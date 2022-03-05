10 культовых киногероинь, которые вложили в наши головы ложные принципы

Героини фильмов и сериалов красивы, умны и умеют постоять за себя. Они справляются с напастями и выходят победительницами из сложных ситуаций. Нам интересно наблюдать за их приключениями и, конечно, хочется быть похожими на них. Только вот брать пример с героинь стоит не во всем.

Мы в AdMe.ru решили повнимательнее присмотреться к поступкам культовых героинь кино и сериалов и выяснили, почему не стоит бездумно их копировать.

1. Скарлетт О’Хара: вижу цель, не вижу препятствий

Скарлетт — это образец женщины, привыкшей добиваться своего, не очень задумываясь о том, зачем ей это надо. Решила — и все. Вот вбила она в голову любовь к своему ненаглядному напыщенному Эшли и поперла к своей цели. Думать о том, куда ты, собственно, направляешься, когда-нибудь потом, завтра — отличная стратегия для принятия единичных решений в условиях цейтнота, но проигрышная по жизни. Неслучайно в конце романа Скарлетт теряет то, что ей, как выяснилось, по-настоящему нужно.

2. Джо Марч: будь естественна — зачем контролировать эмоции?

Джо — самая талантливая, независимая и бесстрашная из четверки «маленьких женщин» — именно такая, на которую хочется быть похожей современным девочкам. Она не собирается финансово зависеть от мужчин и не считает, что задача женщины одна: быть опорой для мужа, принося в жертву свои желания и интересы. Но Джо слишком часто идет на поводу у собственных эмоций, доводя их до крайности и позволяя управлять собой. Злясь на Эми за сожженную рукопись, она не только объявляет ей бойкот, но и не передает расстроенной и извиняющейся сестре предупреждение о том, что на середине реки опасно, и это чуть не приводит к трагедии. В жизни люди, которые не считают нужным держать себя в руках, даже в творческих профессиях платят репутацией и во многих случаях карьерой.

3. Роза Дьюитт Бьюкейтер: мезальянса бояться — замуж не ходить

Когда твой избранник — начинающий художник из низов, да еще в исполнении красавчика Ди Каприо, легко закрыть глаза на социальные границы. Роуз молода, и ей кажется, что с милым и в шалаше рай, а все эти условности придумали трусы, не готовые отказаться от материальных ценностей ради любви. Не будем рассуждать о том, что могло бы произойти между возлюбленными, если бы корабль благополучно прибыл в порт. Скажем лишь, что мезальянс — это не только материальное неравенство, но и разница в образовании и воспитании. И если вначале мы можем этого не замечать, то с годами становится все сложнее твердить себе: «Лишь бы человек был хороший» — и закрывать глаза на то, что избранник совсем не вписывается в то общество, в котором ты выросла.

4. Мэри Поппинс: ослепи всех совершенством

Разве она не безупречна? Многие из нас мечтали стать такой леди «от туфелек до шляпки», элегантной и утонченной, всегда знающей, как поступать правильно. Но на самом деле за этим фасадом скрывается женщина, способная только на то, чтобы упиваться своим самодовольным совершенством. Она манипулирует людьми, а ее эмоциональные привязанности такие же, как у сосульки за окном. Равняясь на Мэри, вы приобретете славу надменного и жесткого человека. У таких дам в реальной жизни обычно полный набор: муж-подкаблучник, зашуганные дети и ни одной близкой подруги. Оказаться рядом с ней — беда, ведь вас будут постоянно тыкать носом, вызывая чувство собственной неполноценности.

5. Кэрри Брэдшоу: безответственность рулит

Живи легко: пиши статьи, заводи романы, скупай туфли, болтай с подругами — и все у тебя получится. Но на самом деле, если приглядеться, не получается даже у самой Кэрри. Зрители «Секса в большом городе» часто задают вопрос, как героиня могла позволить себе дизайнерский гардероб и квартиру в Верхнем Ист-Сайде с доходом фрилансера, пишущего одну колонку в неделю. Ответ: никак. В одном из эпизодов сериала, когда роман с Эйданом терпит крах, Кэрри оказывается в ситуации, когда у нее есть 30 дней, чтобы собрать $ 40 тыс. на жилье. Откуда она берет деньги? Их ей дает Шарлотта. У Кэрри бардак в финансах, в личной жизни, в отношениях с подругами, которых она то и дело обесценивает. И хорошо закончиться такое может только в кино. В реальной жизни в свои 45 героиня осталась бы на бобах после длительного романа с женатиком, без друзей и карьеры, зато с полным гардеробом вышедших из моды шмоток.

6. Вивьен Уорд: миллионер найдет тебя везде

Наплюем на социальные условности, потому что красавчик-миллионер обязательно отыщет тебя в любых трущобах, оценит то, какая ты настоящая, все поймет и увезет в прекрасное будущее. Главное, особенно и делать ничего не надо — нужно просто оставаться собой. Ведь герой этого романа так устал от хорошо воспитанных и утонченных дам, что ему нужна именно такая оригинальная спутница. Давайте начнем с очевидного: миллионеров мало и на всех девушек сложной судьбы их не хватит. Да и не все магнаты склонны к демократичным прогулкам по различным закоулкам, у них, как правило, другие маршруты передвижения. Шансы стремятся к нулю, и не стоит ради них морозить попу, щеголяя в экстремальном мини.

7. Роксолана: интригуй — и ты победишь

Хюррем Султан — еще один образец несгибаемой женщины, которая сумела выжать из лимона лимонад. Целеустремленная и амбициозная, она начинает с самой невыигрышной позиции и возносится на вершину, нещадно интригуя. Ее умение просчитывать ситуацию на много ходов вперед и нежелание пасовать вызывают уважение. Но в реальной жизни есть мало целей, которые заслуживают столь головоломных многоходовок. Пока вы будете строить козни, кто-то рядом будет жить счастливо и беззаботно, наслаждаясь, может, и не таким ошеломительным успехом, как вы себе запланировали, зато реальным, здесь и сейчас.

8. Холли Голайтли: никто никому не принадлежит

Неотразимая Холли Голайтли в исполнении Одри Хепберн — настоящее воплощение гламура и нонконформизма. Ее наряды копируют спустя годы, а образ жизни кажется притягательным для тысяч молодых девушек: выгляди безупречно, кружи головы мужчинам, будь свободна от условностей и никого не пускай в сердце. Но на самом деле героиня — травмированная девушка, которая не очень хорошо представляет, что ей на самом деле необходимо: «Когда я узнаю, чего хочу, я дам вам знать». Она боится зависеть от кого бы то ни было не материально, а душевно, ей кажется, что в отношениях она потеряет себя. Холли избегает привязанностей даже в мелочах, поэтому даже у кота нет имени. В жизни эта дорожка не приведет к браку с подающим надежды писателем, а закончится все тем же одиночеством среди множества кошек. И у них, скорее всего, вместо имен будут номера.

9. Белла Свон: ничего нет важнее первой любви

Если отбросить всю мистическую составляющую знаменитой саги, мы окажемся перед простым вопросом: права ли девушка, сделавшая смыслом жизни первую любовь? Напористость и уверенность Беллы в желании получить Эдварда — это то, что следует взять на вооружение? В жизни у нас таких Эдвардов будет еще много, и обязательно найдется тот, ради кого не понадобится отрекаться от всего, перекраивать привычную жизнь и бросать близких. А если пойти на поводу у первого чувства, в итоге можно оказаться в полной зависимости от предмета своих юношеских вздыханий, без собственного будущего и поддержки родных и близких.

10. Элизабет Беннет: принципы на то и даны, чтобы от них не отступать

За что мы любим Элизабет Беннет? За то, что у нее есть собственное мнение, решимость его озвучивать и нежелание идти на компромиссы ради других. Сейчас про таких девушек мы говорим, что они умеют отстаивать личные границы. Но в реальной жизни хотелось бы, чтобы мы умели находить золотую середину между борьбой за собственное «я» и налаживанием гармоничных отношений. Способность решать противоречия мирно, прислушиваясь к желаниям других, не равна подавлению собственной личности. Мистер Дарси из соседнего офиса явно не оценит такую умницу-разумницу, а предпочтет строить жизнь с кем-то менее принципиальным.