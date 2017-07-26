10 культовых фильмов, которые могли быть совершенно другими

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Создание фильма с многомиллионной аудиторией — это долгая работа, в процессе которой все может поменяться и встать с ног на голову. Не все знают, что многие наши любимые фильмы, согласно первоначальным задумкам, должны были заканчиваться совсем не так, как мы к тому привыкли. Редакция AdMe.ru перечитала черновые сценарии наших любимых фильмов, не на шутку удивилась и спешит поделиться с вами новыми фактами.

Титаник

К сожалению, в малоизвестной альтернативной концовке «Титаника» мы не увидим чудом спасшегося Джека в исполнении прекрасного Лео Ди Каприо. Вместо этого охотник за сокровищами Брок Лаветт останавливает престарелую Роуз и просит отдать ему медальон. Женщина вручает ему сокровище, но при этом дает несколько мудрых советов. Они помогают Броку справиться с алчностью. Он сам возвращает Роуз медальон, который в итоге падает на дно океана.

Король Лев

Мы все помним, что в конце этого фантастического мультика Симба сбрасывает Шрама со скалы, желая отомстить за гибель своего отца. В оригинальной версии Шрам тоже погибал. но иначе: Симба толкал его в костер, в котором злой лев испарялся с дьявольским хохотом. Однако во время тестовых показов мультипликаторы поняли, что эта сцена вызывает у детей слишком тяжелые эмоции, и решили заменить ее. Чему мы, кстати, очень рады.

Рокки

Первый сценарий к культовому «Рокки» писал сам исполнитель главной роли — несравненный Сильвестр Сталлоне. В версии, которую мы знаем и любим, Рокки терпит поражение с минимальным перевесом от своего соперника Крида, а затем признается в любви девушке Эдриан. Но по первоначальной задумке, Рокки должен был выиграть у Крида, а деньги от победы отдать Эдриан на открытие зоомагазина. Как потом признавался Сталлоне, эта версия оказалась совсем не драматичной.

Звездные войны

Идею создания этой культовой саги Джордж Лукас вынашивал долгие годы, и его пробы пера сильно отличались от той истории, которая вышла на большие экраны. Например, в первых сценариях красавец Хан Соло, роль которого затем исполнил Харрисон Форд, был вовсе не харизматичным и остроумным фаворитом принцессы Леи, а... зеленокожим и безносым пришельцем, эдаким миксом Мастера Йоды и Волан-де-Морта. Что ж, будь оно действительно так, возможно, Империя все-таки одержала бы победу.

Тельма и Луиза

В этом фильме гениального Ридли Скотта тоже все могло бы быть по-другому. Впрочем, изменения были бы незначительными. В оригинальной версии нам показали, как героини, взявшись за руки, направили машину к обрыву, и на этом — точка. В альтернативной версии можно увидеть, как машина летит вниз, к обрыву подбегает следователь Хэл Слокамб, а множество полицейских машин появляется в кадре под приятную и веселую композицию B.B.King «Better Not Look Down». История та же, а атмосфера совсем другая.

Леон

Трудно сдержать слезы, когда смотришь финал «Леона». Однако в соответствии с первым сценарием фильм должен был закончиться еще более трагично. В этой версии юная Матильда находит Леона мертвым, прощается со своим другом и с ухмылкой смотрит на Стэнсфилда. Затем она бросает ему все то же кольцо от гранаты и распахивает плащ, под которым он видит несколько связок гранат. Одна из них — без кольца. Зрители понимают, что все герои обречены.

Ананасовый экспресс

Ананасовый экспресс — веселая американская комедия о двух молодых мужчинах, которые ведут безумный образ жизни, скрываясь от мафии. То есть это сейчас она кажется нам веселой. В то время как в финале официальной версии главные герои Дейл и Сол все же выходят из всех передряг и спокойно сидят в кафе в ожидании бабушки Сола, в первом сценарии все заканчивалось не так радужно. А именно: герои погибали в перестрелке со злыми мафиози. Да уж, как-то не по-комедийному совсем.

Остаться в живых

После завершения знаменитого проекта члены съемочной команды признались, что финальная сцена сериала должна была выглядеть по-другому. Но на воплощение оригинальной идеи не хватило финансирования. По задумке сценаристов, Дымный монстр должен был появиться на вулкане . В финале сериала они хотели ввести флешбэк, в котором Джейкоб сталкивает Человека в черном в жерло вулкана, порождая Дымного монстра. Однако из-за отсутствия бюджета пришлось срочно менять вулкан на пещеру.

Заводной Апельсин

Энтони Бёрджесс, автор романа «Заводной апельсин», совсем не оценил то, как решил закончить экранизацию его творения великий Стэнли Кубрик. Режиссер частенько говорил, что не верит в хеппи-энды. Поэтому в своем фильме он полностью его избежал, решив не экранизировать последнюю часть романа. В этой части мы видим главного героя Алекса, который полностью освободился от желания разрушать. Он решает завести семью и предупредить своего будущего сына, чтобы тот не повторял его ошибок.

Матрица

А вот в «Матрице», наоборот, хеппи-энда не предполагалось. Существует версия, что Вачовски хотели, чтобы в последнем фильме Архитектор раскрыл Нео страшную тайну: из Матрицы невозможно выбраться, а Зион, в который он так верил, — это еще одна часть Матрицы. Она была создана, чтобы внушить людям, что у них есть выбор. Но никакого выбора на самом деле нет: ни один человек еще не покидал и никогда не покинет Матрицу. Предполагалось, что в финальной сцене Нео проснется от звука ненавистного будильника, наденет костюм и пойдет на работу.