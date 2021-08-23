Как менялись 10 культовых киноперсонажей от эпохи к эпохе

Кинематограф не стоит на месте, и вместе с ним меняются и его герои и злодеи. Иногда делают они это совершенно кардинальным образом: персонаж, популярный во времена наших мам и пап, вдруг приобретает настолько новые характер и внешний вид, что найти его сходство с оригиналом порой становится чуть ли не невозможной задачей.

Мы в AdMe.ru решили проследить эволюцию культовых персонажей. А в бонус мы поместили семью известных мультгероев, которые изменились в полном составе так, что их и мама бы родная с трудом узнала.

Круэлла Де Виль

Диснеевский фильм «Круэлла» пришелся настолько по душе зрителям, что практически сразу после начала его проката создатели принялись разрабатывать его продолжение. Ранние версии картины в свое время тоже радовали поклонников: многие из нас с детства помнят фильм «101 долматинец» с несравненной Гленн Клоуз и его еще более раннюю анимационную версию.

Харли Квинн

Героиня комиксов стала знаменитой еще задолго до выхода в прокат нашумевшего фильма «Отряд самоубийц». Суперзлодейку — помощницу Джокера — показывали публике в самых неожиданных образах: героиня была и клоуном, и обаятельной девушкой с разноцветными волосами, и даже престарелой бабушкой, которой ее представили в 2000 году сценаристы анимационного фильма «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера».

Чудо-женщина

Героиня многочисленных комиксов и фильмов тоже подверглась значительным изменениям со стороны как художников, так и режиссеров. И если в ранних версиях на главной амазонке планеты был надет костюм, больше похожий на клоунский, то в современном исполнении Чудо-женщина может похвастаться гораздо более подходящим ее образу нарядом.

Шерлок Холмс

Шерлок Холмс — самый экранизированный литературный герой по версии Книги рекордов Гиннесса, и это притом, что создатель главного детектива всех времен и народов не слишком-то и ценил своего персонажа. В книге «Этюд в багровых тонах» Артур Конан Дойл описывает детектива как «высокого худого молодого человека, никогда не испытывавшего романтических чувств». Такое представление как нельзя лучше подходит персонажу, которого несколько лет назад сыграл британский актер Бенедикт Камбербэтч. В то же время детально описанный автором внешний вид Шерлока совершенно расходится с героями, которых мы могли видеть в советской интерпретации и в киноверсии с актером Робертом Дауни — младшим.

Джокер

Первый экранный образ Джокера не был особенно зловещим: ярко-розовый костюм с фраком и брюками с высокой талией сегодня может показаться зрителю как минимум комичным. Однако со временем герой комиксов превратился из сумасшедшего клоуна в персонажа с тяжелой судьбой, каким мы можем увидеть его в фильме «Джокер» 2019 года. Многогранность злодея в разное время показывали Сизар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето и Хоакин Феникс — и каждому из них удалось продемонстрировать персонажа в своей собственной неповторимой манере.

Малефисента

Злодейка из «Спящей красавицы» вернулась на экраны кинотеатров лишь спустя полвека после своего появления в знаменитом мультфильме. Новая Малефисента оказалась гораздо более сложной героиней, чем многие из нас ее представляли в детстве: из основной антагонистки мультфильма в кино фея превратилась в одного из его главных положительных персонажей.

Золушка

Еще одна сказочная героиня в скором времени может развеять все наши предубеждения о внешности Золушки: из блондинки, которой мы привыкли ее видеть, девушка может превратиться в жгучую брюнетку. В новой сказке изменения претерпит и фея-крестная: в фильме ее будет играть мужчина.

Бэтмен

Сложно поспорить с тем, что супергерой в костюме летучей мыши с каждым годом становится все мужественнее и брутальнее. Пожалуй, единственное, что объединяет современного Бэтмена с его ранними версиями, — это знаменитая черная маска на лице и плащ, в которых киногерой вершит спасение мира.

Мулан

История о китайской девушке-воине появилась, предположительно, в VI веке нашей эры, но до сих пор занимает наши умы и сердца. Одной из последних киноадаптаций знаменитой легенды стал одноименный фильм 2020 года, в котором героиня продолжает отважно сражаться в китайской армии вместо своего пожилого отца.

Алиса в Стране чудес

Любимая всеми детьми планеты сказка о девочке Алисе, попавшей в таинственную Страну чудес, уже целых 150 лет остается одной из самых цитируемых и переснимаемых историй. Одной из последних ее адаптаций стала картина «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес», где знаменитая героиня предстала перед зрителями в совершенно неожиданном образе и в компании персонажа из другой сказки — Питера Пэна.

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