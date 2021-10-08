10 легких сериалов, которые помогут пережить осеннюю хандру
Осенний период мало кого оставляет прежним. При переходе от вдохновляющего и яркого лета к мрачной, холодной и слякотной погоде довольно сложно поддерживать жизнелюбие и позитивный настрой. И тем не менее это не повод отчаиваться. Лучше просто отнестись к себе чуть внимательнее, чем обычно, и окружить себя большим количеством радующих вещей. Например, стоит ввести в вечернюю программу просмотр добрых комедийных сериалов.
Мы в AdMe.ru очень хотим, чтобы наши читатели чувствовали себя отлично и меньше тревожились по каким-либо поводам. Поэтому решили предложить порцию позитива в виде списка сериалов для хорошего настроения.
10. Метод Комински (2018–2021)
Некогда популярный актер Сэнди Комински теперь управляет маленькой студией в Голливуде вместе со своей дочерью Минди и там же преподает актерское мастерство. Почтенный возраст, бытовые проблемы, сокращающийся по естественным причинам круг друзей периодически подрывают его оптимизм. Но при поддержке своего лучшего друга Нормана он все-таки старается не опускать руки, легче воспринимать невзгоды и упорно искать стимул жизни.
9. Работающие мамы (2017 — ...)
В центре истории — четыре женщины, которые знают о превратностях жизни не понаслышке. Послеродовые депрессии, упущенные возможности, личностный кризис: порой кажется, что веренице этих проблем нет конца. И тем не менее благодаря поддержке и помощи друг друга им удается с улыбкой смотреть трудностям в лицо и умело жонглировать любовью, карьерой и материнством.
8. Хитрости (2021 — ...)
Дебора Вэнс — легенда стендапа, которая давно ведет собственное шоу в Лас-Вегасе. Однако времена меняются, и она все чаще сталкивается с обвинениями в том, что ее шутки неактуальны. Чтобы окончательно не пойти ко дну, ей приходится вступить в сотрудничество с 25-летней комедианткой Авой. Во имя юмора высокомерной Деборе и молодой карьеристке-всезнайке придется найти общий язык и создать что-то действительно стоящее.
7. Никто не смотрит (2019)
Улисс оказывается в незнакомом месте и выясняет, что стал ангелом-хранителем — новичком в системе под названием «Ангелус». В его обязанности входит соблюдение определенных правил и выполнение ряда задач: он должен расставлять знаки и подсказки в мире людей, помогая им избежать преждевременной кончины. Но уже после первого задания Улисс вдруг понимает, что, нарушая правила, можно не только спасать отдельных людей, но и целиком изменить жизнь на Земле в лучшую сторону.
6. Призраки (2019 — ...)
Элисон и Майк — молодая пара, которой неожиданно повезло: некий дальний родственник оставил им в наследство огромный особняк. Несмотря на предложение риелтора продать его, они решают оставить недвижимость себе, привести в порядок и открыть первоклассный семейный отель. Вот только их планы омрачает тот факт, что в доме водятся призраки. И несмотря на то, что призрачное сообщество охотно идет на контакт, оно вовсе не желает, чтобы покой обжитого здания нарушился потоком живых постояльцев.
5. Единорог (2019–2021)
Вдовец Джилл Уайд даже спустя год не может смириться с утратой жены. Однако осознает, что так больше продолжаться не может, ведь он должен воспитывать двух дочерей — Грейс и Натали. Друзья убеждают Джилла найти жену, которая станет достойной заменой матери для детей. И он даже пытается. Но все романы остаются лишь мимолетным увлечением, не переходящим в долгосрочные отношения.
4. Современная любовь (2019 — ...)
Данный сериал-антология основан на реальных романтических историях, каждая из которых раскрывается в отдельной серии. Страсть, симпатия, уважение, склонность к реализму и романтизация, встречи и расставания — все чувства и обстоятельства, с которыми сталкиваются люди в попытках построить отношения, досконально разбираются в этих рассказах. Чтобы ответить на главный вопрос: какая же все-таки она, эта любовь?
3. Мать моей дочери (2021 — ...)
И Ана, и Мариана находятся в интересном положении: ждут первого ребенка. Более того, они даже попадают в роддом в одно и то же время. Но вот беда: происходит путаница, и новорожденных случайно меняют местами. К счастью, женщины довольно скоро выясняют это, но за прошедшее время уже успевают привязаться к своим неродным детям. В попытке приспособиться к необычным обстоятельствам они, недолго думая, решают создать общую семью и воспитывать малышей вместе.
2. Как женить папу (2017 — ...)
В семье Куперов не хватает очень важного звена — женщины. Вот только 40-летний Бэрри совсем не торопится заводить знакомства после гибели жены, совершенно погрязнув в работе и домашней рутине. Поэтому трем сестрам — Мирабель, Элизе и Джиджи — приходится взять все в свои руки и организовать поиски той самой идеальной девушки для своего любимого отца.
1. Возвращение (2005–2014)
В 80-е Валери Чериш была популярной звездой комедийных программ, но затем вышла замуж и пожертвовала карьерой ради семьи. И все же спустя годы она поняла, что сцена была ее призванием, и решила вернуться в шоу-бизнес, сразу запустив реалити-шоу и выступив в нем в главной роли. В попытках вернуть былую славу ей придется столкнуться с пренебрежением молодых актеров, недовольством мужа и множеством прочих препятствий. Но новая идея поглотила ее настолько, что речи об отступлении просто не может быть.
Какие еще захватывающие и поднимающие настроение сериалы вы могли бы добавить в этот список?