10+ крутых российских фильмов и сериалов которые дадут фору любым голливудским хоррорам
Эта статья поможет любителям отечественного кинематографа выбрать для себя подходящее кино на вечер. Мы постарались сделать подборку разнообразной: в ней сериалы и фильмы последних лет, а также несколько старых, но крутых лент. Очень надеемся, что преданные фанаты жанра хоррор найдут для себя что-то подходящее.
Мы в AdMe.ru обожаем находить интересные новинки, но если что-то забыли, напишите нам в комментариях.
Не бойся (сериал, 2020 г.)
Главная героиня работает в службе психологической помощи «Не бойся». Заступив на очередное ночное дежурство, она даже не подозревает, что всего лишь через пару часов станет свидетельницей запутанных, мистических событий и приблизится к разгадке тайны своего прошлого.
- В главных ролях: Анна Васильева, Ксения Дементьева
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2
Спутник (фильм, 2020 г.)
Действие фильма разворачивается в 1983 году в СССР. Нейрофизиолог Татьяна Климова должна оценить состояние космонавта Константина Вешнякова — одного из участников космического путешествия, который недавно прибыл на Землю. И, видимо, из этого вояжа главный герой вернулся не один.
- В главных ролях: Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук, Антон Васильев
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2
Перевал Дятлова (сериал, 2020 г.)
Расследование дела о таинственной гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова, пропавшей зимой 1959 года в горах Северного Урала, поручили следственной группе, которую негласно курирует майор КГБ Олег Костин. В ходе следствия майор понимает, что ни одна из версий не выдерживает критики. Но что же все-таки произошло в ту ночь на перевале?
- В главных ролях: Петр Федоров, Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Александр Метелкин, Мария Мацель, Ирина Касамара, Максим Емельянов, Егор Бероев
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8
Я люблю Еву (фильм, 2020 г.)
После несчастного случая, приведшего к гибели отца, девочка Настя вместе с мамой переезжает в Подмосковье. Однако на новом месте у Насти появляется только одна подруга — Ева, существо, обитающее в заброшенном тоннеле. Когда девочка решается сбежать из дома, ее подруга принимает другое решение.
- В главных ролях: Диана Шульмина, Юлия Силаева
- Премьера в Росcии: 12 сентября 2020
Аванпост (сериал, 2020 г.)
На планете Земля произошло что-то необъяснимое. Все погрузилось во тьму, пропала связь с крупными населенными пунктами, а вся военная техника, которую отправляют в разведку, пропадает бесследно. И как будто этого было мало — некоторые люди получили способность читать мысли.
- В главных ролях: Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Артем Ткаченко
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1
Башня (сериал, 2009 г.)
Башня является самым высоким зданием в Москве, и в ней сосредоточены самолюбие, тщеславие и гордость столичных жителей. Однако после ее внезапного разрушения внутри остаются люди, которым предстоит выбраться из руин и найти себя.
- В главных ролях: Игорь Костолевский, Евгения Осипова, Виктория Исакова, Даниил Спиваковский, Чулпан Хаматова, Владислав Ветров
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8
Бег (фильм, 2020 г.)
Сергей Бороздин — чемпион Европы по легкой атлетике, который после автокатастрофы теряет возможность участвовать в соревнованиях. Однако после пережитого стресса Сергей обретает уникальную способность: теперь он может видеть события из прошлого. Правда, для этого ему нужно прилично разогнаться. И главному герою такая сверхспособность очень даже понадобилась: в его городе орудует преступник, который явно хочет подставить Сергея. Только зачем?
- В главных ролях: Полина Максимова, Евгений Романцов, Данила Якушев
- Рейтинг «КиноПоиска» — 5,8
Иное (сериал, 2007 г.)
Этот сериал — сборник рассказов о людях, чья жизнь по неким причинам протекает на грани двух миров — реального и мистического. И им предстоит решить главную дилемму своей жизни.
- В главных ролях: Павел Деревянко, Сергей Астахов, Александр Пашков
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1
Проклятая земля (фильм, 1996 г.)
Семья коневода Егора переезжает жить на территорию нового, незнакомого им ранее аласа. Из старожилов тут только бабушка по имени Александра. В доме у главных героев происходят явно мистические события, и Егор начинает искать причину происходящего. Выясняется, что живут они на земле, на которой раньше шаманы сдерживали нечистую силу, однако после того, как их не стало, Зло почувствовало себя безнаказанным.
- В главных ролях: Дария Жиркова, Надежда Ушницкая
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6
Жесть (фильм, 2006 г.)
Марина работает журналистом, однако, устав от всего, принимает решение уйти из профессии. Чтобы отдать редакции моральный долг, она все же отправляется на свое последнее задание в психиатрическую лечебницу, где ее ждет интервью с преступником. И это решение меняет всю ее жизнь.
- В главных ролях: Алена Бабенко, Михаил Ефремов, Игорь Лифанов, Гоша Куценко, Рената Литвинова
- Рейтинг «КиноПоиска» — 5,4
Конверт (фильм, 2017 г.)
Водитель Игорь соглашается на просьбу секретаря передать конверт адресату, поскольку кто-то ошибся и отправил его в архитектурную компанию, в которой и работает главный герой. С этого момента таинственный конверт начинает вмешиваться в судьбу мужчины, словно подталкивая его к встрече с мистическим адресатом.
- В главных ролях: Юлия Пересильд, Игорь Лизенгевич
- Рейтинг «КиноПоиска» — 5,6