» — Terra Nostra, в переводе с итальянского — «Наша земля». Сериал повествует о жизни итальянских иммигрантов в Бразилии в конце XIX века. Прибывшие на корабле из Европы влюбленные Джулиана и Маттео волею судеб разлучаются. Им предстоит пройти много испытаний, прежде чем снова воссоединиться. В сериале показан настоящий пароход, построенный в 1940 году, а сцены посадки были сняты в порту города Саутгемптона на юге Англии, откуда в 1912 году отплыл «Титаник». Кроме того, специально для съемок фильма были воссозданы предметы того времени. Маленькую девочку по имени Майра, сыгравшую дочь Джулианы, так сильно полюбили актеры и актрисы, что научили ее ходить, а сама малышка стала называть актрису Анну Паулу Арозиу мамой. Премьера сериала состоялась 20 сентября 1999 года.

Семейные узы

В основе сюжета сериала «Семейные узы» лежит любовный треугольник. Мать и дочь влюблены в одного и того же молодого мужчину. Однако материнская любовь оказывается сильнее. Элена готова пойти на многое ради счастья дочери. Мануэль Карлос написал сценарий специально для Веры Фишер и Каролины Дикманн. По словам Каролины, сценарист решил, что если бы одна из актрис отказалась сниматься, то эту теленовеллу даже не стали бы снимать. Как и в большинстве историй Мануэля, имя главной героини — Элена. За 33 года это имя носили 9 персонажей мыльных опер по сюжетам автора. «Меня часто спрашивали: „Эленой звали твою возлюбленную, мать или сестру?“ Но на самом деле мне просто понравилось это имя», — поделился Мануэль Карлос. Кстати, мало кто помнит, что в сериале сыграла Джованна Антонелли, которую прославила роль Жади в популярной теленовелле «Клон». Актрисе достался сложный персонаж с нелегкой судьбой — женщина вольного поведения, которая в одиночку воспитывает ребенка. Премьера сериала состоялась 5 июня 2000 года.

Неукротимая Хильда

Чтобы не выходить замуж за нелюбимого мужчину, героиня сериала «Неукротимая Хильда», дочь богатых родителей, сбегает из дома и оказывается в квартале красных фонарей. Вскоре своевольная девушка встречает высоконравственного юношу и влюбляется в него. Главную роль могла исполнить актриса Летисия Сабателла (Латифа из сериала «Клон»), но в итоге Хильду сыграла Ана Паула Арозиу. А образ возлюбленного Хильды воплотил на экране Родриго Санторо («Реальная любовь», «300 спартанцев»). Теленовелла основана на одноименном романе Роберто Драммонда, а персонаж Хильды списан с реального человека. В отличие от героини, о свадьбе которой в сериале даже не упоминается, настоящая Хильда Майя Валентим вышла замуж за известного футболиста. Премьера сериала состоялась 25 мая 1998 года.

Проспект Бразилии

Рита — героиня сериала «Проспект Бразилии», латиноамериканская Золушка. После того как не стало отца маленькой Риты, мачеха выгнала ее из дома. Теперь девушка готова пойти на все, чтобы отомстить женщине. Она нанимается работать служанкой в дом футболиста, за которого недавно вышла замуж ее мачеха. Сериал стал самым успешным ТВ-проектом в Латинской Америке и был настолько популярен в Бразилии, что даже президент страны того времени изменила свое рабочее расписание, чтобы посмотреть последний эпизод сериала. А некоторые крупные СМИ, такие как британская сеть BBC, газета The Washington Post и журнал Forbes, писали о том, что в день показа финального эпизода может случиться перегрузка в электроснабжении. К счастью, этого не произошло. Премьера сериала состоялась 26 марта 2012 года.

Жестокий ангел

Бедная женщина по имени Нисси устраивается работать няней в дом богачей. Ее цель — выйти замуж за сына хозяев. При этом ее не беспокоит, что у молодого мужчины есть невеста, которую он очень любит. Сериал «Жестокий ангел» 1997 года — ремейк сериала 1976 года с Сузаной Виейрой в главной роли. В отличие от оригинальной версии, Нисси в исполнении Глории Пирес ждет счастливый финал. В 2022 году выйдет еще один ремейк теленовеллы. На этот раз в Мексике. Над сценарием новой версии будет работать Педро Ортис де Пинедо, которого считают экспертом по ремейкам мыльных опер. Премьера сериала состоялась 8 сентября 1997 года.

Нежный яд

У богача Валдомиру, главного героя сериала «Нежный яд», 3 взрослые дочери, законная супруга и внушительная компания по добыче мрамора. Казалось бы, жизнь удалась, да только жена и старшая дочь Мария Режина ненавидят его. Внезапно он встречает молодую женщину по имени Инес и влюбляется в нее. Но вскоре Инес пропадает вместе с его бриллиантами. Не успевает Валдомиру погоревать, как встречает незнакомку, похожую на его пропавшую возлюбленную, вот только зовут ее Лавиния. Спустя пару недель после премьеры рейтинги упали до самого низкого показателя за всю историю телекомпании. Тогда автор сценария решил пойти на крайнюю меру: он убрал из сюжета одну из важных героинь. В итоге зрители по достоинству оценили драму и популярность сериала снова выросла. Натуральная блондинка Летисия Спилер, блестяще сыгравшая злодейку Марию Режину, ради роли перекрасилась в брюнетку и перечитывала Шекспира по настоянию режиссера теленовеллы. Премьера сериала состоялась 18 января 1999 года.

Вавилонская башня

Теленовелла «Вавилонская башня» повествует о бывшем заключенном по имени Жозе да Силва. Он жаждет отомстить своему шефу, из-за которого его жизнь пошла под откос. Этот сериал — отличный пример того, как зрители могут влиять на развитие сюжета. Когда публике не понравились героини актрис Кристианы Торлони и Сильвии Пфейфер и рейтинги показов упали, авторы тут же убрали их из сериала. В одной из серий герой Тони Рамоса рассказывает, что хочет работать грузчиком на рынке, где в ларьке с фруктами трудится его друг Жука. Интересно, что в сериале «Новая жертва» актер играл владельца фруктовой лавки, которого тоже звали Жука. Выходит, что он хотел работать у самого себя. Премьера сериала состоялась 25 мая 1998 года.

Роковое наследство

В основе сюжета теленовеллы «Роковое наследство» лежит вражда 2 семейств. История начинается в 1940-х в духе пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта», а продолжается в 1990-е. Сын героев 1-й части, Бруно Медзенга, которого все долгое время считают погибшим, выживает в джунглях Амазонки и надеется вновь воссоединиться с любимой. Сериал, оригинальное название которого переводится как «Король скота», был одним из самых рейтинговых у себя на родине. Курьезный случай произошел с Антонио Фагундесом, который сыграл сразу 2 персонажей: дедушку Антонио в 1-й части и его внука Бруно во 2-й. Съемочной группе обещали большой перерыв между съемками, поэтому актер в течение 3 месяцев набирал вес для роли дедушки. Он надеялся, что успеет похудеть к тому времени, когда ему нужно будет сыграть Бруно. Однако интервал между съемками частей занял всего лишь 12 часов. Премьера сериала состоялась 17 августа 1996 года.

Рабыня Изаура

Сериал «Рабыня Изаура» повествует о доброй образованной девушке, на долю которой выпало море несчастий: потеряв любимого человека, она была вынуждена скрываться от жестокого хозяина фазенды. Во время кастинга продюсеры, увидев Луселию Сантус, будущую звезду, воскликнули: «Вы слишком маленькая, у вас нет пышных форм! На что вы тут рассчитываете?» Актриса разозлилась и резко сказала: «Ролей вы мне можете не предлагать, но оскорблять себя я никому не позволю». Такой дерзкий ответ впечатлил продюсеров, и они согласились на то, чтобы Луселия сыграла роль Изауры. В образе рабыни актриса снискала мировую известность. Рост Луселии Сантус составляет всего около 1,57 м, поэтому ей приходилось ходить на 12-сантиметровых каблуках. Также ей в бюстгальтер подкладывали комочки хлопка, чтобы грудь выглядела более пышной. Теленовелла была настолько популярна, что даже в Китае на площадях раз в неделю, в день, когда выходила новая серия, ставили телевизоры для массового просмотра. Любопытно, что в русском дубляже Луселию озвучила Надежда Румянцева — тоже маленькая актриса с сильным характером. Премьера сериала состоялась 16 октября 1976 года.

А какие факты о бразильских сериалах знаете вы?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.