10 культовых кинопар, которые отлично показывают, что такое по-настоящему нездоровые отношения

В сюжете практически каждого фильма есть любовная линия. И зачастую отношения персонажей, какими бы они ни были, подаются так, что очаровывают многих зрителей. И мы невольно восхищаемся взаимосвязью героев, а иногда даже мелькает мысль: «Эх, а почему у меня не так?» Однако через какое-то время, присмотревшись к той или иной кинокартине и задумавшись над ней, мы понимаем, что отношения партнеров были далеки от эталонных.

Мы в AdMe.ru вспомнили и разобрались, как в широко известных фильмах под видом настоящей любви подаются отношения, которых стоит избегать в реальной жизни.

Аче и Баби — «Три метра над уровнем неба»

С самого начала отношения Аче и Баби были очень странными. Он высокомерный, наглый, все проблемы решает силой. Но и она не промах: выливает на него коктейль, тоже не гнушается применением кулаков, закатывает истерики. Все это происходит из-за того, что герои не могут контролировать свои эмоции. Баби хорошо с Аче, но только до тех пор, пока ей весело. Когда же появляются сложности, она отстраняется и даже не пытается понять его.

Джоэл и Клементина — «Вечное сияние чистого разума»

Это история двух конфликтующих, подавленных, импульсивных людей. Клементина и Джоэл были парой, но потом вместо того, чтобы справляться с проблемами вместе, просто решили убрать друг друга из памяти. В жизни этих персонажей есть все: и депрессивные настроения, и публичное выяснение отношений, и обесценивание друг друга. В современном мире эти герои выглядели бы как два инфантильных эгоиста. Клементина стерла воспоминания о Джоэле, а он в отместку решил забыть ее. Хотя можно было просто сесть и поговорить.

Капитан Джек Воробей и Анжелика — «Пираты Карибского моря: На странных берегах»

На протяжении всего фильма Джек и Анжелика ругаются между собой, оскорбляют, используют друг друга в гнусных целях и даже не скрывают этого. Джек едва ли не открытым текстом говорит, что Анжелика не интересует его как личность. В итоге у этой истории «любви» нет благополучного конца. Несмотря на то, что они признаются друг другу в чувствах, Джек думает, что Анжелика не простит ему то, как он поступил с ее отцом, и оставляет девушку на необитаемом острове.

Тони и Джорджио — «Мой король»

Эта пара иллюстрирует созависимые отношения: чем хуже проявляет себя Джорджио, тем сильнее у Тони желание добиться его любви. Они не могут быть ни вместе, ни порознь. Так происходит, когда женщина выбирает мужчину, не способного проявлять к ней внимание, заботиться о ней и нести ответственность за отношения. У обоих низкая самооценка, только компенсируют они ее по-разному. Джорджио нужна терпеливая и прощающая женщина, готовая ради него на все. А Тони нужен мужчина, стремящийся жить ради нее, быть ее героем.

Кхал Дрого и Дейенерис — «Игра престолов»

Отношения кхала Дрого и Дейенерис в «Игре престолов» слишком романтизированы. Ведь девушка была продана кхалу собственным братом Визерисом, чтобы он мог использовать кхаласар для борьбы за Железный трон. Она стала пешкой в военных играх мужчин и не имела права выбора. Поэтому в этом романе скорее можно увидеть стокгольмский синдром, чем настоящую любовь.

Элия и Лиза — «Укрощение строптивого»

Элия — фермер-холостяк, известный своим неприязненным отношением к женщинам. Как-то ночью к нему в дверь стучит девушка, которую он неохотно принимает в своем доме. А она в него влюбляется и начинает завоевывать. На флирт Лизы Элия отвечает грубостью и показательным молчанием, а иногда и вовсе выставляет ее на всеобщее посмешище. Поэтому, если прокомментировать фильм современным языком, здесь 2 проблемы: явный абьюз со стороны героя Челентано и маниакальное желание выйти замуж (пусть и за человека, чью любовь приходится заслужить) персонажа Орнеллы Мути.

Харли и Джокер — «Отряд самоубийц»

Пара Харли Квинн и Джокера демонстрирует выдающийся пример абьюзивных отношений. Он жесток и использует ее, срывается на нее, когда его планы по отношению к Бэтмену идут ко дну. Харли очень долго мирится со сложившейся ситуацией, потому что Джокер психологически сломал ее, она полностью зависит от него. Даже когда героиня осознает, насколько он ужасен, ей достаточно малейшего проявления доброты с его стороны, чтобы с радостью к нему вернуться.

Джексон Мейн и Элли — «Звезда родилась»

Между Джексоном и Элли зарождаются красивые и трогательные отношения. Они вместе ездят на гастроли, вместе пишут музыку. Он уговаривает ее попробовать себя на сцене, и скоро она становится звездой. Теряющему былую популярность музыканту трудно примириться с успехом любимой, поэтому он критикует ее новый имидж и музыку. Из-за этого Элли чувствует постоянную вину и оправдывается перед Джексоном. А он в это время все больше погружается в депрессию и зависимость и никак не может справиться со своими демонами.

Лукас и Жади — «Клон»

В самом начале Жади была фактически насильно выдана замуж, а Лукас — ее любимый человек — предал ее, не сдержав обещание забрать. В какой-то момент герои оказываются почти вместе, но вдруг у Лукаса в семье возникают проблемы, и он бросает Жади на улице с чемоданами. Или же он приходит к Жади с вещами, а она вдруг понимает, что боится рисковать дочерью, и не открывает ему дверь. Далее на протяжении многих лет они хотят быть вместе, но кто-то обязательно нарушает данные обещания. А такие отношения непременно подрывают доверие друг к другу. В такой ситуации любой задумается: «А любовь ли это? Или уже просто привычка?»

Кэрри и Мистер Биг — «Секс в большом городе»

Мистер Биг держит Кэрри в постоянной неуверенности с самого начала. Он приглашает ее на свидание, а потом отменяет его, оставляя ее в тревожном ожидании. Кэрри контрзависима, и поэтому все время отвергает здоровые отношения в пользу заведомо деструктивных, пытаясь удержать мужчину, который относится к ней совершенно несерьезно. Он ведет себя как настоящий нарцисс, демонстрируя полное пренебрежение ее чувствами. Но каждый раз героиня прощает его и дает еще один шанс их отношениям. В реальной жизни такой роман с вероятностью 99,9 % не закончился бы ничем хорошим.