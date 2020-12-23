10 комических актеров, которые смогли вырваться из своего привычного амплуа и свели с ума зрителей

Мы все не прочь посмеяться и поэтому любим актеров, которые умеют вызвать улыбку уже одним своим появлением на экране. А это не так просто, ведь говорят, что рассмешить человека труднее, чем заставить плакать. Но актеры, которые прославились своим комедийным талантом, часто мечтают попробовать себя в серьезной или драматической роли и показать, что они могут вызывать у зрителей совершенно разные эмоции.

AdMe.ru обратил внимание на ярких звезд Голливуда, которым удалось вырваться из привычного юмористического и легкого амплуа и заставить дрогнуть сердца поклонников.

1. Риз Уизерспун

В последние годы Уизерспун попробовала себя в роли продюсера и актрисы в драматическом проекте «Большая маленькая ложь», а также сыграла серьезные роли в сериалах «И повсюду тлеют пожары» и «Утреннее шоу». Зрители увидели, что несмотря на то, что Риз по-прежнему блондинка, от ее легкомысленности не осталось и следа. Ведь многие до сих пор помнят ее как наивную милашку из «Блондинки в законе», стильную бизнес-леди из «Значит, война» или добросовестного полицейского из «Красотки в бегах». Но в 2014 году Риз удалось сыграть драматическую роль в драме «Ложь во спасение». Лента рассказывает о событиях, происходивших во время войны в Судане, а Риз исполнила роль социального работника, которая озаботилась судьбой 3 детей-беженцев.

2. Адам Сэндлер

С этим обаятельным актером в 90-х мы готовы были смотреть любые незамысловатые комедии. Адама Сэндлера сделали знаменитыми фильмы «Большой папа» и «Певец на свадьбе». Но актер показал, что его драматический талант ничуть не менее яркий, чем комедийный. Серьезные роли он сыграл в картинах «Любовь, сбивающая с ног» и «Истории семьи Майровиц». Последняя драматическая роль Адама — это ювелир в криминальной драме «Неограненные алмазы».

3. Саймон Пегг

Саймон Пегг сумел пройти путь от звезды маленьких британских комедий до съемок в крупнейших франшизах Голливуда. Он харизматичный и веселый артист, которого приятно видеть всякий раз, когда он появляется на экране в качестве ведущего или актера. Зрители привыкли видеть его в комедийных фильмах или приключениях, но в 2018 году он сумел отойти от привычного амплуа и сыграл в драме «Конченая».

4. Джим Керри

В начале карьеры актера называли человеком с резиновым лицом: настолько пластичной мимикой он обладал. Джим Керри сыграл множество культовых комедийных ролей, и, даже в те моменты, когда актер был серьезным, зрители ожидали, что он вот-вот начнет корчить рожи. Впервые драматическая роль досталась ему в ленте «Шоу Трумана», хотя здесь он показывал себя в привычном амплуа, потом в «Человеке на Луне». Окончательно закрепиться в сознании киноманов в качестве разнопланового актера Керри удалось, сыграв мелодраме «Вечное сияние чистого разума». Сейчас актер тоже предпочитает серьезные роли, практически закрыв для себя вопрос с комедиями. Например, в 2016 году он снялся в детективной драме «Настоящее преступление».

5. Оуэн Уилсон

Герой комедий «Знакомство с родителями», «Незваные гости», «Ночь в музее» и «Образцовый самец» в непривычном амплуа появился в драме «Чудо». Уилсон сыграл отца особенного мальчика по имени Август: ребенок родился с деформацией лица. За 10 лет жизни он перенес 27 операций, и каждый день жизни Августа — испытание для его родителей.

6. Кэтрин Хайгл

Эмоциональную блондинку мы полюбили после фильма «Немножко беременна». Участие в нем открыло для актрисы дорогу к комедийной карьере. Потом последовали «Голая правда», «Жизнь как она есть» и другие картины. А сейчас Кэтрин Хайгл наконец блистает в драматической роли в юридическом сериале «Сомнение». Ее героиня, успешный адвокат, совершает роковую ошибку — влюбляется в своего клиента, хитроумного преступника. Его обвиняют в преступлении, но виновен ли он? Эллис предстоит разобраться и в этом, и в собственных чувствах.

7. Роуэн Аткинсон

Роуэн Аткинсон — серьезный театральный актер. Хотя для русскоязычного зрителя он навсегда останется смешным Мистером Бином, который показывал чудеса мимики. А в 2016 году Мистер Бин превратился в комиссара Жюля Мегрэ, знаменитого героя романов Жоржа Сименона. Актер рассказывал, что основная сложность состояла не в том, что это серьезная роль, а в том, что герой очень сдержанный и его определенно нужно играть не в театральной манере, а натуралистично. «Я привык выжимать из роли максимум, будь она комической или серьезной», — делился Анткинсон.

8. Рене Зеллвегер

В копилке Рене Зеллвегер есть и серьезные роли, но все же зрителям она особенно нравится за культовую комедийную роль взбалмошной Бриджит Джонс. Еще раз проявить свой недюжинный драматический талант, а также получить премию «Оскар» ей удалось в роли культовой актрисы Джуди Гарленд. Фильм повествует о том периоде, когда Джуди отправляется в Лондон на свой знаменитый аншлаговый концерт, посвященный 30-летию фильма «Волшебник страны Оз». Гарленд переживает взлеты и падения, борется с болезнями, воспитывает 3 детей и все еще ищет любовь.

9. Кейли Куоко

Обаятельная Кейли Куоко — настоящая звезда сериала «Теория Большого взрыва». Актриса рассказывала, что играла там с удовольствием и снялась бы в продолжении, если бы его снимали. Однако чуть позже Кейли получила главную роль в сериале «Бортпроводница» и поделилась мыслями о том, что это ее шанс показать зрителям, что она способна играть более серьезные и эмоциональные роли, а не только комедийные.

10. Кортни Кокс

Самые известные роли Кортни Кокс — комедийные. Это, конечно же, Моника из сериала «Друзья» и экспрессивная журналистка из «Крика». А одна из ее новых заметных ролей — драматическая. Кортни сыграла в фильме «День матери» вместе с Шэрон Стоун и Сьюзен Сарандон. Перед нами несколько историй матерей и их дочерей, которые попали в разные семейные ситуации. У каждой из героинь своя тайна и своя боль. Мы видим, как они ненавидят друг друга, любят друг друга, держат обиду, прощают, принимают, открываются и находят место в сердце для чего-то самого близкого и родного.