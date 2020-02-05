10 кинозвезд, которые взяли «Оскар» за актерскую игру, но не справились с элементарными ролями

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Жизнь актера нелегка: сегодня тебе рукоплещут зрители и критики, призывая наградить самыми престижными премиями кинематографа, а уже завтра дают в руки статуэтку за худшую игру. Не всем удается удержать высокую планку, в том числе именитым артистам с большим стажем за плечами. Кто же знал, что 3 главных звезды «Ирландца» Мартина Скорсезе окажутся бывалыми номинантами на «Золотую малину»?

AdMe.ru ознакомился с фильмографией актеров, отмеченных «Оскаром» и «анти-Оскаром», и выделил их лучшие и худшие роли.

Натали Портман

Лучшая роль: балерина Нина Сейерс, «Черный лебедь». Натали подошла к своей работе со всей ответственностью. За год до начала съемок она возобновила занятия балетом. Сначала тренировалась по 2 часа каждый день, потом увеличила продолжительность занятий до 5 часов. На съемочной площадке она получила сотрясение мозга и повредила ребра. На восстановление ушло 6 недель. К тому же психическое состояние актрисы было нестабильным. В итоге за свои старания Портман была номинирована на всевозможные премии, став лауреатом почти всех, включая «Оскар» и «Золотой глобус». Худшая роль: королева Падме Амидала, «Звездные войны». Номинации на «Золотую малину» принесли 2 части «Звездных войн». В 2000 году Натали вместе с Джейком Ллойдом отличились как худшая экранная пара, а в 2003 году Портман чуть было не стала худшей актрисой второго плана. Потом в интервью Портман говорила: «Все думали, что я ужасная актриса. Я снялась в самом кассовом фильме десятилетия, но ни один режиссер не хотел со мной работать».

Аль Пачино

Лучшая роль: Фрэнк Слэйд, «Запах женщины». У Аль Пачино 9 номинаций на «Оскар», но лишь 1 раз он стал лауреатом. Роль слепого отставного полковника разведки стала для него настоящей проверкой и потребовала максимальной актерской отдачи. Критик Марджори Баумгартен отметила превосходную игру Аль Пачино, которая заставляет забыть обо всем, что происходит вне экрана. Худшая роль: камео, «Такие разные близнецы». За такую длинную и продолжительную кинокарьеру можно чуть-чуть оступиться, что Аль Пачино и сделал... 4 раза. При этом лишь единожды он стал лауреатом «Золотой малины». Но стоит отметить, что картина «Такие разные близнецы» в целом получила негативные отклики и была названа самым худшим фильмом года. Тремя другими проектами, где актер показал себя не с лучшей стороны, стали «Революция», «Джильи» и «88 минут».

Шарлиз Терон

Лучшая роль: Эйлин (Ли) Уорнос, «Монстр». В 2004 году актриса собрала множество наград за работу над этой картиной. Здесь сработал фактор не только невероятного внешнего перевоплощения, но и выход Терон из ее привычного амплуа миловидной красавицы. Худшая роль: Сара Дивер, «Сладкий ноябрь». Это один из любимейших фильмов всех, кто любит поплакать над мелодрамой. Но именно он принес Шарлиз первую номинацию на «Золотую малину». Критики разгромили картину в пух и прах. Досталось и экранной паре Киану Ривз и Шарлиз Терон из-за отсутствия хоть какой-то химии между персонажами.

Роберт Де Ниро

Лучшая роль: боксер Джейк Ламотта, «Бешеный бык». Первая же номинация на «Оскар» в 1975 году привела Роберта Де Ниро к победе — за роль второго плана в картине «Крестный отец — 2». А в 1981 году он взял статуэтку в главной актерской категории за работу в «Бешеном быке». Кроме того, в разное время он выдвигался на премию еще 6 раз. Худшая роль: Дик Келли, «Дедушка легкого поведения». Нельзя с полной уверенностью утверждать, что чем длиннее карьера, тем фильмы становятся хуже. Тот же «Ирландец», где Де Ниро исполнил главную роль, имеет все шансы стать лучшим фильмом 2020 года. Но бывают и промахи. В 2017 году актер снялся в картине «Дедушка легкого поведения», который был настолько неудачен, что в итоге ожидаемо получил номинацию на «Золотую малину».

Николь Кидман

Лучшая роль: писательница Вирджиния Вулф, «Часы». Кидман прочитала все письма, которые были опубликованы Вулф. Как потом признавалась актриса, это очень помогло ей вжиться в образ и понять свою героиню. Также Николь пришлось учиться писать правой рукой, ведь сама она левша. Худшая роль: Девлин Адамс, «Притворись моей женой». Звездами этого фильма, конечно, были Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер, но от зрителей не укрылась плохая актерская игра Николь Кидман. Критик Уэсли Моррис из газеты The Boston Globe заявил: «Видеть ее в таком барахле — это все равно что смотреть, как королева Англии ест тако».

Джо Пеши

Лучшая роль: Томми ДеВито, «Славные парни». Во всех 3 фильмах, за работу в которых Джо Пеши номинировался на «Оскар», он играл вместе с Робертом Де Ниро. В «Славных парнях» они перевоплотились в 2 гангстеров, которые не представляют никакой другой жизни, кроме криминальной. В картину даже вошли сцены, взятые из прошлого самого Пеши. Худшая роль: Лео Гетс, «Смертельное оружие — 4». Фильм в целом получился хуже, чем предшествующие ему приквелы. Актерская игра Джо Пеши оказалась не такой искусной, как, например, в картинах Скорсезе. Поэтому и был номинирован в 1999 году на «Золотую малину» за худшую мужскую роль второго плана.

Джулианна Мур

Лучшая роль: профессор лингвистики Элис Хаулэнд, «Все еще Элис». В 2015 году Джулианна Мур получила «Оскар» за эту работу. При подготовке к съемкам Мур беседовала с консультантами Национальной ассоциации Альцгеймера, чтобы лучше показать изменения, которые происходят в жизни ее героини. Дэвид Хьюз из издания Empire назвал актерскую игру Джулианны безупречной. Худшая роль: госпожа Малкин, «Седьмой сын». Уже на следующий год после получения «Оскара» актрису номинировали на «Золотую малину» за роль второго плана в фильме Сергея Бодрова. Надо сказать, что проект в целом был принят очень негативно и получил низкую оценку как критиков, так и зрителей.

Джесси Айзенберг

Лучшая роль: Марк Цукерберг, «Социальная сеть». Роль основателя социальной сети Facebook принесла Айзенбергу номинацию на «Оскар» и другие престижные премии в 2011 году. И несмотря на то, что игра актера тогда поразила даже скептически настроенную публику, с тех пор Джесси не было видно в каких-либо заметных драматических ролях. Худшая роль: Лекс Лютор, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». От этого фильма компания DC Entertainment ожидала прорыва, а вышло невнятное нечто. Критик Таша Робинсон описывает игру Айзенберга как «маниакальную, более легкую версию Джокера Хита Леджера, с нервным лепетом, тревожным хихиканьем и нигилистическим вызовом миру». В рецензии она делает акцент: «Лекс лишен ужасающего напряжения: его кроссовки, лохматые волосы и скрипучий голос явно не способствуют хоть какой-то угрозе, даже когда он пытается это сделать».

Руни Мара

Лучшая роль: Терез Беливет, «Кэрол». Актриса не получила тогда «Оскар», в тот год ее обошла Алисия Викандер. Но роль все же оказалась достаточно заметной, чтобы о Руни Маре начали говорить как о талантливой артистке. Хотя свой творческий потенциал она раскрыла еще в картине «Девушка с татуировкой дракона», за работу в котором тоже была номинирована на «Оскар». Худшая роль: Тигровая Лилия, «Пэн: Путешествие в Нетландию». У фильма были все шансы на успех. Сценарий, по которому он снимался, входил в «Черной список» лучших неспродюсированных проектов. Актерский состав пестрил звездами: Хью Джекман, Гаррет Хедлунд, Аманда Сейфрид. Но придирки к Руне Маре появились уже на этапе кастинга. Руководство картины обвиняли в расизме и несоответствии канону, поскольку персонаж Мары должен был быть индейской принцессой. Многие критики сходятся во мнении, что актрисе вообще не стоило браться за эту роль.

Леонардо Ди Каприо

Лучшая роль: охотник Хью Гласс, «Выживший». Весь мир ждал, и наконец-то в 2016 году Ди Каприо это сделал: получил заветный «Оскар». Актер долго готовился к роли, обсуждал с режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту все важные моменты и мельчайшие нюансы. Леонардо так вошел в роль, что, будучи вегетарианцем, на съемках ел сырое мясо. После выхода картины практически все критики в своих рецензиях сходились в том, что Ди Каприо — однозначный фаворит «Оскара-2016». Худшая роль: молодой американец Ричард, «Пляж». В 2001 году актера номинировали на «Золотую малину» за худшую игру. Стивен Хантер из Washington Post окрестил «Пляж» «Питером Пэном» с пулеметами, сексом и Леонардо в роли Динь-Динь. Также он отметил, что главный герой — «воплощение банальной красоты Ди Каприо, большеголового, долговязого мальчика с взрослым голосом, детским телом и взъерошенными волосами Гекльберри Финна».