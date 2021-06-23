10+ костюмов киногероинь, которые запомнились даже больше, чем лихие сюжетные повороты

Поначалу кажется, что костюмы в фильмах — это не самая первая вещь, на которую мы обращаем внимание. Однако порой оказывается, что мы не можем вспомнить сюжет, но зато отлично запомнили наряд героини. В конце концов, недаром художники по костюмам тоже получают престижную награду «Оскар» за свою работу.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить наиболее яркие наряды киногероинь, которые не оставили равнодушными зрителей и особенно зрительниц.

1. Энн Хэтэуэй — «Ведьмы»

Фильм 2020 года запомнился зрителям не только необычным образом и яркой игрой Энн Хэтэуэй, но и элегантными нарядами ее героини. Художница по костюмам воплотила на экране образы икон моды 60-х годов. В частности, ее главными музами стали Мэрилин Монро (достаточно взглянуть на прическу героини) и Жаклин Кеннеди. Например, жакет, в котором верховная ведьма впервые появляется перед зрителями, вдохновлен именно нарядами Жаклин.

2. Николь Кидман — «Отыграть назад»

Настоящими звездами сериала «Отыграть назад» стали не Николь Кидман и Хью Грант, которые исполнили главные роли, а пальто главной героини, которые разделили зрителей на 2 лагеря. У персонажа Кидман несколько разных контрастных пальто и тренчей, которые она периодически меняет. Но особенно яркие эмоции вызвало длинное бархатное зеленое пальто с капюшоном — одни были в восторге от него и срочно хотели заказать себе такое же, а другие посчитали его «пережитком Средиземья». При этом художница по костюмам отметила, что она «хотела сделать что-то кинематографичное, что-то, что вы запомните». Учитывая, что журналисты уже назвали это пальто «самым спорным на телевидении», художница явно добилась своей цели. В этом сериале есть еще один запоминающийся наряд — серебристое платье в пол от Givenchy, в котором Николь Кидман появляется в первом эпизоде на благотворительном вечере. По признанию художницы по костюмам, она выбрала это платье, поскольку хотела, чтобы героиня была похожа на мотылька.

Кстати, в 2018 году Эмма Стоун появилась перед публикой в точно таком же платье.

3. Люси Лью — «Почему женщины убивают»

Сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» быстро завоевал сердца публики и стал настоящим хитом. По сюжету действие разворачивается в 3 разных временных периодах: 1960-х, 1980-х и в наши дни. Один из самых эффектных образов получился у героини Люси Лью — светской львицы Симоны, которая живет в 80-х годах прошлого века. По словам художницы по костюмам Джени Брайант, ей было очень весело воссоздавать ту эпоху, ведь она была такой яркой, сочной, немного декадентской и смелой во всех смыслах. Это было время, когда было модно выставлять роскошь напоказ: «...чем шире были ваши наплечники, тем больше было у вас денег». Дизайнер вдохновлялась работами таких известных модельеров того периода, как Кристиан Лакруа, Билл Бласс, Ив Сен-Лоран. А что касается множества украшений, которые носит героиня, то тут нельзя не заметить явного влияния легендарной Элизабет Тейлор.

4. Наоми Уоттс — «Диана: История любви»

В этом биографическом фильме, в котором Наоми Уоттс сыграла принцессу Диану, художники по костюмам подошли к своей работе очень ответственно и попытались воссоздать на экране образ принцессы Уэльской с максимальной достоверностью. Так, была создана точная копия небесно-голубого платья от Versace, в котором Диана появилась в Сиднее в 1996 году. Многие до сих пор считают этот наряд культовым и не теряющим актуальности даже сегодня.

5. Джоди Комер — «Убивая Еву»

Сериал «Убивая Еву» покорил зрителей не только захватывающим сюжетом и талантливыми актерскими работами, но и разнообразными костюмами героини Вилланель в исполнении британской актрисы Джоди Комер. Вилланель обожает шопинг и роскошные костюмы: для нее нормально бегать за продуктами в вещах от Alexander McQueen или готовить еду в бархатной пижаме Erdem. При этом наиболее узнаваемым и эффектным нарядом сериала стало воздушное розовое платье от Molly Goddard, в котором Вилланель приходит к психотерапевту. Художник по костюмам Фиби Де Гайе купила его напрямую у известного дизайнера, которую прозвали «королевой тюля». По сценарию этот образ дополнялся балетками, но художница выбрала массивные черные ботинках от Balenciaga. Этим она хотела подчеркнуть бунтарский дух персонажа. Вилланель как бы говорит нам: «Хорошо, я оденусь как маленькая девочка, но буду вести себя как сумасшедшая маленькая девочка».

6. Наоми Скотт — «Аладдин»

Долгожданная экранизация популярного мультфильма получилась весьма яркой. Немалую роль в этом сыграли эффектные костюмы главных героев. Отдельного внимания заслуживают наряды принцессы Жасмин. По словам художника по костюмам Майкла Уилкинсона, при их создании он вдохновлялся образами из оригинальных историй «Тысячи и одной ночи», но при этом опирался на многочисленные источники, чтобы все было достоверно. Он также отдал дань уважения индийскому происхождению актрисы, которая исполнила роль принцессы. Что касается знаменитого бирюзового наряда Жасмин, то художник дополнил его узорами в виде павлиньих перьев, поскольку хотел подчеркнуть, что девушка заперта во дворце, в золотой клетке, совсем как эти роскошные птицы.

7. Эмма Стоун — «Круэлла»

Над костюмами фильма трудилась одна из самых знаменитых художниц по костюмам в современной киноиндустрии — 70-летняя британка Дженни Беван. Действие фильма происходит в Лондоне 1970-х — как раз в самый разгар становления панк-культуры. Конечно, при таких вводных данных многие костюмы героев получились, что называется, фееричными. Однако особенно запоминающимся стал наряд Круэллы, в котором она прибывает на черно-белый бал. Сначала перед нами предстает героиня в легком белом балахоне, затем она подносит к нему спичку, и через несколько секунд огненного шоу девушка остается в эффектном ярко-красном платье. Незабываемое зрелище. В «Круэлле» есть еще один наряд, которое западает в душу с первого взгляда. Это платье, расшитое золотыми бусинами, которое должно было стать жемчужиной коллекции баронессы.

Многие отметили, что оно очень похоже на платье от Alexander McQueen под названием Plato’s Atlantis из показа весна-лето — 2010.

На этом шоу дизайнер сделал отсылку к философу Платону и его сочинению «Диалоги» и попробовал пофантазировать о том, как могли выглядеть жители идеального государства Атлантида.

8. Констанс Ву — «Безумно богатые азиаты»

Этот романтический фильм 2018 года рассказывает историю современной Золушки. По сюжету девушка знакомится с молодым человеком, но потом оказывается, что он наследник одного из наиболее богатых сингапурских кланов. Конечно, как и в классической сказке, в одной из сцен главная героиня появляется в безумно красивом бальном наряде. В фильме это было воздушное платье голубого цвета от бренда Marchesa. Позднее оно было подарено музею в Смитсоновском институте.

9. Кейт Уинслет — «Месть от кутюр»

В фильме Кейт Уинслет играет талантливого дизайнера из Австралии. Дело происходит в начале 50-х годов. Художником по костюмам стала именитая Марго Уилсон. Именно она единолично отвечала за платья Кейт Уинслет и черпала вдохновение в роскошных моделях той эпохи. В одежде героини угадываются силуэты таких мэтров, как Кристобаль Баленсиага и Кристиан Диор. Особенно эффектным оказалось красное платье, в котором главная героиня появляется на финале по регби и практически останавливает игру. Этот наряд был сделан из миланской шелковой тафты, которую дизайнер костюмов купила более 25 лет назад.

10. Эми Адамс — «Афера по-американски»

Перед дизайнером по костюмам фильма «Афера по-американски» стояла непростая задача: создать утонченные и гламурные наряды в стиле 70-х годов прошлого века. С работой он справился блестяще — в ленте было показано несколько роскошных платьев. Чего только стоит эффектное серебряное платье Эми Адамс с глубоким декольте. Однако особенно хочется выделить наряд, в котором ее героиня собирается сесть на борт частного самолета. Мягкая бежевая шляпа и пальто с меховым воротником в тон подчеркивают не только элегантность, но и своеобразный переход от девушки из маленького провинциального городка к утонченной манхэттенской даме.

11. Эмма Уотсон — «Маленькие женщины»

Киноадаптация «Маленьких женщин» 2019 года вдохнула новую жизнь в классический роман Луизы Мэй Олкотт. За костюмы отвечала Жаклин Дюрран, которая в итоге получила «Оскар» за свою работу. Ей было поручено разработать индивидуальный стиль для каждой из сестер, чтобы гардероб соответствовал их характеру. Для фильма было сделано немало роскошных платьев, одним из которых стал свадебный наряд старшей сестры, Мэг, в исполнении Эммы Уотсон. По словам художницы по костюмам, это была не самая простая задача, поскольку ей предстояло подобрать платье, которое олицетворяло бы стремление героини к счастливой семейной жизни. В итоге она остановилась на платье в стиле «средневекового романтизма или готического Возрождения». Особое внимание заслуживают кружева ручной работы, которые должны были подчеркнуть особую чувственность персонажа.