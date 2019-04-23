10 ложных фактов о сериале «Игра престолов», в которые верили даже самые преданные фанаты

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Фэнтези, которое изменило представление о сериалах во всем мире, подходит к концу. И чем ближе финал, тем больше «Игра престолов» обрастает догадками, часть из которых можно опровергнуть уже сейчас. Из статьи вы узнаете, есть ли в сериале главный герой, существует ли пятерка неприкосновенных, за чью жизнь мы можем не волноваться, и правда ли, что в первом сезоне казнили вовсе не Нэда Старка. А в конце вас ждет интересное наблюдение от внимательных зрителей, которое может стать грандиозным спойлером.

AdMe.ru не сомневается, что финал сериала «Игра престолов» всем запомнится надолго, а пока стоит к нему подготовиться и избавиться от ложных предположений.

Миф № 1: Таргариены не боятся огня

Одна из самых впечатляющих сцен первого сезона - Дейенерис, вошедшая в погребальный костер кхала Дрого и оставшаяся абсолютно невредимой. А когда, несколько сезонов спустя, кхалиси повторила этот фокус и вышла из пылающего храма, то у зрителей не осталось сомнений: Таргариены невосприимчивы к огню. Вроде такой очевидный факт оказался всего лишь вымыслом зрителей, и сам Джордж Мартин опроверг его. По словам писателя, огнеустойчивость матери драконов - исключение из правил и волшебное явление, а вовсе не особенность ее рода. И подтверждением этому служит смерть брата Дейенерис, Визериса, который погиб от рук ее мужа, вылившего ему на голову раскаленное золото. А в книгах можно найти и более прямые доказательства: Рейгар Таргариен появился на свет при трагических обстоятельствах - во время пожара в Летнем замке, в котором погибли многие его родственники.

Миф № 2: Таргариены уже правили Семью Королевствами

Приближенные Дейенерис не устают напоминать ей, что только она — единственная законная королева Железного трона, так как ее предки уже восседали на нем и правили Семью Королевствами. Но это не совсем так. Перед первым королем из династии Таргариенов, Эйгоном, преклонили колени 6 королевств, а вот Дорну удалось остаться независимым. Два столетия спустя путем заключения брака между Дейенерис и Мароном Мартеллом дорнийцы мирным путем присоединились к Таргариенам. Дорн так и не был завоеван и сохранил право на свои обычаи и законы.

Миф № 3: Санса беременна

После свадьбы Рамси и Сансы многие поклонники сериала были уверены, что девушка ждет ребенка от бастарда Болтона. Но актриса опровергла эти слухи, и нет смысла ей не доверять: с момента брачной ночи прошло уже много времени, и если бы ее героиня была в положении, то это уже было бы заметно всем.

Миф № 4: Мелисандра управляла Станнисом Баратеоном

Зрители были уверены, что Красная Женщина околдовала Станниса и играла им словно марионеткой. На самом же деле Мелисандра нужна была лорду Драконьего Камня только для того, чтобы помочь ему завоевать Железный трон. А колдунья в свою очередь была уверена, что именно Станнис — Азор Ахай, поэтому пыталась помочь исполнить пророчество. Получается, что Мелисандра сама не заметила, как стала игрушкой в руках Баратеона, который всегда защищал только свои собственные интересы.

Миф № 5: Арья Старк мертва

Поклонники сериала, которые привыкли к самым неожиданным сюжетным поворотам, предполагают, что Арья так и не смогла победить Бродяжку, а та теперь скрывается под ее ликом. Но зрителю показали, что лицо Бродяжки украшает стену в Черно-белом доме, так что эту теорию можно считать опровергнутой. А если предположить, что вместо Арьи может быть Якен Хгар, то он бы тогда не обладал воспоминаниями своей жертвы, в то время как младшая дочь Старков все прекрасно помнит.

Миф № 6: Нэд Старк жив

Прошло много лет с момента казни Нэда Старка, а зрители до сих пор надеются на его воскрешение. Существует теория, в которой говорится, что под ликом главы великого дома из Винтерфелла скрывался кто-то из Безликих, а нанять их мог Варис ради спасения лорда. Но, к сожалению, нет никаких доказательств того, что Безликие могут перевоплощаться в живых людей, ведь для того, чтобы сделать маску, им необходимо убить человека.

Миф № 7: Белые ходоки — это ожившие мертвецы

Все видели, что армия белых ходоков частично состоит из вихтов — живых мертвецов. Сами белые ходоки — не зомби, а представители древней расы, обладающей магией. Белых ходоков не воскрешали из мертвых, их создали дети леса при помощи ритуала с целью сделать из них послушных солдат. Но все вышло из-под контроля, и Король Ночи создал свою общину, а из мертвых делает рабов.

Миф № 8: Бран может изменить будущее

Многие зрители надеются на Брана, и есть предположение, что когда начнется битва между белыми ходоками и людьми, то именно он вселится в Короля Ночи и спасет Семь Королевств. Но учение Трехглазого Ворона гласит: «Прошлое уже написано. Чернила высохли». Это говорит о том, что все поступки, которые совершает Бран, путешествуя во времени, уже отразились на будущем. Действие этого правила зритель видит на судьбе Ходора: любой эффект бабочки уже записан в истории Семи Королевств, все складывается так, как должно быть. Но это не означает, что Бран лишен ключевой роли в финальной битве.

Миф № 9: У 5 персонажей есть иммунитет

Многие поклонники уверены, что в сериале есть 5 персонажей, которых не планируется убивать: Дейенерис, Джон Сноу, Тирион, Арья и Бран Старк. Но это список Джорджа Мартина, а сериал уже сейчас сильно отличается от написанных им книг. Поэтому вряд ли у всех этих героев есть гарантированный иммунитет.

Миф № 10: В сериале нет главного героя

Вы когда-нибудь задумывались о центральной фигуре в сериале? Дейенерис? А может, это Джон Сноу? Математики, изучив связи между персонажами, пришли к выводу, что в «Игре престолов» есть главный герой, а зовут его Тирион Ланнистер. Ну и самое неоспоримое доказательство: Тирион — любимчик Джорджа Мартина.

Бонус: как погибнет главный герой

Сценаристы могут нарушить правило неприкосновенной пятерки, и, кажется, все идет к тому, что Тирион Ланнистер не узнает, кто же завоюет Железный трон. Так, внимательные зрители заметили одну любопытную закономерность: Нед Старк обезглавил человека Ночного дозора — в дальнейшем Нед был обезглавлен сам.

Оленна отравила Джоффри — Оленна умерла от яда.

Рамси натравил на свою мачеху и брата собак — Рамси погиб такой же смертью.

Русе Болтон убил Роба кинжалом в сердце — Русе погибает от кинжала в сердце.

Уолдер Фрей приказал перерезать горло Кейтлин — Уолдеру перерезали горло.

Песчаных змеек убили их любимым оружием.

Игритт убила родителей Олли стрелами — Игритт погибла от стрелы.

Лиза Аррен казнила людей через Лунную дверь — Петир Бейлиш сталкивает Лизу туда.

Тирион убил Тайвина из арбалета. Серсея дала Бронну арбалет...

А кому бы отдали Железный трон вы?