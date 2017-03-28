10 крутых вещей из фильмов, которые можно купить на самом деле

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Компании частенько пользуются любовью фанатов, выпуская все что угодно с любимым героем или символикой, но иногда мы даже благодарны за это. Сегодня AdMe.ru подготовил для вас список лучших вещей, воплощенных в реальность, благодаря которым вы можете почувствовать себя частью любимого фильма.

Конфеты Берти Боттс «Гарри Поттер и философский камень»

В первом фильме серии «Гарри Поттер» юный герой знакомится с волшебными конфетами Берти Боттс с любым вкусом. Рон предупреждает Гарри о том, что вкусы там действительно самые разные — от шоколада и мяты до шпината и требухи. Теперь же трудами компании Jelly Belly вы можете испытать свою удачу на вкус.

Кроссовки с автошнуровкой «Назад в будущее — 2»

Эта футуристическая обувь, которая была мечтой каждого подростка, смотревшего культовый фильм 1989 года, теперь абсолютно реальна. Компания Nike воплотила идею в жизнь и, немного затянув до 2016 года, представила миру свою версию светящихся и самозастегивающихся кроссовок. Мечты сбываются!

Пиво Duff «Симпсоны»

Известный напиток, наверняка продлевающий жизнь Гомеру Симпсону уже на протяжении 30 лет, к радости фанатов, появился на рынке. После многочисленных попыток подделать продукт за дело взялась компания 20th Century Fox, однако из-за неудачного запуска знаменитое пиво Duff теперь можно найти только в тематических парках Universal.

Зефир Stay Puft «Охотники за привидениями»

Вымышленный символ зефирной компании из оригинальных «Охотников за привидениями» теперь стал вполне себе съедобным и доступен онлайн. Уверены, вы знаете, что делать, чтобы победить Зефирного человека.

Чайный сервиз «Красавица и чудовище»

Если вы являетесь любителем диснеевской классики и послеобеденных чаепитий, эта находка придется вам по вкусу. Вариации сервиза, его качество и стоимость будут зависеть от ваших предпочтений и выбора интернет-площадки для покупки.

Креветки «Форрест Гамп»

Благодаря влиянию небезызвестного фильма сеть креветочных ресторанов Бабба Гамп разрослась до нескольких десятков филиалов по всему миру. Ведь как говорил сам Бабба, «креветки — это морепродукты. Их можно жарить, варить, тушить, печь, мариновать», а затем перечислил еще десяток способов подачи, которых вполне хватило для меню современного ресторана.

Шоколад Вилли Вонка «Чарли и шоколадная фабрика»

После удивительного путешествия на шоколадную фабрику у многих могло возникнуть желание попробовать те самые сладости. Так что для всех тех, кто хотел отведать восхитительно-сливочный «Восторг» Вонка, появилась возможность воплотить мечту в жизнь.

Костюм Железного человека «Железный человек»

Мечтали ли вы оказаться на месте всеми любимого гения, миллиардера, плейбоя, филантропа? Увы, это все возможно, только если вы уже обладаете хотя бы вторым качеством. Китайская компания The Toys Asia создала свою реплику железного костюма стоимость $ 360 тыс. Костюм открывается и закрывается, мигает лампочками, весит около 80 кг, но нахождение внутри, а уж тем более полет и использование репульсоров все еще не предусмотрено.

Мыло «Бойцовский клуб»

Это, пожалуй, единственное мыло, которое способно сказать вам в лоб, что вы не уникальны, а являетесь обычной органической массой, как и все другие. В отличие от своего двойника из фильма, этот мыльный брусок не сделан из отходов липосакции, он вполне себе обычный, с кофеином и штампом.

Биг Кахуна Бургер «Криминальное чтиво»