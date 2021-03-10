10+ крутых российских фильмов и сериалов которые дадут фору любым голливудским хоррорам

Эта статья поможет любителям отечественного кинематографа выбрать для себя подходящее кино на вечер. Мы постарались сделать подборку разнообразной: в ней сериалы и фильмы последних лет, а также несколько старых, но крутых лент. Очень надеемся, что преданные фанаты жанра хоррор найдут для себя что-то подходящее.

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Не бойся (сериал, 2020 г.)

Главная героиня работает в службе психологической помощи «Не бойся». Заступив на очередное ночное дежурство, она даже не подозревает, что всего лишь через пару часов станет свидетельницей запутанных, мистических событий и приблизится к разгадке тайны своего прошлого. В главных ролях: Анна Васильева, Ксения Дементьева

Анна Васильева, Ксения Дементьева Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Спутник (фильм, 2020 г.)

Действие фильма разворачивается в 1983 году в СССР. Нейрофизиолог Татьяна Климова должна оценить состояние космонавта Константина Вешнякова — одного из участников космического путешествия, который недавно прибыл на Землю. И, видимо, из этого вояжа главный герой вернулся не один. В главных ролях: Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук, Антон Васильев

Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук, Антон Васильев Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

Перевал Дятлова (сериал, 2020 г.)

Расследование дела о таинственной гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова, пропавшей зимой 1959 года в горах Северного Урала, поручили следственной группе, которую негласно курирует майор КГБ Олег Костин. В ходе следствия майор понимает, что ни одна из версий не выдерживает критики. Но что же все-таки произошло в ту ночь на перевале? В главных ролях: Петр Федоров, Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Александр Метелкин, Мария Мацель, Ирина Касамара, Максим Емельянов, Егор Бероев

Петр Федоров, Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Александр Метелкин, Мария Мацель, Ирина Касамара, Максим Емельянов, Егор Бероев Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Я люблю Еву (фильм, 2020 г.)

После несчастного случая, приведшего к гибели отца, девочка Настя вместе с мамой переезжает в Подмосковье. Однако на новом месте у Насти появляется только одна подруга — Ева, существо, обитающее в заброшенном тоннеле. Когда девочка решается сбежать из дома, ее подруга принимает другое решение. В главных ролях: Диана Шульмина, Юлия Силаева

Диана Шульмина, Юлия Силаева Премьера в Росcии: 12 сентября 2020

Аванпост (сериал, 2020 г.)

На планете Земля произошло что-то необъяснимое. Все погрузилось во тьму, пропала связь с крупными населенными пунктами, а вся военная техника, которую отправляют в разведку, пропадает бесследно. И как будто этого было мало — некоторые люди получили способность читать мысли. В главных ролях: Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Артем Ткаченко

Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Артем Ткаченко Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Башня (сериал, 2009 г.)

Башня является самым высоким зданием в Москве, и в ней сосредоточены самолюбие, тщеславие и гордость столичных жителей. Однако после ее внезапного разрушения внутри остаются люди, которым предстоит выбраться из руин и найти себя. В главных ролях: Игорь Костолевский, Евгения Осипова, Виктория Исакова, Даниил Спиваковский, Чулпан Хаматова, Владислав Ветров

Игорь Костолевский, Евгения Осипова, Виктория Исакова, Даниил Спиваковский, Чулпан Хаматова, Владислав Ветров Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Бег (фильм, 2020 г.)

Сергей Бороздин — чемпион Европы по легкой атлетике, который после автокатастрофы теряет возможность участвовать в соревнованиях. Однако после пережитого стресса Сергей обретает уникальную способность: теперь он может видеть события из прошлого. Правда, для этого ему нужно прилично разогнаться. И главному герою такая сверхспособность очень даже понадобилась: в его городе орудует преступник, который явно хочет подставить Сергея. Только зачем? В главных ролях: Полина Максимова, Евгений Романцов, Данила Якушев

Полина Максимова, Евгений Романцов, Данила Якушев Рейтинг «КиноПоиска» — 5,8

Иное (сериал, 2007 г.)

Этот сериал — сборник рассказов о людях, чья жизнь по неким причинам протекает на грани двух миров — реального и мистического. И им предстоит решить главную дилемму своей жизни. В главных ролях: Павел Деревянко, Сергей Астахов, Александр Пашков

Павел Деревянко, Сергей Астахов, Александр Пашков Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Проклятая земля (фильм, 1996 г.)

Семья коневода Егора переезжает жить на территорию нового, незнакомого им ранее аласа. Из старожилов тут только бабушка по имени Александра. В доме у главных героев происходят явно мистические события, и Егор начинает искать причину происходящего. Выясняется, что живут они на земле, на которой раньше шаманы сдерживали нечистую силу, однако после того, как их не стало, Зло почувствовало себя безнаказанным. В главных ролях: Дария Жиркова, Надежда Ушницкая

Дария Жиркова, Надежда Ушницкая Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Жесть (фильм, 2006 г.)

Марина работает журналистом, однако, устав от всего, принимает решение уйти из профессии. Чтобы отдать редакции моральный долг, она все же отправляется на свое последнее задание в психиатрическую лечебницу, где ее ждет интервью с преступником. И это решение меняет всю ее жизнь. В главных ролях: Алена Бабенко, Михаил Ефремов, Игорь Лифанов, Гоша Куценко, Рената Литвинова

Алена Бабенко, Михаил Ефремов, Игорь Лифанов, Гоша Куценко, Рената Литвинова Рейтинг «КиноПоиска» — 5,4

Конверт (фильм, 2017 г.)