10+ литературных героев, с чьей внешностью откровенно намудрили режиссеры экранизаций

Сделать фильм по книге — неимоверно сложная задача. От режиссера требуется ужать сюжет в рамки примерно 2-часового хронометража, передать атмосферу и характеры героев, а также подобрать артистов, внешне похожих на своих персонажей. Впрочем, некоторые киноделы допускают вольности в выборе актеров, которые далеко не всегда соответствуют возрасту и внешности своих прототипов.

Мы в AdMe.ru позволили себе включить фантазию и представить, какими были бы герои киноадаптаций, если бы режиссеры ни на шаг не отступали от написанного в книге. Картинки слева — то, как нам показали героев в фильме, справа — то, как они выглядят на самом деле.

Лара Антипова, «Доктор Живаго»

«Доктор Живаго» — роман-эпопея Бориса Пастернака, который считается вершиной творчества автора. Его несколько раз переносили на экран, а одна из известнейших экранизаций — британский телевизионный фильм 2002 года с Хансом Мэтисоном и Кирой Найтли. Британская актриса исполнила роль Лары Антиповой. Так ее описывал автор: «Она двигалась бесшумно и плавно, и все в ней — незаметная быстрота движений, рост, голос, серые глаза и белокурый цвет волос — было под стать друг другу». Кира Найтли вполне соответствует образу Лары Антиповой, за исключением одной детали — цвета волос.

Жан-Батист Гренуй, «Парфюмер. История одного убийцы»

Фильм «Парфюмер. История одного убийцы», снятый по одноименному роману Патрика Зюскинда, вышел отличным. Только вот главный герой в исполнении Бена Уишоу внешне не похож на свой книжный прототип. Вот как его описывает автор: «Выглядит прямо как ребенок, несмотря на узловатые руки, рябое, все в шрамах и оспинах, лицо и старческий нос картошкой». Вероятно, героя умышленно сделали более привлекательным, чтобы не оттолкнуть зрителя.

Рейчел Уотсон, «Девушка в поезде»

Драматический триллер «Девушка в поезде», вышедший в 2016 году, — еще одно подтверждение тезиса о том, что «книга лучше». Впрочем, фильм получился неплохим, с отличной актерской игрой и проработанным сюжетом. Но книгу, ставшую бестселлером, переплюнуть не удалось. Роль главной героини, разведенной и безработной Рейчел Уотсон, которая ежедневно бесцельно катается в поезде, досталась Эмили Блант. И актриса выглядит слишком непохоже на располневшую и опустившуюся на самое дно Рейчел.

Ганнибал Лектер, «Молчание ягнят»

Американский институт киноискусства назвал доктора Ганнибала Лектера в исполнении Энтони Хопкинса кинозлодеем номер один всех времен. Британский актер будто был создан для этой роли, однако некоторые отличия от книжной версии все же нашлись. Так автор описывал своего героя: «Глаза доктора Лектера карие, с красноватым оттенком, почти вишневого цвета, и, когда отражают свет, в них загораются красные огоньки». Также у Ганнибала была еще одна необычная особенность: «Клэриc заметила, что рука у него очень красива, а средних пальцев — два, совершенно одинаковых, но это не нарушает изящество кисти. Редчайшая форма полидактилии».

Мадам Роза, «Вся жизнь впереди»

После значительного перерыва Софи Лорен вернулась на большие экраны, снявшись в экранизации классического романа Ромена Гари «Вся жизнь впереди». Она взялась за роль мадам Розы — пожилой и больной женщины, устроившей у себя приют для детей из неблагополучных семей. Автор часто упоминает о лишнем весе мадам Розы, и даже в описании книги говорится, что весит эта дама 100 килограммов. И порой ей становится слишком плохо, когда она просто поднимается по лестнице.

Дэвид Копперфилд, «История Дэвида Копперфилда»

В 2019 году вышла комедийная драма, основанная на произведении Чарльза Диккенса о Дэвиде Копперфилде. О фильме лестно отзываются критики: «Блестящая адаптация оригинальной истории, с замечательными диалогами и комедией». В значительной степени «Жизнь Дэвида Копперфилда» — автобиографический роман Диккенса, читая который представляешь в образе главного героя именно молодого автора. Впрочем, даже то, что в фильме его роль исполняет актер индийского происхождения Дев Патель, выглядит вполне гармонично.

Аннабет Чейз, «Перси Джексон и Похититель молний»

«Перси Джексон и Похититель молний» — первая книга из фэнтезийного цикла Рика Риордана. Он начал сочинять рассказы для своего сына Хейли, когда тому диагностировали синдром дефицита внимания и дислексию. Автор многое взял из увлечений и характера сына и его друзей. В 2010 году появилась экранизация первого романа. Тогда многие фанаты возмутились тем, что 12-летние школьники из книги почему-то превратились в старшеклассников, а подругу главного героя Аннабет Чейз перекрасили из блондинки в брюнетку. Примечательно, что создатели фильма исправились и во второй части таки сделали волосы героини Александры Даддарио светлыми.

Сибила Вэйн, «Портрет Дориана Грея»

В экранизации романа «Портрет Дориана Грея» Рэйчел Хёрд-Вуд исполнила роль Сибилы Вэйн — единственной девушки, которой удалось пробудить в Дориане чувства. Актриса — запоминающаяся красотка с шикарными кудрями, и образ ей вполне удался. Но вот как Оскар Уайльд описывал Сибилу: «Представьте себе девушку лет семнадцати, с нежным, как цветок, личиком, с головкой гречанки, обвитой темными косами. Глаза — синие озера страсти, губы — лепестки роз».

Джек Ричер, «Джек Ричер»

Автор серии книг про Джека Ричера Ли Чайлд довольно точно описывал главного персонажа. Это бывший майор военной полиции, вышедший в отставку в 36 лет. Он бесстрашный и невероятно ловкий, несмотря на внушительные рост и вес: 195 сантиметров при более чем 100 килограммах. Также у героя голубые глаза и несколько шрамов на лице. В киноадаптации главную роль исполнил Том Круз, привыкший к образам супершпионов, однако не обладающий столь крупными габаритами, как книжный Ричер.

Мэлори, «Птичий короб»

Сандра Буллок прекрасно справилась с ролью в фильме «Птичий короб», где значительную часть экранного времени ей приходилось проводить с повязкой на глазах. Лента основана на одноименном романе Джоша Малермана и рассказывает о том, как женщина с двумя детьми пытается выжить в постапокалиптическом мире. В книге главная героиня Мэлори — молодая и наивная девушка, которой удалось отлично обучить своих детей выживанию в новой реальности.

Мотоко Кусанаги, «Призрак в доспехах»

«Призрак в доспехах» — популярная манга из Японии, несколько раз переносившаяся на экран. Это история о вымышленном Девятом отделе полиции, ведущем самые сложные дела. Главная героиня — агент бюро Мотоко Кусанаги, которая пытается вспомнить хотя бы часть своего прошлого. Одной из самых громких экранизаций стал голливудский боевик со Скарлетт Йоханссон. И многие фанаты расстроились из-за того, что продюсеры не подобрали на главную роль японскую актрису.