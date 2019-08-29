10 легких, но качественных сериалов (Когда «Друзей» уже пересмотрел раз 100)

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Если вы уже пересмотрели все классические ситкомы, от «Друзей» до «Теории Большого взрыва», и все еще находитесь в поиске смешного и неглупого сериала на вечер, под который можно отдохнуть, то вы пришли по адресу.

AdMe.ru собрал для вас 10 толковых и легких сериалов, которые не уступают по своему юмору даже таким гигантам, как «Клиника» или «Как я встретил вашу маму».

1. Сообщество

Без преувеличения, это один из лучших комедийных ситкомов. Сюжет строится вокруг группы совершенно непохожих друг на друга людей, которые вместе учатся в общественном колледже «Гриндейл», куда идут либо отчаившиеся неудачники, либо те люди, которым в молодости было совсем не до учебы. Качественный и добрый юмор, который будет понятен каждому, харизматичные герои и большое количество пасхалок и отсылок к современной поп-культуре.

Рейтинг IMDb — 8,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

2. Бруклин 9-9

Комедийный ситком о буднях нью-йоркских полицейских. Он однозначно отличается от других сериалов про копов, ведь все серии до отказа наполнены комичными ситуациями, порой доходящими до абсурда. Все персонажи отлично прописаны, каждый со своими причудами и странностями. «Бруклин 9-9» — прекрасный вариант для того, чтобы приправить ваш будничный вечер хлестким юмором и от души посмеяться.

Рейтинг IMDb — 8,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2

3. Новенькая

Уморительный ситком про молодую девушку Джессику — жизнерадостную учительницу, которая после неудачных отношений переехала в новую квартиру, где уже живут трое парней. В главной роли — невероятно харизматичная Зоуи Дешанель. Легкий сериал об отношениях мужчин и женщин, на протяжении которого улыбка не сойдет с вашего лица.

Рейтинг IMDb — 7,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

4. Кремниевая долина

История о молодых гиках-программистах, живущих в Пало-Альто и пытающихся создать свой стартап. Даже если вам не близка тема IT-технологий, сериал все равно подкупит вас своими персонажами, каждый из которых уникален. Сопутствующий специфический юмор, нелепые ситуации и сама атмосфера бытовой жизни нескольких ботаников не может не понравиться.

Рейтинг IMDb — 8,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2

5. Блеск

Комедийно-драматический сериал, действие которого происходит в 80-х. Главная героиня Рут — безработная актриса, которая вечно находится в поисках незаурядных женских ролей. Однажды ей приходит интригующее приглашение: Рут приходит на кастинг женского шоу и внезапно оказывается в мире бесконечной импровизации, блеска и ярких костюмов — в шоу женского рестлинга. Сериал, который пропитан духом американской мечты и прекрасным юмором.

Рейтинг IMDb — 8,0

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

6. Задержка в развитии

История разворачивается вокруг эксцентричной и некогда очень богатой семьи. Единственный адекватный человек в ней — Майк, который вынужден взять на себя руководство семейным бизнесом и научить свою горе-семейку жить скромнее. Проект, заслуживающий внимания благодаря своим эпатажным героям и сатире на актуальные темы современного мира.

Рейтинг IMDb — 8,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

7. Американская семейка

Удивительно добрый сериал о большой и очень разношерстной семье. Забавные истории о взаимоотношениях и очаровательные персонажи, которые с такой любовью и заботой относятся друг к другу, обязательно тронут ваше сердце. «‎Американская семейка» — лучшая находка для тех, кто хочет провести время в теплой компании.

Рейтинг IMDb — 8,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

8. Атланта

Эрна отчислили из престижного университета, поэтому он вынужден жить со своей бывшей девушкой и следить за их общей дочерью. Он работает за копейки и пытается свести концы с концами. Однажды Эрн узнает, что его кузен-рэпер становится популярным, и решает сблизиться со своим братом для того, чтобы обеспечить себе и своей дочери лучшую жизнь. Хлесткий, местами даже жесткий юмор, жизнь в «черном квартале» как она есть и неиссякаемый талант Дональда Гловера в этом необыном ситкоме способны притянуть к себе внимание зрителя с первых минут.

Рейтинг IMDb — 8,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

9. Удивительная миссис Мейзел

Примерная жена и хорошая домохозяйка Мириам Мейзел после огромной череды неудач неожиданно открывает в себе талант к стендапу. Эстетика Нью-Йорка 50-х годов, тонкий юмор и очаровательная главная героиня определенно привлекут ваше внимание.

Рейтинг IMDb — 8,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,5

10. Мастер не на все руки

История о жизни простого парня Дева — второсортного актера из Нью-Йорка индийского происхождения, который страсть как любит попадать в нелепые и очень жизненные для любого зрителя ситуации. Тут есть и много размышлений о жизни, и добротный юмор, и отличный саундтрек.