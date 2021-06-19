10 лет назад мы увидели первую серию «Игры престолов», и вот как изменились актеры и актрисы сериала

Можно по-разному относиться к сериалу «Игра престолов», но никто не станет отрицать, что это шоу стало важной частью популярной культуры нашего времени. А ведь с момента выхода первой серии прошло уже 10 лет. На протяжении этого времени менялись и стойкие обитатели вселенной Джорджа Мартина, и представители актерского состава, и сами зрители.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить ярких персонажей «Игры престолов» и посмотреть, как теперь выглядят исполнители ролей.

Шон Бин — Эддард Старк

Линия лорда Старка ограничивается лишь одним сезоном, но это не мешает ему быть одним из любимых зрителями героев. Сыгравший персонажа Шон Бин продолжает активно сниматься в кино и сериалах.

Иван Реон — Рамси Болтон

Иван Реон исполнил роль героя, от злобы которого у зрителей бежали мурашки по коже. Сейчас актер не только играет в кино, но также пишет песни и поет.

Николай Костер-Вальдау — Джейме Ланнистер

Сложно поверить, но тому самому сердцееду Джейме уже 50 лет. Исполнитель роли не так давно основал собственную продюсерскую компанию. С нетерпением ждем его работ уже в качестве создателя кино.

Мэйси Уильямс — Арья Старк

Несмотря на молодость, актриса успела сняться в десятках фильмов, сериалов и музыкальных клипов. В 2021 году она стала амбассадором бренда H&M в области экологических инициатив.

Ричард Мэдден — Робб Старк

Судьба героя Ричарда Мэддена в «Игре престолов» была незавидной, однако в реальной жизни актер преуспел. Он снялся во многих блокбастерах, а также получил докторскую степень в Королевской консерватории Шотландии.

Гетин Энтони — Ренли Баратеон

Со времен своего последнего появления в «Игре престолов» актер успел сняться в массе проектов, где играл как небольшие, так и ведущие роли. Одна из последних ярких работ Гетина — главная роль в сериале «Охота на Унабомбера».

Роуз Лесли — Игритт

Игритт была возлюбленной Джона Сноу в сериале. В реальной жизни актеры также прониклись чувствами друг другу. На данный момент они женаты, а в 2021 году у них появился сын.

Джон Брэдли Уэст — Сэмвелл Тарли

Прослушивание в «Игру престолов» стало первым для актера, и дебют прошел успешно. Слегка неуклюжий, но добродушный воин Ночного дозора покорил сердца всех телезрителей без исключения. На настоящий момент актер задействован в нескольких новых проектах.

Ханна Мюррей — Лилли

Ханна Мюррей пришла в сериал, будучи уже узнаваемой актрисой благодаря проекту «Молокососы». После завершения работы в «Игре престолов» девушка успела сняться в сериале «В ожидании» и озвучить видеоигру.

Финн Джонс — Лорас Тирелл

После того как линия Рыцаря Цветов в сериале трагически оборвалась, исполнитель роли снялся в нескольких сериалах. В том числе в главной роли в телешоу «Железный кулак».

Карис ван Хаутен — Мелисандра

Красная жрица — один из самых загадочных и неоднозначных персонажей сериала. Но исполнительница роли талантлива не только в актерском деле, но и в вокале. Она по сей день радует поклонников альбомами и активно снимается.

Дин-Чарльз Чапман — Томмен Баратеон

Дин-Чарльз успел сыграть в сериале 2 роли: молодого пленника армии северян Мартина Ланнистера, а позднее — Томмена Баратеона. Не так давно актер появился в нашумевшем военном фильме «1917».

Том Влашиха — Якен Хгар

Таинственного Якена Хгара сыграл немецкий актер Том Влашиха. На сегодняшний день он продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

Керри Инграм — Ширен Баратеон

Непросто поверить, но той маленькой девочке, над незавидной участью которой рыдали миллионы, сегодня уже 22 года. Керри снимается в кино и играет в театре.

Алфи Аллен — Теон Грейджой

За роль Теона в последнем сезоне актер был номинирован на премию «Эмми». И это неудивительно: его персонаж вызывал у зрителей самые разные чувства. Алфи и сейчас занят в работе над разными проектами.

Конлет Хилл — Варис

Исполнитель роли Вариса также является востребованным сегодня актером. Однажды сам Джордж Мартин намекнул, что Хилл отлично подошел бы на главную роль возможной экранизации другого его романа. Так что фанатам писателя и актера есть на что надеяться.

Питер Динклэйдж — Тирион Ланнистер

После блестящего исполнения роли Тириона на актера свалилась бешеная популярность. Его полюбили и зрители, и судьи всевозможных премий. По сей день актер активно снимается в кино и сериалах.

Лина Хиди — Серсея Ланнистер

Женщина, безжалостно сокрушающая врагов, но при этом всем сердцем любящая своих детей, произвела неизгладимое впечатление на зрителей. Совсем скоро свет увидят несколько новых проектов с Линой Хиди, над которыми сейчас ведется активная работа.