10 крутых розыгрышей над знаменитостями, которые запомнятся им надолго

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Недавно во многих странах мира отмечали День смеха, или День дурака. Как всем известно, в этот день принято разыгрывать друзей, коллег и знакомых. В связи с этим AdMe.ru предлагает вам вспомнить лучшие за всю историю шутки над известными личностями.

Джастин Тимберлейк и федеральный агент

Эштон Катчер стал одним из самых знаменитых шутников Голливуда, когда он стал ведущим шоу Punk’d. Каждая серия шоу длилась полчаса, и за это время Катчер жестоко разыгрывал других знаменитостей. Самый первый эпизод шоу является, наверное, самым знаменитым розыгрышем этого шоу. В этом эпизоде Дэкс Шепард (который одет в форму федерального агента) появляется в доме Джастина Тимберлейка и начинает изымать за неплатежи все его имущество. Вся эта шутка была настолько реальной, что бедный Тимберлейк начал плакать, в то время как Шепард продолжил изымать дорогие для него вещи.

Дрейк и землетрясение

На этот раз Эштон разыграл рэп-исполнителя Дрейка. Эштон и его команда превратили подземный паркинг, куда приехал Дрейк, в зону землетрясения. В то время как рэпер парковался и находился в машине, они заставили все вокруг трястись и дребезжать. По словам Эштона, Дрейк не на шутку испугался — на потеху всей съемочной группе шоу, наблюдавшей за происходящим благодаря скрытым камерам. В какой-то момент Дрейк от страха буквально запрыгнул на колени приятеля, который находился в авто вместе с ним.

Автоответчик королевы Елизаветы II

К просьбе бабушки, которая не до конца научилась пользоваться всеми опциями мобильного телефона, записать стандартное сообщение для автоответчика на случай ее отсутствия внуки подошли очень оригинально. Они сделали сообщение дословно таким: «Привет, как делишки? Это Лиз. Меня сейчас нет на троне. Для прямой связи с Филиппом (муж королевы) нажмите 1, для связи с Чарльзом (старший сын) — 2, а для связи с корги (любимые собаки) нажмите 3». Королева Елизавета II высоко оценила юмор своих внуков, представив лица звонивших ей высокопоставленных чиновников.

Испуг Тейлор Свифт

Одна из самых старейших и банальных шуток — затаиться за углом и напугать ничего не подозревающего друга. Так произошло и с певицей Тейлор Свифт, которую своим криком ужаснула американская телеведущая Эллен Дедженерес. От неожиданности Тейлор даже ударилась о стену.

Прерванный сон Джимми Киммела

Телеведущий Джимми Киммел любит сам разыгрывать звезд. Но однажды судьба его настигла: он стал жертвой розыгрыша Рианны, когда ночью она ворвалась в его дом и устроила на кровати Джимми настоящее шоу, исполнив песню Bitch Better Have My Money.

Жестокая шутка над Дженнифер Лоуренс

Во время съемок фильма «Афера по-американски» актеры Брэдли Купер и Кристиан Бэйл придумали довольно жуткий розыгрыш Дженнифер Лоуренс. Во время одной из сцен фильма на бостонском кладбище актриса заметила надгробие со своим именем и надписью «Родилась 15 августа 1890 года. Умерла 1 апреля 1913 года». Дженнифер запаниковала и жутко испугалась. На самом деле ребятам помогла команда художников-постановщиков, которая установила это надгробие. Актеры намекнули Лоуренс лучше всмотреться в дату якобы ее смерти: «Глупышка, сегодня День дурака!»

Мэтт Деймон и его штаны

Для съемок в фильме «Охотники за сокровищами» актерам Джорджу Клуни и Мэтту Деймону нужно было весьма сильно похудеть. Для этого они сели на диету и начали усердно тренироваться. Тогда Клуни и решил подшутить над коллегой. Когда тренировки становились все интенсивнее, Деймон никак не мог похудеть, ведь его тренировочные штаны с каждым занятием все труднее налезали на бедра. Оказалось, что Клуни попросил костюмеров каждую неделю тайком ушивать штаны Деймона на пару сантиметров.

СМС Леонардо Ди Каприо от Джей Ло

Актер Леонардо Ди Каприо повелся на розыгрыш ведущего «Автомобильного караоке» Джеймса Кордена, невольной соучастницей розыгрыша стала и Джей Ло. Джеймс — с разрешения голливудской красавицы, конечно — взял ее телефон и отправил СМС Леонардо. С примерным содержанием: «Эй, детка, у меня такое ощущение, что мне нужно оторваться. Какие предложения? Дай знать. Это Джей Ло, ну, ты знаешь, которая с квартала». А актер, в свою очередь, клюнул и ответил: «Ты имеешь в виду сегодняшний вечер? Клуб подойдет?»

Взломанный твиттер-аккаунт Ким Кардашьян

В 2010 году Хлои Кардашьян и Николь Ричи разыграли свою подругу, светскую львицу Ким Кардашьян. Они взломали аккаунт Ким и опубликовали несколько забавных твитов. Например, о том, что у нее расстройство желудка, а в другом посте шутницы написали: «Иногда мне кажется, что я лесбиянка, потому что я считаю, что Николь Ричи чертовски хороша». Ким оценила старания подруг и, когда вернула себе доступ в твиттер, написала, что это, безусловно, был самый смешной розыгрыш на 1 апреля.

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