10 легких сериалов, которые помогут пережить осеннюю хандру

Осенний период мало кого оставляет прежним. При переходе от вдохновляющего и яркого лета к мрачной, холодной и слякотной погоде довольно сложно поддерживать жизнелюбие и позитивный настрой. И тем не менее это не повод отчаиваться. Лучше просто отнестись к себе чуть внимательнее, чем обычно, и окружить себя большим количеством радующих вещей. Например, стоит ввести в вечернюю программу просмотр добрых комедийных сериалов.

Мы в AdMe.ru очень хотим, чтобы наши читатели чувствовали себя отлично и меньше тревожились по каким-либо поводам. Поэтому решили предложить порцию позитива в виде списка сериалов для хорошего настроения.

10. Метод Комински (2018–2021)

Некогда популярный актер Сэнди Комински теперь управляет маленькой студией в Голливуде вместе со своей дочерью Минди и там же преподает актерское мастерство. Почтенный возраст, бытовые проблемы, сокращающийся по естественным причинам круг друзей периодически подрывают его оптимизм. Но при поддержке своего лучшего друга Нормана он все-таки старается не опускать руки, легче воспринимать невзгоды и упорно искать стимул жизни. Рейтинг IMDb — 8,2

9. Работающие мамы (2017 — ...)

В центре истории — четыре женщины, которые знают о превратностях жизни не понаслышке. Послеродовые депрессии, упущенные возможности, личностный кризис: порой кажется, что веренице этих проблем нет конца. И тем не менее благодаря поддержке и помощи друг друга им удается с улыбкой смотреть трудностям в лицо и умело жонглировать любовью, карьерой и материнством. Рейтинг IMDb — 7,7

8. Хитрости (2021 — ...)

Дебора Вэнс — легенда стендапа, которая давно ведет собственное шоу в Лас-Вегасе. Однако времена меняются, и она все чаще сталкивается с обвинениями в том, что ее шутки неактуальны. Чтобы окончательно не пойти ко дну, ей приходится вступить в сотрудничество с 25-летней комедианткой Авой. Во имя юмора высокомерной Деборе и молодой карьеристке-всезнайке придется найти общий язык и создать что-то действительно стоящее. Рейтинг IMDb — 8,2

7. Никто не смотрит (2019)

Улисс оказывается в незнакомом месте и выясняет, что стал ангелом-хранителем — новичком в системе под названием «Ангелус». В его обязанности входит соблюдение определенных правил и выполнение ряда задач: он должен расставлять знаки и подсказки в мире людей, помогая им избежать преждевременной кончины. Но уже после первого задания Улисс вдруг понимает, что, нарушая правила, можно не только спасать отдельных людей, но и целиком изменить жизнь на Земле в лучшую сторону. Рейтинг IMDb — 7,8

6. Призраки (2019 — ...)

Элисон и Майк — молодая пара, которой неожиданно повезло: некий дальний родственник оставил им в наследство огромный особняк. Несмотря на предложение риелтора продать его, они решают оставить недвижимость себе, привести в порядок и открыть первоклассный семейный отель. Вот только их планы омрачает тот факт, что в доме водятся призраки. И несмотря на то, что призрачное сообщество охотно идет на контакт, оно вовсе не желает, чтобы покой обжитого здания нарушился потоком живых постояльцев. Рейтинг IMDb — 8,2

5. Единорог (2019–2021)

Вдовец Джилл Уайд даже спустя год не может смириться с утратой жены. Однако осознает, что так больше продолжаться не может, ведь он должен воспитывать двух дочерей — Грейс и Натали. Друзья убеждают Джилла найти жену, которая станет достойной заменой матери для детей. И он даже пытается. Но все романы остаются лишь мимолетным увлечением, не переходящим в долгосрочные отношения. Рейтинг IMDb — 7,2

4. Современная любовь (2019 — ...)

Данный сериал-антология основан на реальных романтических историях, каждая из которых раскрывается в отдельной серии. Страсть, симпатия, уважение, склонность к реализму и романтизация, встречи и расставания — все чувства и обстоятельства, с которыми сталкиваются люди в попытках построить отношения, досконально разбираются в этих рассказах. Чтобы ответить на главный вопрос: какая же все-таки она, эта любовь? Рейтинг IMDb — 8

3. Мать моей дочери (2021 — ...)

И Ана, и Мариана находятся в интересном положении: ждут первого ребенка. Более того, они даже попадают в роддом в одно и то же время. Но вот беда: происходит путаница, и новорожденных случайно меняют местами. К счастью, женщины довольно скоро выясняют это, но за прошедшее время уже успевают привязаться к своим неродным детям. В попытке приспособиться к необычным обстоятельствам они, недолго думая, решают создать общую семью и воспитывать малышей вместе. Рейтинг IMDb — 7,4

2. Как женить папу (2017 — ...)

В семье Куперов не хватает очень важного звена — женщины. Вот только 40-летний Бэрри совсем не торопится заводить знакомства после гибели жены, совершенно погрязнув в работе и домашней рутине. Поэтому трем сестрам — Мирабель, Элизе и Джиджи — приходится взять все в свои руки и организовать поиски той самой идеальной девушки для своего любимого отца. Рейтинг IMDb — 7,2

1. Возвращение (2005–2014)

В 80-е Валери Чериш была популярной звездой комедийных программ, но затем вышла замуж и пожертвовала карьерой ради семьи. И все же спустя годы она поняла, что сцена была ее призванием, и решила вернуться в шоу-бизнес, сразу запустив реалити-шоу и выступив в нем в главной роли. В попытках вернуть былую славу ей придется столкнуться с пренебрежением молодых актеров, недовольством мужа и множеством прочих препятствий. Но новая идея поглотила ее настолько, что речи об отступлении просто не может быть. Рейтинг IMDb — 8