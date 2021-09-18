10 красивых фильмов, костюмеры которых потрудились на славу и превзошли сами себя

Художники по костюмам играют одну из особенно важных ролей при создании фильма. Ведь образы персонажей влияют на восприятие происходящего на экране не меньше, чем декорации. К тому же нередко мы запоминаем героев не только по характеру, но и именно благодаря одежде.

Мы в AdMe.ru закопались в материал и выяснили, что работа талантливых костюмеров порой не менее волнующая и интригующая, чем игра актеров. Поэтому решили рассказать вам, какие же недетские задачки им приходится решать, чтобы создать красивую и гармоничную картинку.

Величайший шоумен (2017)

Режиссер Майкл Грейси с самого начала вознамерился снять фильм в стиле «театрального реализма». Его задачей было воссоздать не эпоху, а сказку, передать через костюмы классический и романтичный дух. Но вместе с тем необходимо было сделать образы стильными, словно вдохновленными журналом Vogue. Такая задача была поставлена перед дизайнером Эллен Миройник. Ей пришлось в срочном порядке исследовать моду XVIII–XIX веков, а также работы модельера Джона Гальяно: при создании одежды он вдохновлялся смесью эпох — то же самое собиралась сделать и Эллен.

Одними из наиболее примечательных нарядов оказались платье героини Ребекки Фергюсон и костюм Хью Джекмана. В первом случае было использовано настоящее свадебное платье марки Zuhair Murad. А вот пиджак из красной атласной ткани с буковками «B» на золотых пуговицах создавался с нуля. Окончание работы над ним стало знаменательным событием, ведь когда актер примерил костюм, команда наконец-то смогла увидеть главного героя фильма во всей красе. Всего с учетом огромного количества главных героев и второстепенных персонажей команде Миройник пришлось разработать и создать целых 800 костюмов.

Леди Бёрд (2017)

Над костюмами в этой трепетной истории о взрослении девочки по имени Кристин МакФерсон работала Эйприл Напье. Ей удалось очень тонко и изящно передать характер героини и изменения, которые с ней происходят в течение фильма. В интервью Эйприл подчеркивает, что каждая делать была подобрана неслучайно. Например, когда героиня выбрала кружевное платье кремового оттенка и дополнила его ниткой жемчуга — это была своеобразная попытка вписаться в классическую семью Дэнни с их традиционными вкусами и ценностями. Зато красное платье со стразами, которое она надела на выпускной вечер, демонстрирует ее индивидуальность, и она буквально оказывается в своей стихии. То же самое можно сказать и о ее школьном костюме, и о ковбойском наряде. Каждый образ — это намек, позволяющий зрителю понять внутренний мир героини без лишних монологов.

Две королевы (2018)

Художнице по костюмам Александре Бирн уже не раз приходилось работать над созданием костюмов для исторических драм. Например, она создавала костюмы для фильма «Елизавета» с Кейт Бланшетт в главной роли, и даже получила за это «Оскар». Благодаря своему опыту, приступая к работе над «Двумя королевами», дизайнер уже заранее знала, что нужно для изготовления платьев, какие ткани есть в запасе и так далее. Как ни странно, по ее признаниям, очень к месту в данном случае оказалась джинсовая ткань.

Несмотря на то, что нужно было более-менее достоверно передать эпоху, фильм все же должен был получиться эстетичным. Поэтому непривлекательные бриджи, которые носили мужчины елизаветинской эпохи, сменились обтягивающими джинсами, а более мягкий тип денима использовался для платьев. В конечном итоге это было удачное решение и с практической точки зрения. Дожди и грязь слишком быстро портили бы более деликатную ткань, и процесс съемок растягивался бы из-за бесконечных доработок.

Окча (2017)

Над костюмами в фильме работал тандем Кэтрин Джордж и Чхве Се Ён, каждая из которых отвечала за свой состав актеров и вкладывала в их наряды важные намеки и смыслы. Так, весьма символично был выбран красный цвет для девочки Михо. Ярко-красная куртка, в которой она отправляется на поиски своего питомца, демонстрирует воинственный настрой и бунтарский дух персонажа. А розовый цвет, выбранный для главы корпорации Люси Мирандо, и вовсе можно назвать отсылкой к другому злодею в розовом — Долорес Амбридж из «Гарри Поттера». Только в рамках данного сюжета выбранный оттенок розового не так токсичен и символизирует нарочитую женственность, которую Люси пыталась противопоставить своей деспотичной сестре.

Атомная блондинка (2017)

Этот триллер с Шарлиз Терон в главной роли способен доставить зрителю настоящее эстетическое наслаждение. А все благодаря гламурным и модным образам, разработанным художницей по костюмам Синди Эванс. Дизайнер признается, что ее вдохновили немецко-австрийский фотограф Гельмут Ньютон и певица Дебби Харри. В нарядах героини хорошо прослеживается дух 80-х: черно-белые оттенки с вкраплениями красного, виниловые плащи, лакированная кожа и высокие сапоги. Большая часть вещей была приобретена в костюмерном доме Angels Costumes в Лондоне и Babelsberg Studio в Берлине. Кроме того, с создателями активно сотрудничал бренд Dior.

Леди Макбет (2016)

В данном фильме нюансы происходящего, переданные через облачение главной героини, сыграли такую же важную роль, как мастерство режиссера и чуткая игра актеров. Великолепие и утонченность платьев, созданных дизайнером Холли Уоддингтон, не могут оставить зрителя равнодушным и сами по себе, но более глубокий анализ и вовсе восхищает.

Так, использование неудобной и тесной одежды в начале фильма, а также сцена с утягиванием корсета как нельзя лучше передают чувство угнетенности главной героини. Эдакая метафора социального давления, которое ограничивает ее даже внутри дома. Этому ярко и изящно противопоставляется, например, ее одежда позже, когда она чувствует себя полноправной хозяйкой дома: халаты и платки больше не сковывают движений. Она чувствует себя свободной и даже пренебрегает мелкими нормами приличия, задирая колени за столом.

Безумно богатые азиаты (2018)

Сложность для дизайнера Мэри Фогт в работе над этим проектом заключалась в том, что в нем почти не было второстепенных персонажей. Каждый требовал тщательной проработки. Но в итоге ей с блеском удалось одеть весь состав актеров, передав через их наряды и местный колорит (съемки проходили в Сингапуре), и индивидуальные особенности характеров героев. Например, для персонажа Мишель Йео визитной карточкой стали графические силуэты, которые передавали ее глубину, но не делали слишком строгой. Удаление рукавов на платье Рейчел мгновенно сделало ее наряд более нежным и передало ее внутреннюю уязвимость. А над свадебным платьем Араминты и вовсе в какой-то момент в спешке пришлось поработать 30 женщинам, которые чудом успели пришить к нему кучу маленьких кристаллов за 3 недели.

Девушка из Дании (2015)

Дизайнер костюмов Пако Дельгадо подчеркивает, что одежда в данном случае должна была не только подлинно передать дух эпохи. Процесс смены имиджа должен был происходить плавно вслед за внутренними изменениями героя. В начале фильма он появляется в дискомфортных облегающих костюмах из жесткой толстой шерсти. Затем во время первого публичного выступления оказывается одет в театральное платье из богатой драпирующейся ткани. Оно демонстрирует глубину персонажа, его изобильную и яркую природу. И наконец, по мере развития сюжета в образе появляется все больше мягких оттенков, шелковых и шифоновых тканей, которые символизируют окончательное принятие главным героем себя и своих ценностей.

Призрак в доспехах (2017)

Помимо японских роботов-гейш и устрашающего внешнего вида главного антагониста фильма, особый интерес, конечно же, представляет собой костюм героини Скарлетт Йоханссон. Работали над ним профессионалы из компании по производству спецэффектов и реквизита Weta Workshop в содружестве с дизайнером по костюмам Фло Фоксворти. Как оказалось, в данном случае создатели отказались от компьютерной графики и функции захвата движений.

Напротив, они разработали реальные сверхпрочные доспехи для актрисы и ее дублера. Процесс создания был сложен, разработчикам пришлось с головой погрузиться в научно-исследовательский процесс. Термокостюм должен был выглядеть так, словно это вторая кожа персонажа, а это обязывало тщательно продумать нюансы. Лишь после множества экспериментов им удалось создать силиконовый материал, отвечающий всем требованиям, а затем отлить из него 3D-образ. Всего было создано 8 одинаковых костюмов.

Круэлла (2021)

Мало кого в 2021 году обошел стороной выход в прокат фильма про стильного суперзлодея в лице Круэллы, роль которой исполнила очаровательная Эмма Стоун. Работала над модными образами персонажа 70-летняя художница по костюмам Дженни Беван. Ранее она уже успела поработать над таким ярким проектом, как «Безумный Макс: Дорога ярости», за который получила заслуженный «Оскар».

У Круэллы в фильме целых 47 образов. Набирались вещи для них в костюмерных Лондона, на рынках и винтажной ярмарке в Бруклине. Основными цветами персонажа Беван сделала черный, белый и вкрапления красного. Кстати говоря, пышная красная юбка в сцене, в которой Круэлла стояла на крыше автомобиля, была расшита лепестками вручную. Зато пиджак с миниатюрными каретами и лошадьми на плечах изначально был найден в идеальном состоянии и потребовал лишь незначительной доработки.

Еще одной интригующей сценой является момент, когда Круэлла поджигает белый плащ. Изначально Дженни хотела поэкспериментировать и сделать все по-настоящему с помощью специальных проводов и тканей. Но все же было решено обойтись спецэффектом. Зато над красным платьем, которое было под плащом, художник по костюмам Иэн Уоллэс поработал с душой. Вдохновение он нашел в платье фасона «Дерево», который разработал дизайнер Чарльз Джеймс.