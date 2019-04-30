10 историй со съемок и из жизни, над которыми смеются знаменитые актеры

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Мы любим актеров за талант. За интересных персонажей, которых они играют. Конечно, за уникальную внешность — такая уж профессия. А еще мы любим их за чувство юмора. Оказывается, на съемочных площадках, да и в обычном общении, знаменитости творят такое веселое хулиганство, что легко дадут фору Вовочке из анекдотов.

AdMe.ru с головой нырнул в досье звезд экрана, и вот какие истории нам удалось собрать.

Кит Харингтон и неожиданные стрижки

«Игра престолов» — один из чемпионов по количеству забавных историй, причем шутниками выступают не только актеры, но и продюсеры. Создатели сериала Дэн Уайсс (D. B. Weiss) и Дэвид Бениофф (David Benioff) однажды заявили, что персонаж Кита Харингтона (Джон Сноу) слишком симпатичен для мрачной эпопеи. Они написали новую фейковую сцену, где после схватки с одним из белых ходоков Джон лишается части лица и своих знаменитых черных кудрей. Кит не остался в долгу и вскоре прислал продюсерам фотографию, на которой был побрит налысо. Когда дело дошло чуть ли не до адвокатов (по контракту Харингтон не имел права стричься до финала съемок), ему пришлось признаться, что фотография — 5-летней давности.

Мертвец, утка и розовый носок кхала Дрого

Другие актеры "Игры престолов" не отставали от Кита. Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер) на съемках не раз притворялся мертвым. Он мог пролежать в неудобной позе несколько часов, пока его не находил очередной несчастный. Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) рассказывала, как в эротической сцене Джейсон Момоа (кхал Дрого) прикрывался пушистым розовым носком и ей было очень сложно сохранять серьезное лицо. А Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) решил подшутить над фанатами, ждущими сюжетных спойлеров. В конце очередного проморолика к сериалу он показал камере живую утку и прокомментировал: “Это спойлер, но я больше ничего не расскажу. Подумайте, что это может значить".

Джулия и 65 мужчин с вязальными спицами

Вязание - любимое хобби Джулии Робертс. Она часто коротает за ним время между дублями, и Том Хэнкс, друг Джулии и ее партнер по фильму "Ларри Краун", придумал шутку. Однажды, когда Джулия пришла на съемочную площадку, все вокруг увлеченно вязали. Актриса радостно взвизгнула и даже начала раздавать советы, но быстро сообразила, что вяжут все — от электрика до режиссера, причем очень неумело. Потом Робертс призналась, что проделка Хэнкса пришлась ей по душе.

Профессор, пожалуйста, превратитесь обратно

Мэгги Смит, одна из самых знаменитых британских актрис, получила 2 "Оскара", но больше всего знакома нам как профессор Макгонагалл из фильмов про Гарри Поттера. Мэгги говорит, что эта роль изменила ее жизнь: у нее и раньше часто просили автограф на улице, но теперь ее стали узнавать дети. «Много маленьких людей начали здороваться со мной. Один ребенок спросил: „Скажите, а вы и правда были кошкой?“»

Ты никогда не узнаешь, откуда ждать подвоха

Брэд Питт и Джордж Клуни уже много лет ведут шуточную войну. Говорят, что все началось с того, что Клуни приклеил на машину друга наклейку: "Я гей, и я хожу на выборы". Когда другие водители сигналили ему на дороге, Брэд думал, что это его фанаты, и махал им в ответ. Впрочем, Питт в долгу не остался, сделав на съемках "11 друзей Оушена" рассылку для команды. В ней он предупреждал, что Клуни не терпит, когда ему смотрят в глаза, и требует обращаться к нему исключительно как "мистер Оушен".

Мэтт Деймон и драма в костюмерной

Клуни подшутил и над Мэттом Деймоном. Во время съемок "Охотников за сокровищами". Для фильма Мэтту нужно было похудеть на пару килограммов, и Джордж подговорил костюмеров раз в несколько дней немного ушивать брюки коллеги. Съемки проходили в Европе, но Мэтту приходилось регулярно летать по работе в Нью-Йорк. "Каждый раз, когда я возвращался, мне казалось, что мои брюки стали еще уже. Это было так странно - я же ходил в зал!" - вспоминает Мэтт.

Неожиданные таланты Вуди

Когда молодой и еще никому не известный Вуди Харрельсон переехал в Нью-Йорк, он долго не мог найти работу. Вуди принципиально не хотел работать на телевидении, но все-таки решил пройти кастинг для сериала "Веселая компания". Хотя поговаривали, что продюсеры уже выбрали на роль другого актера, кастинг-директор сказала: "Ага, подожди-ка. Я хочу, чтобы ты прочитал это нашим парням". Харрельсон пошел за ней по коридорам, но вдруг почувствовал, что ему нужно высморкать нос. Он высморкался, заходя в очередную дверь, и оказался в комнате, полной сценаристов. "Я еще не успел сказать ни слова, а все уже смеялись. Уже потом режиссер Джимми Берроуз сказал мне: Ты получил роль в тот самый момент".

Харрисон Форд: преступник и жертва

За свою долгую карьеру Харрисон Форд собрал немало шуточных историй. В некоторых из них он был шутником, в других - жертвой. На площадке "Звездных войн" Форд забрался голым в шкаф к Кэрри Фишер (принцесса Лея) и изобразил, что повесился на собственном галстуке. А во время съемки сцены из "Индианы Джонса и храма судьбы", где привязанного к столбу Индиану по сюжету должны были выпороть, вместо обычного "мучителя" в кадре внезапно появилась... Барбра Стрейзанд в садомазо-костюме. Она размахивала плеткой со словами: «Это тебе за все те деньги, которые ты заработал на „Возвращении джедая“!»

Уважаемые волшебники тоже хулиганят

Слишком почтенный возраст для пранков? Не для Алана Рикмана. В фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" был эпизод, где вся школа ночевала на полу в Главном зале Хогвартса. Режиссер Альфонсо Куарон рассказывает, как Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) попросил положить его рядом с актрисой, которая ему тогда нравилась. Все бы хорошо, но Рикман (Северус Снейп) и Гэмбон (профессор Дамблдор) подложили в спальник Дэниелу... пукающую подушку. Объявили новый дубль, актеры начали диалог, и во время съемки драматичной сцены подушка сработала.

Режиссерская версия для Монагана

Британский актер Доминик Монаган, исполнивший роль хоббита Мерри в трилогии «Властелин колец», тоже тот еще хулиган. Но терпение окружающих не безгранично, и команда трилогии решила отомстить ему за все проделки. В один из съемочных дней актеру и его напарнику Билли Бойду (Пиппин) вручили "переработанный" сценарий, в который была добавлена новая сцена: Мерри и Пиппин падали с дерева, цепляясь за ветки и теряя всю одежду, и затем должны были согревать друг друга теплом тел. После нескольких очень неловких минут по пути на локацию шутку все-таки раскрыли.