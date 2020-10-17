10 любимых актеров, которых в новых фильмах и мама родная не узнает

Зрителям всегда нравилось наблюдать не только за непревзойденной актерской игрой своих кумиров, но и за их внешними перевоплощениями, а уж когда эти вещи удачно дополняют друг друга, успех таких персонажей практически гарантирован. Стоит вспомнить хотя бы самые яркие роли главного «хамелеона» Голливуда Кристиана Бейла или неузнаваемую Шарлиз Терон в фильме «Монстр».

Мы в AdMe.ru выяснили, какие новые фильмы заставят нас протирать глаза, ведь актеры предстанут в них в поистине непривычных образах. А еще вы узнаете, кто же увел из-под носа своих коллег роль Мэрилин Монро в предстоящем байопике.

1. Энн Хэтэуэй — «Ведьмы»

В новом фильме Роберта Земекиса по роману Роальда Даля актриса предстанет перед зрителями в ярком и весьма неожиданном образе верховной ведьмы. Сказка расскажет историю мальчика, который отправляется с бабушкой на море, где героиня Хэтэуэй собирает своих соратниц, чтобы превратить всех детей в мышей. К слову, это произведение Даля уже экранизировали в 1990 году с Анжеликой Хьюстон в главной роли, а значит, зрители смогут решить, кто воплотил персонажа на экране более удачно.

2. Колин Фаррелл — «Бэтмен»

Актера, за которым закрепился статус голливудского красавчика, в трейлере нового «Бэтмена» не узнали даже преданные фанаты. Догадки самых наблюдательных пользователей сети подтвердил в своем инстаграме Майк Марино, отвечающий за грим. Надо признать, работа над образом Фаррелла проделана действительно впечатляющая. В фильме Мэтта Ривза он сыграет роль Пингвина, главного злодея.

3. Джоди Комер — «Главный герой»

Звезда сериала «Убивая Еву» явно не боится экспериментировать: за свою актерскую карьеру она успела побывать трудным подростком, принцессой Елизаветой, жертвой маньяка и самим серийным убийцей. Вот и в комедии «Главный герой» Джоди Комер примерит новый для себя образ — программиста по имени Милли, которая в качестве персонажа видеоигры будет помогать герою Райана Рейнольдса спасать мир.

4. Рассел Брэнд — «Смерть на Ниле»

Комика и одного из главных бунтарей Голливуда в новой экранизации романа Агаты Кристи узнать не так-то просто. Брэнд не только рискнул отойти от комедийного амплуа, но и примерил на себя внешне непривычный образ доктора и аристократа Карла Бесснера. Для этой роли актеру даже пришлось распрощаться со своими длинными волосами, которые долгие годы были его визитной карточкой.

5. Кристен Уиг — «Чудо-женщина: 1984»

Мало кто ожидал увидеть комедиантку и актрису пародийного шоу «Субботним вечером в прямом эфире» в роли главного антагониста фильма о Чудо-женщине. Уиг сыграла археолога Барбару Энн Минерву, которую один из артефактов превращает в Гепарду. И хотя в человеческом обличии Кристен узнаваема, альтер эго ее персонажа, созданное не без использования компьютерной графики, не имеет с актрисой практически ничего общего.

6. Ричард Э. Грант — «Все говорят о Джейми»

После ролей в фильмах «Логан», «Джеки», «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и других серьезных кинолентах увидеть актера в образе дрэг-квин было, мягко говоря, неожиданно. В мюзикле Джонатана Баттрелла он сыграл диву Локо Шанель, признать в которой 63-летнего Гранта практически невозможно, ведь ему пришлось сниматься в объемном парике, экстравагантных нарядах и с броским макияжем.

7. Ана де Армас — «Блондинка»

В качестве претенденток на главную роль в байопике о Мэрилин Монро рассматривались Наоми Уоттс и Джессика Честейн, но в итоге она досталась кубино-испанской актрисе Ане де Армас, чья востребованность в Голливуде растет с каждым годом. Стоило в сети появиться первым снимкам со съемок «Блондинки», как фанаты пришли в полный восторг от преображения звезды. Узнать Армас в образе непросто, а вот ее сходство с Монро действительно впечатляет.

8. Рис Иванс — «King’s Man: Начало»

Большую часть своей кинокарьеры валлиец Иванс играл неуклюжих и эксцентричных персонажей, которые не имеют ничего общего с его новой ролью в фильме Мэттью Вона. Актер воплотит на экране образ Григория Распутина, представ перед зрителями с длинными бородой и волосами и подведенными глазами. Судя по трейлеру, с этой непростой задачей Иванс справился блестяще.

9. Тильда Суинтон — «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“»

Комедийная мелодрама Уэса Андерсона расскажет о жизни сотрудников редакции газеты. Фильм уже успел создать вокруг себя шумиху благодаря поистине звездному актерскому составу и ярким персонажам, с которыми зрители смогли познакомиться в трейлере. Большинство исполнителей главных ролей предстанут в весьма непривычных образах. К примеру, мастера перевоплощений Тильду Суинтон мы увидим с огненно-рыжими волосами и в красочных нарядах: актриса исполняет роль писательницы Дж. К. Л. Беренсен.

10. Кейт Уинслет — «Аммонит»

Экранный персонаж Кейт Уинслет в драме Френсиса Ли не имеет с эффектной и изысканной актрисой практически ничего общего. В «Аммоните» звезда фильма «Титаник» воплотила образ известного палеонтолога XIX века Мэри Эннинг, а фильм расскажет о ее отношениях с геологом Шарлотт Мерчисон. Компанию Уинслет на экране составит Сирша Ронан.