10 любопытных фактов, которые помогут взглянуть на любимые фильмы под другим углом

Есть фильмы, для которых в наших сердцах выделено отдельное местечко. Мы готовы пересматривать их в сотый и в тысячный раз. Но, даже наслаждаясь любимыми картинами, мы порой не обращаем внимания на какие-то детали сюжета или истории создания. А они могут в корне поменять наше представление о характерах и поступках героев, о событиях ленты.

Мы в AdMe.ru раскопали неожиданные факты о наших любимых кинолентах и предлагаем вам по-новому взглянуть на них.

Каллены больше похожи на фей

Фанаты «Сумерек» поставили под сомнение вампирское происхождение героев и придумали теорию о том, что Каллены на самом деле феи, а не вампиры. Ее сторонники утверждают, что, согласно мифологии, вампиры под воздействием солнечных лучей не могут сверкать, так как загораются и превращаются в пыль. А вот феи обычно изображаются мерцающими существами, особенно при свете. Среди прочих аргументов в защиту этого суждения факт о том, что некоторые виды фей питаются кровью. Также они известны своим увлечением людьми. Это объясняет одержимость Эдварда Беллой. Наконец, в отличие от вампиров эти персонажи обладают сверхспособностями. А мы помним, что все герои саги владели каким-либо даром. Так, Эдвард умел читать мысли, а его сестра Элис — видеть будущее.

Белла Свон может быть полуоборотнем

Еще одна теория поклонников сумеречной саги гласит, что Белла является наполовину оборотнем. Один из главных доводов заключается в том, что только такая невероятная сила, какой обладают оборотни, могла позволить Белле выносить ребенка вампира. Вспомните историю полувампира Науэля, которого в качестве доказательства для Вольтури находят Элис с Джаспером. Его мать была обычным человеком и не выжила, будучи беременной от вампира. Есть и еще один аргумент в пользу этого мнения. Джейкоб впоследствии «запечатлился» с Ренесми, дочерью Беллы. Фанаты предполагают, что он не смог бы это сделать, если бы у девочки не было гена оборотня, передавшегося от мамы.

Джек ни разу не признается Розе в любви

«Титаник» по праву можно назвать одним из самых романтичных фильмов в истории кино. Хотя мы вряд ли усомнимся в том, что Джек влюбился в Розу, как только впервые увидел ее, на протяжении всего действия он ни разу не признался ей в любви. Даже в самом конце, когда оба уже замерзали в ледяной воде Атлантики и когда Роза сама сказала: «Я люблю тебя». Этот факт объясняется просто: Джек из тех, кто выражает свои чувства поступками. Он всегда прежде всего заботится о Розе и спасает ее. Самое главное — Джек дает девушке почувствовать себя любимой, в то же время предоставляя ей свободу выбора. Так, в ответ на признание Розы он уговаривает ее никогда не сдаваться и дожить счастливо до глубокой старости. Истинная цель Джека — помочь Розе обрести долгожданную свободу. И он добивается этого без лишних слов.

Офис журнала «Подиум» — точная копия редакции Vogue

Прототип журнала «Подиум» в фильме «Дьявол носит Prada» — всемирно известное издание Vogue. Единственным из продюсеров картины, кто смог попасть в редакцию, был художник-постановщик Джесс Гончор. Он пробрался в офис Анны Винтур, главного редактора американской версии Vogue, после чего воссоздал его настолько достоверно, что, по слухам, сразу после выхода ленты Анна сделала ремонт.

Господа Лунатик, Хвост, Бродяга и Сохатый ушли из жизни в обратном порядке

Поклонники поттерианы наверняка помнят этих четырех друзей и учеников Хогвартса: Римуса Люпина по прозвищу Лунатик, Питера Петтигрю (Хвост), Сириуса Блэка (Бродяга) и Джеймса Поттера (Сохатый). В книге и в фильме можно увидеть, что заглавие на созданной героями карте школы начинается со слов «Господа Лунатик, Хвост, Бродяга и Сохатый». Есть особая даже для мира магии логика в том, что друзья погибали в обратном этой фразе порядке.

Джеймса Поттера, как известно, не стало, когда его сын Гарри еще был младенцем. Сириус Блэк погибает от руки своей двоюродной сестры Беллатрисы в ленте про орден Феникса. Уход Питера Петтигрю по-разному описывается в книге и в фильме. Тем не менее происходит это в одной и той же, финальной части поттерианы. Самым последним, в битве за Хогвартс, героически погибает Римус Люпин.

Северус Снегг незаметно помогает ордену Феникса

В фильме «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» есть сцена, которая в очередной раз подтверждает мнение фанатов поттерианы, считающих Снегга положительным героем. Когда Гарри проник в замок, Северус собрал всех учеников Хогвартса и потребовал выдать мальчика. Поттер сам вышел из строя, тем самым бросив вызов Снеггу. Под руководством профессора Макгонагалл все, кроме слизеринцев, встали на сторону Гарри. У Минервы и Северуса завязался мини-поединок. И хотя после этого директор исчез, он успел отразить одно из заклинаний так, что попал прямо в пожирателей смерти, стоявших позади него. В целом Снегг лишь оборонялся и ни разу не использовал заклинание против кого-либо из обитателей замка. Это наталкивает на мысль о том, что Северус пытался помочь ордену Феникса. И Гарри он мог попросить выдать, чтобы никто не успел причинить мальчику зла.

Актеры «Фантастических тварей» учились волшебству

Конечно, актеры и актрисы, снимавшиеся в фильме «Фантастические твари и где они обитают», не в буквальном смысле учились магии. Но некоторые из них обязаны были посещать специальный учебный лагерь, где их инструктировали, как правильно двигать и пользоваться палочкой.

Тому, что родители забыли Кевина, есть объяснение

В начале комедии «Один дома» Кевин устраивает потасовку со своим братом Баззом. В итоге ребята разливают молоко прямо на паспорта и авиабилеты. Отец, пытаясь все убрать и спасти документы, по ошибке вместе с кипой мокрых салфеток выбрасывает билет Кевина: его имя можно увидеть, когда билет уже лежит в урне. Мальчика в наказание запирают на чердаке, а его отсутствие обнаруживается только во время полета.

То, что никто не заметил этого раньше, вполне объяснимо. Утром, пересчитывая своих многочисленных детей, родители принимают за Кевина соседского мальчика. А уже в аэропорту, когда сотрудник сверяет билеты на самолет и количество пассажиров, он не задается вопросом, почему в группе не хватает одного человека. Ведь накануне папа выбросил билет Кевина.

У Грейс из «Армагеддона» и у исполнительницы роли драматичные отношения с отцом

У актрисы Лив Тайлер, сыгравшей Грейс в фильме «Армагеддон», сложились довольно драматичные отношения с отцом, солистом группы Aerosmith Стивеном Тайлером. До 11 лет девочка не знала, что певец является ее родным папой. Когда они наконец познакомились, Стивен и Лив стали проводить очень много времени вместе, потому что хотели наверстать упущенное. В «Армагеддоне» тоже раскрывается тема сложных отношений отца и дочери. Сначала папа был недоволен тем, кого дочка выбрала себе в женихи. Но все разногласия стали неважными, когда выяснилось, что отец может не вернуться на Землю из опасного путешествия. Главный саундтрек картины, кстати, исполняет Aerosmith. В песне «I Don’t Want to Miss a Thing» Стивен Тайлер поет о том, что не хочет упустить ни единого мгновения, которое мог бы провести с той, к кому обращается.

Рика О’Коннелла мог сыграть Леонардо Ди Каприо

Одного из главных персонажей в фильмах «Мумия» и «Мумия возвращается» — мужественного капитана-авантюриста Рика — сыграл Брендан Фрейзер. Однако есть информация, что на его месте мог быть Леонардо Ди Каприо: когда снималась 1-я часть, на эту роль сначала пригласили его. Говорили, что актеру понравился сценарий и он хотел участвовать в проекте, но на тот момент уже согласился играть в картине «Пляж». Продюсеры «Пляжа» отклонили просьбу Леонардо отложить съемки, чтобы тот успел завершить работу в «Мумии».