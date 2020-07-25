10 комичных случаев, которые произошли с популярными актерами в жизни и на съемках фильмов

Знаменитости часто посещают различные ток-шоу, где рассказывают о комичных случаях, которые произошли с ними в жизни и на съемках фильмов. Слушая их истории, начинаешь понимать, что наши любимые звезды те еще весельчаки. Особенно Роберт Дауни — младший, который прямо на съемках решил разыграть своих коллег, но в итоге вышел конфуз.

Мы в AdMe.ru прослушали несколько десятков интервью популярных актеров и выбрали наиболее комичные фрагменты из них.

Роберт Дауни — младший и Джуд Лоу

В телепередаче «Шоу Грэма Нортона» Джуд Лоу вспомнил забавный случай со съемок фильма «Шерлок Холмс». — Во время съемок одной сцен мы заходим с комнату, в которой произошло массовое убийство. Там повсюду лежат резиновые тела в скрученных неестественных позах, все покрытые кровью. Роберт наклоняется ко мне и шепчет, мол, сейчас будет прикол. Затем берет и со всей силы наступает на резиновую руку. И тут раздается пронзительный крик лежащего статиста: «АААААААА! Ради всего святого!» Мы перепугались, так как не знали, что он, оказывается, живой. Роберт Дауни — младший: — А потом парень сказал: «Теперь я буду гордиться тем, что на мою руку наступил великий Шерлок Холмс». Будь мы в Америке, он бы закричал: «Я засужу тебя!»

Джейми Фокс и Том Круз

В гостях на «Шоу Грэма Нортона» актер Джейми Фокс рассказал случай со съемок фильма «Соучастник», который дал понять, что именно Том Круз — большая звезда, а не он или кто-нибудь еще другой. Ведущий: — Я знаю историю о том, как ты узнал, что Том Круз — настоящая звезда. Расскажи об этом. Джейми Фокс: — А, да. Когда я получил роль, режиссер Майкл Манн заявил мне: «Так, тебе лучше собраться с мыслями. И мне нужно, чтобы ты знал, что фильм должен отвечать требованиям большой звезды». Так я понял, что я — не большая звезда. И еще был случай: мы едем в машине и должны совершить трюк — врезаться в другую машину. Это должен был быть простой трюк, но я вдруг потерял контроль над автомобилем, и мы врезались по-настоящему. И затем к нам все подбежали и такие: «Джейми, отойди отсюда! Том, ты в порядке?» Вот так ты узнаёшь, где твое место.

Хью Лори и Джордж Клуни

В гостях на «Шоу Грэма Нортона» Джордж Клуни заявил, что он много разговаривал с Хью Лори на медицинскую тему, так как они оба долгое время снимались в сериалах о врачах. После этих слов Хью Лори посетовал, что в те моменты ничего не понимал, хотя и пытался поддержать разговор. А потом добавил: — Я вообще ничего не помню из всего этого. Я удивлен, как Джордж все помнит, хотя с момента окончания съемок его сериала прошло намного больше времени. А я забывал все где-то через 10 минут после того, как я произнес текст на камеру. Но одну вещь я все-таки унес с собой со съемок «Хауса». Теперь, когда я играю какую-то другую роль и режиссер говорит: «Мотор!» — я тут же начинаю хромать. Как собака, к которой прикрепили электроды.

Колин Ферт

В одном из интервью актера Колина Ферта спросили: — Вас включили в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. А вскоре вы стали командором ордена Британской империи. Это все как-то повлияло на отношение членов вашей семьи к вам? Колин Ферт: — Ну-у, я принес домой тот журнал Time, где как раз был напечатан список самых влиятельных людей. И мой сын, которому было тогда около 10 лет, такой говорит: «Но ты ведь даже не самый влиятельный человек в этом доме!»

Райан Рейнольдс

В интервью на утреннем ток-шоу Live with Kelly and Ryan Райан Рейнольдс рассказал случай, который произошел с его второй дочерью Инес. — Моя 2-летняя дочь Инес обожает злодеев, она просто без ума от них. Когда мы смотрели «Красавицу и чудовище», ее любимым персонажем был Гастон. Кстати, даже наш педиатр после общения с Инес однажды сказала мне: «А она у вас подозрительная». Как-то мы были в аэропорту, и Инес оказалась единственной из всех членов моей семьи, кого служба безопасности решила проверить повторно. Напомню, ей 2 года! И она вела себя, знаете, как какой-то настоящий преступник. Она такая, мол, давай, давай, обыщи меня!

А я такой: «Какого черта здесь вообще происходит?!»

Патрик Стюарт

Актер Патрик Стюарт, который наиболее известен по ролям капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь» и Профессора Икс в серии фильмов «Люди Икс», в одном из интервью вспомнил случай, который произошел с ним в лифте во время встречи с незнакомцами. — Как-то я спускаюсь в лифте в одном из зданий Сан-Франциско. Двери лифта вот-вот закроются, и тут входит пара. И по ним видно, что они уже успели хлопнуть по рюмашке, а может, даже по две. И тут мужчина смотрит на меня и говорит: «О боже, я не могу поверить! Да это же доктор Спок из „Звездных войн“». А его жена говорит: «Дорогой, да нет же, нет, ты ошибся! Это же сэр Бен Кингсли!»

Примечание AdMe.ru: роль Спока играл Леонард Нимой в саге «Звездный путь». А британский актер Бен Кингсли к «Звездным войнам» или «Звездному пути» вообще не имеет никакого отношения.

Бенедикт Камбербэтч и Харрисон Форд

На «Шоу Грэма Нортона» Бенедикт Камбербэтч вспомнил, как впервые увидел вживую Харрисона Форда: — Когда я его встретил в Лос-Анджелесе, я заявил ему: «Я ваш большой фанат, и я мечтал о вас». На самом деле я хотел сказать, что хочу быть как Хан Соло, но ляпнул другое. А вы [Харрисон Форд] восприняли все адекватно и ответили: «Ну, у каждого свои недостатки».

Энн Хэтэуэй и Мэттью Макконахи

На «Шоу Эллен Дедженерес» актриса Энн Хэтэуэй вспомнила случай, который произошел с ней и Мэттью Макконахи во время совместной работы над фильмом «Море соблазна», снимавшимся на острове Маврикий: — Мэттью со своей женой Камилой устроили для нас невероятную мини-экскурсию по лучшим барам острова. Телеведущая: — Уау, и как все прошло? — Я не помню...

Том Круз

В одной из телепередач ведущий Конан О’Брайен спросил у Том Круза: — Ты на съемках выполнял такое огромное количество невероятных трюков, что уму непостижимо. Но каково для тебя, когда ты утром открываешь свой график дел и не видишь там пункта «очередной смертельный трюк»? — Я расстраиваюсь.

Иэн Маккеллен и Мэгги Смит