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10 культовых образов из советских фильмов, которые повлияли на моду в СССР

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«Сделайте мне, пожалуйста, прическу как у Рэйчел!», «А я так мечтаю о туфлях Manolo Blahnik, как у Кэрри Брэдшоу!» Героини популярных кино и сериалов всегда были настоящими трендсеттерами: они формируют наши вкусы и предпочтения, а также задают новые модные тенденции. И если современный стиль сейчас во многом формируют персонажи Netflix, то наши мамы и бабушки старались подражать образам из кинематографа в СССР.

AdMe.ru вспоминает культовые наряды из наших старых и таких любимых фильмов, которые были предметом мечтаний всех советских модников.

Муфта Леночки Крыловой («Карнавальная ночь», 1956)

© Карнавальная ночь / Мосфильм

После выхода фильма «Карнавальная ночь» о приталенном платье с пышной юбкой в стиле new look авторства Christian Dior, как у Леночки Крыловой, и, конечно же, о 48-сантиметровой талии, как у самой Людмилы Гурченко, мечтала каждая девушка. Однако не менее популярной, благодаря фильму, стала белая меховая муфта. В качестве альтернативы зимним перчаткам муфта смотрелась необычно и утонченно.

Брюки Нины («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967)

© Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм

Героиня Натальи Варлей Нина особенно запомнилась своим твистом в узких зеленых брючках капри в комплекте с белой футболкой с квадратным вырезом. После выхода фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» капри стали весьма популярны среди советских «комсомолок, спортсменок и просто красавиц».

Ажурные колготки героинь («Интердевочка», 1989)

© Интердевочка / Мосфильм

Провокационный для того времени фильм «Интердевочка» не только всколыхнул СССР своим сюжетом, но еще и подарил советским модницам новые тренды. Героини Елены Яковлевой, Ирины Розановой, Ингеборги Дапкунайте и Любови Полищук расхаживали в мини-юбках, ярких лосинах, джинсовых куртках и платьях, а также в необычных колготках: ажурных, кружевных с рисунком, в сеточку и со стрелками. Все это в том или ином виде перекочевало в гардеробы советских девушек.

Костюм Кати («Москва слезам не верит», 1979)

© Москва слезам не верит / Мосфильм

Деловой костюм для героини Веры Алентовой Кати придумала художница по костюмам Жанна Мелконян. Она хотела видеть повзрослевшую и уже успешную Катю именно в твидовом костюме-тройке, но проблема заключалась в том, что твид в СССР было практически невозможно достать. Для реализации задуманного Мелконян разрезала 12 пар твидовых мужских брюк, сшила их в единое полотно и затем скроила женский костюм. Старания оказались не напрасными — этот образ стал одним из самых популярных во всей стране.

Белые носки героинь («Москва слезам не верит», 1979)

© Москва слезам не верит / Мосфильм

Подруги Надя и Катя в фильме «Москва слезам не верит» были теми еще модницами: всегда на каблуках, с аксессуарами и в утонченных платьях и юбках, которые подчеркивают фигуру. Но, помимо нарядов, героини также ввели моду на белые носочки под туфли и босоножки. На самом же деле неожиданное в те времена стилистическое решение было продиктовано комфортом. Дело в том, что бюджет картины не позволял осуществить индивидуальный пошив обуви для актрис, поэтому искали ее на костюмерных складах. Однако со временем кожа, из которой была изготовлена обувь, загрубела, из-за чего носить ее стало очень неудобно. Чтобы как-то спасти ситуацию, было принято решение надеть под босоножки белые носки, что, помимо прочего, можно считать отсылкой к моде 1950-х годов.

Шапка Нади («Ирония судьбы, или С легким паром!», 1976)

© Ирония судьбы, или с легким паром! / Мосфильм, © i-Images / Pool / East News

После выхода на большие экраны новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» многие советские женщины начали подражать утонченному образу главной героини — учительницы Нади. Особой популярностью пользовалось платье карамельного оттенка и, конечно же, огромная шапка из лисьего меха, которая не только защищала от сильных зимних морозов, но и являлась признаком достатка.

Стоит отметить, что подобные шапки в русском стиле можно увидеть и на современных модницах, в том числе и зарубежных. К примеру, на Кейт Миддлтон.

Красный свитер Сусанны и Люси Виноградовой («Самая обаятельная и привлекательная», 1985)

© Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм

Из-за дефицита товаров в СССР большинство людей носили одежду приглушенных, спокойных цветов: серого, темно-синего, коричневого. Чтобы выглядеть модно, многие держали у себя дома швейные машинки и наряды ярких оттенков шили самостоятельно либо же заказывали трендовые вещи из-за рубежа у знакомых, которые ездили по путевкам в соцстраны. Именно поэтому главные модницы фильма «Москва слезам не верит» подруга Нади Сусанна и ее коллега Люся Виноградова появляются на экране в стильных красных свитерах, о которых потом мечтали все девушки.

Пальто Нины Соломатиной («Карнавал», 1981)

© Карнавал / Киностудия им. М. Горького

Зрительницам фильма «Карнавал» приглянулись не только яркие концертные образы молодой девушки Нины, которая приехала покорять Москву, чтобы «выучиться на артистку», но еще и ее стильное коротенькое пальтишко прямого кроя с поясом. Пожалуй, образу героини позавидовали бы и современные модницы: юбка миди, водолазка и пальто в одном стиле отлично сочетаются друг с другом.

Водолазка Геши Козодоева («Бриллиантовая рука», 1968)

© Бриллиантовая рука / Мосфильм

Комедия культового режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» перевернула мир мужской моды в СССР. Так, герой Андрея Миронова Геша Козодоев научил советских мужчин носить водолазки в сочетании с брючным костюмом. Художники по костюмам позаимствовали этот модный трюк у французского модельера Пьера Кардена: именно он в 1967 году ввел в свою летнюю коллекцию мужской одежды тренд на водолазки.

Халат Анны Сергеевны («Бриллиантовая рука», 1968)

© Бриллиантовая рука / Мосфильм

Еще одной легендарной вещью из фильма «Бриллиантовая рука» стал смелый для тех времен нежно-розовый халат с «перламутровыми пуговицами», в котором роковая блондинка Анна Сергеевна пыталась соблазнить главного героя Семена Семеновича. После просмотра комедии многие советские женщины мечтали именно о таком домашнем наряде в своем гардеробе.

Какие образы из советских фильмов особенно запомнились вам?

Фото на превью Ирония судьбы, или с легким паром! / Мосфильм, i-Images / Pool / East News
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