10 комедийных сериалов, которые поднимают настроение не хуже горы сладостей
Иногда нам всем просто нужен какой-нибудь сериал, который смотрится на одном дыхании и надолго поднимает настроение. Особенно важно, чтобы в нем не было скучных эпизодов и затянутых сцен, а повествование развивалось эмоционально и динамично.
Мы в AdMe.ru обожаем многосерийные фильмы и готовы весь день провести перед телевизором с чашкой какао. Надеемся, вы разделяете нашу любовь и сохраните себе эту подборку, чтобы посмеяться от души и избавиться от хандры. А в конце статьи вас ждет бонус: сериал, который еще не вышел, но точно заслуживает вашего внимания.
1. Пацаны
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2
- Рейтинг IMDb — 8,7
Действие сериала происходит в мире, где супергерои — это не фантастика, а реальность. У них масса поклонников, огромные гонорары и неограниченная власть. Однако за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир, а большинство героев злоупотребляют славой и безнаказанностью. Отряд «пацанов» стремится поставить распоясавшихся «суперов» на место.
2. В лучшем мире
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4
- Рейтинг IMDb — 8,2
Элеанор попадает в Рай, где от алкоголя нет похмелья, ругательства заменяются смешными эвфемизмами, а все жители — святоши. Только вот никто кроме нее не знает, что девушка попала туда по ошибке.
3. Последний настоящий мужчина
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1
- Рейтинг IMDb — 7,6
Главный герой Майк ведет видеоблог, в котором иронически комментирует события в его жизни, стране и в мире, не забывая рекламировать свой спортивный магазин. И хотя в магазине он — босс, дома мужчина находится под каблуком у женщин. Из-за того, что у его жены появилось много работы, Майку приходится проводить больше времени с дочерьми.
4. Пакита Салас
- Рейтинг IMDb — 8,0
Пакита Салас — неудачливый агент по поиску талантов, чья фирма постепенно уходит на дно. Когда самый известный клиент покидает ее, мир Пакиты рушится. Вместе со своим верным помощником и одним из офисных работников предприимчивая женщина начинает новую жизнь.
5. Ассимиляция Кимов
- Рейтинг IMDb — 8,1
Семья Кимов живет в Канаде и владеет книжным магазинчиком. На протяжении сериала представители семейства попадают во множество забавных ситуаций, пытаясь приспособиться к новой для них культуре и заодно найти общий язык друг с другом.
6. Живем сегодняшним днем
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1
- Рейтинг IMDb — 8,2
Сериал покажет три поколения кубино-американской семьи, члены которой вынуждены жить под одной крышей. Семейство всеми силами пытается достичь гармоничного сосуществования, но это не всегда легко, ведь в доме собрались разведенная женщина, ее дочь и сын, а также мама главной героини — женщина старой закалки и правил.
7. Сообщество
- Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0
- Рейтинг IMDb — 8,5
Компания, состоящая из высокомерного красавца, симпатичной девушки, женщины в возрасте, матери-одиночки, скромницы с комплексом отличницы, остроумного парня, бывшего футболиста и 60-летнего мужчины попадает в колледж и пытается не сойти здесь с ума.
8. Умерь свой энтузиазм
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2
- Рейтинг IMDb — 8,7
Автор сериала также исполняет в нем главную роль. Основные факты биографии главного героя совпадают с его реальным прототипом: в прошлом это продюсер и сценарист известного сериала. Непростой характер Ларри — основная причина того, что он постоянно попадает в неловкие и комические ситуации. Особенностью сериала является то, что актеры получают лишь краткий обзор сцены, которую они затем разыгрывают, во многом импровизируя.
9. Магнус
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0
- Рейтинг IMDb — 7,4
Инспектор полиции пытается раскрыть убийство, следы которого ведут к скандинавской мифологии. Он объединяется с двумя напарниками, которые слегка не в себе. Чем ближе Магнус подходит к разгадке убийства, тем сильнее меняется привычный мир, и мифические существа начинают наводнять улицы.
10. Вице-президент
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4
- Рейтинг IMDb — 8,3
В центре сюжета — Селина Майер, успешный политический деятель и глава семьи. Постепенно женщина набирает вес как политик. Однако новая должность вице-президента совсем не такая, какой ее представляла себе Селина, да еще и личная жизнь мешает сосредоточиться на карьере.
Бонус: Я никогда не
- Премьера назначена на 27 апреля
История, основанная на реальных событиях, рассказывает о буднях американки индийского происхождения. После завершения очень сложного года жизни девушка решает превратиться из изгоя в одну из самых популярных учениц в своей школе.
Какими сериалами вы бы дополнили нашу подборку?
Фото на превью The Boys / Prime Video