10 концовок популярных фильмов, которые подарили зрителям максимальное удовольствие

Нередко бывает так, что вы смотрите какой-то фильм, при этом вам нравится и сюжет, и актерская игра, но все впечатление портит финал. Например, он оказывается скомканным, или совершенно непонятным, или, наоборот, слишком банальным. Однако случается и наоборот: наверняка у каждого из вас есть опыт просмотра не самого удачного фильма, который мгновенно стал незабываемым благодаря потрясающим последним кадрам.

Мы в AdMe.ru считаем, что концовка является самой важной частью любой ленты, поскольку именно она оставляет то самое приятное послевкусие после просмотра. Так что мы решили выяснить, финал каких известных фильмов вызвал у зрителей и критиков наибольший восторг. Предупреждение: в статье содержатся спойлеры.

Побег из Шоушенка

«Побег из Шоушенка» по праву считается одним из величайших фильмов всех времен, он не раз оказывался на первом месте в списке лучших фильмов. В нем рассказана история Энди Дюфрейна, который был несправедливо осужден и посажен в тюрьму Шоушенк — ужасное место, из которого невозможно выбраться. Единственным ярким пятном в жизни Энди становится встреча с другим заключенным — Редом. Вскоре Дюфрейн делится с новым другом своей мечтой — сбежать из Шоушенка, починить старую лодку и управлять небольшим отелем на мексиканском побережье в городке Сиуатанехо. Мечта становится реальностью через 19 лет, когда Энди все-таки удается совершить свой побег. Реда освобождают из тюрьмы досрочно, и первым делом он отправляется в Мексику. В финале зрителям показывают двух старых друзей, которые радостно обнимаются на пляже. После всего невероятного напряжения, через которое прошли герои и зрители, это именно тот финал, который был просто необходим. «После всех этих лет в тюрьме вы практически умоляете режиссера подарить Энди и Реду счастливый финал. И видеть, как они улыбаются на пляже в Мексике, — это прекрасно». © Rosie_Cotton_dancing / Reddit

Молчание ягнят

Этот культовый триллер был снят по одноименному роману, и книга заканчивалась прощальным письмом Ганнибала Лектера агенту ФБР Клариссе Старлинг. Однако сценарист понимал, что для фильма нужен более кинематографичный финал. В итоге он написал одновременно ироничный и пугающий финальный телефонный разговор между Клариссой и Ганнибалом. Зрителям становится понятно, что преступнику удалось сбежать и изменить внешность, но при этом он оставит девушку в покое, потому что с ней «мир интереснее». А вот его бывшему тюремщику Фредерику Чилтону, судя по всему, несдобровать. В заключительном кадре Лектер надевает шляпу и растворяется в толпе курортного городка, преследуя своего давнего врага. «Последняя фраза Ганнибала про старого друга, наверное, одна из лучших финальных строк фильма». © unknown author / Quora

Бойцовский клуб

«Бойцовский клуб» Дэвида Финчера тоже регулярно попадает в списки лучших фильмов. История вращается вокруг Рассказчика и Тайлера Дердена. Однажды Рассказчик узнает, что Дерден создал так называемый бойцовский клуб, где мужчины могут выплескивать свой подавленный гнев. Однако в какой-то момент бойцовский клуб начинает превращаться в проект «Разгром», а его члены совершают все более разрушительные акты вандализма, пытаясь таким образом бороться с зомбирующим обществом потребления. Дерден считает, что, уничтожив важнейшие здания типа финансовых центров и банков, можно будет, образно говоря, перезагрузить человеческую цивилизацию. Ближе к финалу фильма мы узнаем, что Рассказчик и Тайлер Дерден — это один и тот же человек. Тогда Рассказчик пытается остановить проект «Разгром», но, увы, оказывается слишком поздно. И после того как он «убивает» свое темное альтер эго, все, что он и его девушка Марла могут сделать, — это просто смотреть из окна, как взрываются небоскребы. Тогда Рассказчик берет Марлу за руку и говорит: «Мы встретились в странный период моей жизни». Конечно, такой финал нельзя назвать хеппи-эндом, тем не менее после него возникает странное чувство удовлетворения. Рассказчик все-таки победил своего внутреннего Дердена, осознал, кто он такой, и взял свою жизнь под контроль. «Это так здорово, что каждый раз, когда фильм заканчивается, я хочу его смотреть снова». © Edgarwright2311 / Reddit «Как только вы были шокированы главным сюжетным поворотом, за ним последовал еще более невероятный. Наверное, это один из самых странных „романтических“ моментов в истории кино». © unknown author / Quora

День сурка

В этой классической комедии рассказывается история телевизионного метеоролога Фила Коннорса, который однажды оказался во временной петле. Герой вынужден снова и снова переживать один и тот же день в городке, который он ненавидит. Что бы ни делал Фил, его действия в конечном итоге ничего не значат, поскольку все обнуляется к утру и начинается сначала. Когда Фил понимает, что никак не может добиться успеха с девушкой Ритой, которая ему нравится, он окончательно впадает в депрессию и отчаяние. В конце концов он приходит к мысли, что нужно помогать своему ближнему, а не себе, и начинает спасать разных людей, которые оказываются в опасных ситуациях. Затем он приглашает Риту на свидание и впечатляет ее своим обаянием, музыкальными способностями и альтруизмом. Они проводят замечательный день и засыпают вместе. Когда Фил просыпается, цикл прерывается, и его следующий день проходит как обычно. То есть нам показывают, как совершенно непривлекательный человек должен пройти нечто вроде чистилища, чтобы стать лучшей версией себя во многих отношениях. Всегда приятно видеть личностный рост персонажа, который меняется в финале и становится совершенного другим. «В конце концов, это правильно, что Фил так внезапно и неожиданно освобождается от мучений бесконечного переживания одного и того же дня. Финал получился таким приятным не только для героя, но и для зрителей, потому что мы чувствуем, что он это заслужил». © Michael Burden / Quora

Шестое чувство

Этот мистический триллер считается настоящим шедевром своего жанра. Фильм начинается с романтической сцены между психологом Малкольмом и его женой. Внезапно эту идиллию нарушает бывший пациент доктора, который угрожает ему. В следующей сцене мы видим Малкольма спустя несколько дней после этого инцидента. Он встречает 9-летнего мальчика по имени Коул, который говорит, что все время видит ушедших в иной мир людей и они просят его оказать им последнюю услугу. В финале зрители понимают, что все это время доктор Малкольм был призраком, но не осознавал этого. А покинуть землю герой не мог потому, что так и не попрощался со своей женой. Когда он все-таки это сделал, он стал свободен. Таким образом, получается, что главный смысл фильма был даже не в шокирующем финале, а в эмоциональном прощании Малкольма с женой. Это трогает за живое. «Один из фильмов, в которых, на мой взгляд, есть лучшая финальная сцена, — это „Шестое чувство“. В конце Малкольм видит, как его жена разговаривает во сне на диване и говорит: „Почему ты оставил меня, Малкольм?“ Его обручальное кольцо падает из ее руки на пол. Герой шокирован, и затем он вспоминает, как Коул сказал, что он все время видит ушедших людей и что они не осознают, что они мертвы. Это лишает всех зрителей дара речи». © Vishal Sasihithlu / Quora

Перед закатом

Фильм «Перед закатом» можно назвать одним из самых удачных сиквелов в истории кино. Это продолжение картины «Перед рассветом». Во второй части режиссер показывает героев Джесси и Селин спустя 9 лет после их случайного знакомства в поезде. На этот раз они встречаются в Париже. В фильме установлен условный таймер — в конце Джесси должен успеть на самолет, поэтому герои стараются сказать за отведенное им время как можно больше. Как и в первой части, зрители вновь наблюдают за тем, как молодые люди влюбляются. А может быть, понимают, что все эти годы они и не переставали любить друг друга. В конце фильма Селин говорит: «Детка, ты пропустишь этот самолет». И эти слова становятся для зрителей настоящим бальзамом на душу. Да, финал остается открытым, но мы понимаем что, скорее всего, эти двое будут вместе. «Фильм заканчивается тем, что Джесси остается лежать на диване в квартире Селин, и нам остается только гадать, что же будет дальше. Итак, если вы романтик, то вы решите, что Джесси опаздывает на самолет и остается с Селин. Если вы циник, то вы будете думать, что он возвращается в США, к своей семье. А если вы ни тот ни другой, то вы будете продолжать задавать себе вопрос „А что же дальше?“, пока, конечно, не посмотрите третий фильм. Это кино в лучшем его виде. Такой блестяще проработанный финал». © Arka Sarkar / Quora

Одержимость

Фильм рассказывает про Эндрю Нимана, молодого барабанщика, который стремится стать лучшим в своем деле. Однажды он встречает дирижера оркестра — перфекциониста и тирана Флетчера, который делает все возможное, чтобы Нейман выступал на грани своих возможностей и стал по-настоящему великим музыкантом. На протяжении фильма происходит много драматических событий, и в итоге Флетчер ставит Нимана в ужасное положение перед влиятельными музыкантами. Сначала парень в смущении уходит со сцены, но вскоре возвращается с горящими глазами. Он садится за барабаны и начинает играть ту самую композицию, над которой он работал весь фильм. Оркестр подхватывает мелодию, и вскоре Эндрю играет невероятное барабанное соло. Это ошеломляет Флетчера и публику в зале. В финале мы видим удовлетворенные выражения лиц учителя и ученика. «Одержимость» показывает обратную сторону драйва и перфекционизма. В конечном итоге у главного героя осталась в жизни лишь музыка, но он идет до конца и выкладывается на сцене по максимуму. Это приносит явное облегчение и ему, и всем зрителям, поскольку до этого момента фильм был очень напряженным. «Весь фильм режиссер позволяет нам надеяться на хеппи-энд. Мы думаем, что главный герой наконец покажет свой настоящий талант, но все не так просто. Когда Эндрю оказывается в нелепом положении на сцене, зрители испытывают крайнее разочарование. Нам его жаль, и мы думаем, что это конец. Но потом что-то происходит, и у него появляется воля. Он поднимается на сцену и дает такое страстное представление, которого никто никогда не видел. И фильм заканчивается тем, что мы видим выражение лица Флетчера. Аплодисменты». © Ashish Aman / Quora

Социальная сеть

«Социальная сеть» — знаковый биографический фильм Аарона Соркина и Дэвида Финчера о создателе популярнейшей соцсети Facebook Марке Цукерберге. На момент выхода картины Цукербергу было всего 26 лет, он считался одним из богатейших людей планеты. Создатели фильма хотели найти конкретный эпизод из жизни героя, который позволил бы лучше понять, как он единолично стал главой огромной империи Facebook. В конце фильма Цукерберг в исполнении актера Джесси Айзенберга показан настоящим победителем: он богат и могущественен, но при этом совершенно одинок. Финальный кадр показывает нам, как герой все время обновляет страницу своей бывшей девушки в Facebook, которая его когда-то бросила и которой он отправил запрос на добавление в друзья. Тем самым создатели ленты заставляют зрителей задуматься над тем, какой ценой можно заполучить все деньги и власть в мире и с какой целью. «Фильм — шедевр, и его большая ценность заключается именно в финале. Дэвид Финчер — гений. Марк открывает страницу своей бывшей девушки в Facebook. Он смотрит на кнопку „Отправить запрос“ и наконец нажимает на нее. И звучит самая подходящая песня, описывающая весь фильм. „Baby, You’re A Rich Man“ („Детка, ты богатый человек“ — прим. AdMe.ru) The Beatles. Герой нажимает на кнопку „Обновить“ снова и снова, и в это время на экране появляются слова: „Марк Цукерберг — самый молодой миллиардер в мире“». © Rahul Ghosh / Quora

Ла-Ла Ленд

Музыкальная история любви покорила сердца многих зрителей. Мы с трепетом наблюдали за тем, как развиваются отношения Себастьяна и Мии. Он не самый удачливый музыкант, который бесподобно играет на клавишах и мечтает открыть свой джаз-клуб. Она начинающая актриса, которая подрабатывает официанткой и безуспешно бегает по прослушиваниям. По ходу развития сюжета герои влюбляются друг в друга. Они то ссорятся, то мирятся, но главное, что у каждого из них карьера постепенно начинает идти в гору. Ближе к концу мы понимаем, что в какой-то момент влюбленные все-таки расстались. Миа теперь известная актриса. Она идет ужинать с мужем, и внезапно пара натыкается на популярный джаз-клуб под названием Sebastian’s: Себастьян тоже исполнил свою мечту и теперь играет в своем клубе. Миа сидит за столиком и встречается взглядом со своим бывшим возлюбленным. Себастьян смотрит на нее и начинает играть мелодию, во время которой зрителям показывают, какой могла бы быть их жизнь, если бы ранее герои приняли несколько других ключевых решений. То есть мы видим тот самый хеппи-энд, которого не случилось в действительности. «Финал дает нам чувство печали и счастья одновременно. Вот что делает его таким особенным. Сначала мы думаем, что все закончится хорошо, потом мы разочарованы, затем у нас появляется лучик надежды. В итоге герои получили то, что хотели. Это один из самых незабываемых финалов». © Ashish Aman / Quora «Сразу после долгой сцены, в которой показано, что могло бы быть, герои Эммы Стоун и Райана Гослинга смотрят друг на друга, осознавая, как изменилась их жизнь и насколько счастливыми они могли бы быть. Тогда они слабо улыбаются, и экран гаснет». © Rahul Ghosh / Quora

Однажды в... Голливуде

Квентину Тарантино удалось сделать прекрасный финал в фильме, который был основан на реальных и весьма трагических событиях. За основу сюжета была взята трагическая история гибели актрисы Шэрон Тейт от рук последователей Чарльза Мэнсона. И когда зрители с замиранием сердца ждали страшного финала, режиссер решил отойти от реальных событий и показал их альтернативную, вымышленную версию. Тот редкий случай, когда переписывание истории пошло явно на пользу. В итоге все остались живы, а пострадали лишь члены банды Мэнсона. Как говорится, иногда добро должно быть с кулаками, чтобы победить реальное зло. «Мне показалось, что это было действительно забавно, даже гениально. Причем нельзя сказать, что я был в восторге от всего фильма. Мне казался он несколько затянутым, а некоторые сцены были просто странными. Но я знал о реальной трагедии, постигшей Шэрон Тейт, поэтому я ждал финала фильма. И я был очень удивлен. Я не ожидал этого. Когда на экране Тейт сказала, что с ней все в порядке, я просто рассмеялся. Это было действительно здорово. Хороший способ не оправдать ожидания». © Richardrumeo / Reddit