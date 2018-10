10 крутых сериалов этого года, которые вы могли пропустить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда, приходя домой после тяжелого трудового дня, хочется плюхнуться на диван и включить какой-нибудь интересный сериал. Но порой выбор киноленты занимает больше времени, чем ее просмотр. И пока мы часами копаемся в интернете в поисках крутого сериала, пора уже ложиться спать.

Чтобы сэкономить вам время, AdMe.ru собрал новые сериалы, которые вы, возможно, не видели.

Соболезную вашей утрате (Sorry for Your Loss)

Главная героиня Ли Шоу переживает смерть супруга, справляется с потерей и болью в душе и пытается восстановить оборванные отношения с семьей и друзьями. Ли Шоу ждет много драматических событий, но она верит, что переживет все сложности. Сериал, который поражает в самое сердце, заставляя сопереживать героям и плакать вместе с ними. P.S. Запаситесь носовыми платками.

Касл-Рок (Castle Rock)

События сериала проходят в вымышленном городке Стивена Кинга — Касл-Роке. Именно здесь разгуливали серийные убийцы, бешеные собаки нападали на людей и дьявол торговал проклятыми вещами. После самоубийства начальника тюрьмы Шоушенк в закрытом крыле находят запертого юношу. Никто не знает, кто это, а сам парень называет только имя адвоката Генри Дивера, который родился в Касл-Роке. Вскоре адвокат получает анонимный звонок, который заставляет его вернуться в родной город и выяснить историю заключенного. Мистический триллер, который стоит потраченного времени.

Пикник у Висячей скалы (Picnic at Hanging Rock)

События сериала происходят в самом начале ХХ века. Девушки-студентки вместе со своими воспитательницами отправляются на пикник у Висячей скалы. Говорят, что это место хранит в себе мистическую и зловещую силу. Кто бы мог подумать, что это окажется правдой. Необъяснимым образом пропадают 3 девушки, и никто не может их найти. Фильм понравится любителям артхауса и поклонникам мелодрам.

Призраки дома на холме (The Haunting of Hill House)

Повзрослевшие отпрыски семейства Крейн вспоминают свое детство в жуткой усадьбе Хилл-Хаус, которую родители купили для реставрации. События в доме очень сильно повлияли на их будущее. Так, например, старший брат стал писателем, одна сестра работает доктором психиатрии, другая — хозяйка похоронного бюро, а младший брат страдает от наркотической зависимости. У всех детей напряженные отношения с отцом, который никогда не рассказывал, что произошло в тот день, когда умерла мама, и почему они покинули особняк. Загадочный и красивый сериал, который не отпускает до самого финала.

Ты (You)

Главный герой сериала — успешный менеджер книжного магазина — знакомится с очаровательной юной писательницей. Парень влюбляется настолько, что становится одержим ею. Через соцсети он узнает подробности жизни девушки и пытается подобраться к ней как можно ближе. Вскоре главный герой превращается в тирана, готового устранить любое препятствие на пути к своей цели. Даже если это препятствие — человек. Интересный сериал, который можно посмотреть всего за пару дней.

Траст (Trust)

Пол Гетти — нефтяной магнат и один из самых богатых людей в истории. Вокруг него всегда был люди, которые желали хотя бы частично завладеть его деньгами: семья, друзья, враги и многие другие. Однажды его внука похищают и требуют выкуп в $ 17 млн. Для Пола Гетти эта сумма ничтожно мала, но он делает официальное заявление, в котором говорится, что он не заплатит ни единой монеты. Сериал рассказывает не только о самом похищении, но и о тяжелых отношениях в семье деспотичного миллиардера.

Террор (The Terror)

В 1845 году экспедиция под командованием полярного исследователя сэра Джона Франклина отправляется на судах «Террор» и «Эребус» к северному побережью Канады. Вскоре корабли бесследно исчезают, и на их поиски отправляются новые путешественники. Сможет ли кто-нибудь найти пропавшую экспедицию и узнать, что произошло на самом деле? Сериал снят по одноименной книге, в основу которой легла реальная история исследовательской экспедиции.

Йеллоустоун (Yellowstone)

Йеллоустон — первый в мире национальный парк, одно из самих посещаемых мест в США. Но здесь, на границе цивилизации, происходит много такого, чего не видят туристы. Семья Даттон, которая владеет большим ранчо, борется за свою землю с Томасом Рейнвотером — хозяином индейской резервации — и Дэном Дженкинсом — строительным магнатом. Находясь в состоянии беспокойства и предчувствуя начинающуюся войну, главный герой также пытается наладить свои отношения с семьей, которая постепенно от него отдаляется. Сериал понравится как ценителям экшена, так и любителям мелодрам.

Барри (Barry)

Главный герой сериала Барри — бывший морпех и ныне никудышный киллер. Он отправляется на задание в Лос-Анджелес и по воле случая попадает на курсы актерского мастерства. Вдохновившись атмосферой, Барри решает стать актером и изменить свою жизнь. Комедийный сериал для тех, кто хочет посмеяться от души.

Первые (The First)

Сериал рассказывает о бывшем астронавте НАСА Томе Хаггерти, готовящемся отправиться на Марс на пилотируемом космическом корабле. Главный герой переживает непростые времена и сталкивается с многочисленными трудностями: его жена умерла при странных обстоятельствах, дочь стала наркоманкой, а миссия, как считает главный герой, обречена на провал. Драма, рассказывающая о семейных ценностях, стремлениях и мечте.