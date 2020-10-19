10 культовых образов из советских фильмов, которые повлияли на моду в СССР

«Сделайте мне, пожалуйста, прическу как у Рэйчел!», «А я так мечтаю о туфлях Manolo Blahnik, как у Кэрри Брэдшоу!» Героини популярных кино и сериалов всегда были настоящими трендсеттерами: они формируют наши вкусы и предпочтения, а также задают новые модные тенденции. И если современный стиль сейчас во многом формируют персонажи Netflix, то наши мамы и бабушки старались подражать образам из кинематографа в СССР.

AdMe.ru вспоминает культовые наряды из наших старых и таких любимых фильмов, которые были предметом мечтаний всех советских модников.

Муфта Леночки Крыловой («Карнавальная ночь», 1956)

После выхода фильма «Карнавальная ночь» о приталенном платье с пышной юбкой в стиле new look авторства Christian Dior, как у Леночки Крыловой, и, конечно же, о 48-сантиметровой талии, как у самой Людмилы Гурченко, мечтала каждая девушка. Однако не менее популярной, благодаря фильму, стала белая меховая муфта. В качестве альтернативы зимним перчаткам муфта смотрелась необычно и утонченно.

Брюки Нины («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967)

Героиня Натальи Варлей Нина особенно запомнилась своим твистом в узких зеленых брючках капри в комплекте с белой футболкой с квадратным вырезом. После выхода фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» капри стали весьма популярны среди советских «комсомолок, спортсменок и просто красавиц».

Ажурные колготки героинь («Интердевочка», 1989)

Провокационный для того времени фильм «Интердевочка» не только всколыхнул СССР своим сюжетом, но еще и подарил советским модницам новые тренды. Героини Елены Яковлевой, Ирины Розановой, Ингеборги Дапкунайте и Любови Полищук расхаживали в мини-юбках, ярких лосинах, джинсовых куртках и платьях, а также в необычных колготках: ажурных, кружевных с рисунком, в сеточку и со стрелками. Все это в том или ином виде перекочевало в гардеробы советских девушек.

Костюм Кати («Москва слезам не верит», 1979)

Деловой костюм для героини Веры Алентовой Кати придумала художница по костюмам Жанна Мелконян. Она хотела видеть повзрослевшую и уже успешную Катю именно в твидовом костюме-тройке, но проблема заключалась в том, что твид в СССР было практически невозможно достать. Для реализации задуманного Мелконян разрезала 12 пар твидовых мужских брюк, сшила их в единое полотно и затем скроила женский костюм. Старания оказались не напрасными — этот образ стал одним из самых популярных во всей стране.

Белые носки героинь («Москва слезам не верит», 1979)

Подруги Надя и Катя в фильме «Москва слезам не верит» были теми еще модницами: всегда на каблуках, с аксессуарами и в утонченных платьях и юбках, которые подчеркивают фигуру. Но, помимо нарядов, героини также ввели моду на белые носочки под туфли и босоножки. На самом же деле неожиданное в те времена стилистическое решение было продиктовано комфортом. Дело в том, что бюджет картины не позволял осуществить индивидуальный пошив обуви для актрис, поэтому искали ее на костюмерных складах. Однако со временем кожа, из которой была изготовлена обувь, загрубела, из-за чего носить ее стало очень неудобно. Чтобы как-то спасти ситуацию, было принято решение надеть под босоножки белые носки, что, помимо прочего, можно считать отсылкой к моде 1950-х годов.

Шапка Нади («Ирония судьбы, или С легким паром!», 1976)

После выхода на большие экраны новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» многие советские женщины начали подражать утонченному образу главной героини — учительницы Нади. Особой популярностью пользовалось платье карамельного оттенка и, конечно же, огромная шапка из лисьего меха, которая не только защищала от сильных зимних морозов, но и являлась признаком достатка. Стоит отметить, что подобные шапки в русском стиле можно увидеть и на современных модницах, в том числе и зарубежных. К примеру, на Кейт Миддлтон.

Красный свитер Сусанны и Люси Виноградовой («Самая обаятельная и привлекательная», 1985)

Из-за дефицита товаров в СССР большинство людей носили одежду приглушенных, спокойных цветов: серого, темно-синего, коричневого. Чтобы выглядеть модно, многие держали у себя дома швейные машинки и наряды ярких оттенков шили самостоятельно либо же заказывали трендовые вещи из-за рубежа у знакомых, которые ездили по путевкам в соцстраны. Именно поэтому главные модницы фильма «Москва слезам не верит» подруга Нади Сусанна и ее коллега Люся Виноградова появляются на экране в стильных красных свитерах, о которых потом мечтали все девушки.

Пальто Нины Соломатиной («Карнавал», 1981)

Зрительницам фильма «Карнавал» приглянулись не только яркие концертные образы молодой девушки Нины, которая приехала покорять Москву, чтобы «выучиться на артистку», но еще и ее стильное коротенькое пальтишко прямого кроя с поясом. Пожалуй, образу героини позавидовали бы и современные модницы: юбка миди, водолазка и пальто в одном стиле отлично сочетаются друг с другом.

Водолазка Геши Козодоева («Бриллиантовая рука», 1968)

Комедия культового режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» перевернула мир мужской моды в СССР. Так, герой Андрея Миронова Геша Козодоев научил советских мужчин носить водолазки в сочетании с брючным костюмом. Художники по костюмам позаимствовали этот модный трюк у французского модельера Пьера Кардена: именно он в 1967 году ввел в свою летнюю коллекцию мужской одежды тренд на водолазки.

Халат Анны Сергеевны («Бриллиантовая рука», 1968)

Еще одной легендарной вещью из фильма «Бриллиантовая рука» стал смелый для тех времен нежно-розовый халат с «перламутровыми пуговицами», в котором роковая блондинка Анна Сергеевна пыталась соблазнить главного героя Семена Семеновича. После просмотра комедии многие советские женщины мечтали именно о таком домашнем наряде в своем гардеробе.