10+ кинозвезд, которые собрали целый урожай из «Золотых малин», хоть компот вари

Всем приятно, когда их труды оцениваются по достоинству, но признать откровенные провалы тоже иногда полезно. Видимо, с этой целью и возникла главная антипремия мира — «Золотая малина», как пародия на «Оскар». Придумал ее публицист Джон Уилсон, который провел первую церемонию награждения в гостиной своего дома. А название антинаграда получила в честь выражения «пустить малину» («blow a raspberry»), что означает пренебрежительно дунуть в высунутый язык в знак насмешки.

Мы AdMe.ru поинтересовались, какие звезды кинематографа получили больше всего номинаций и наград «Золотой малины». Среди них оказалось немало именитых и уважаемых актеров и актрис.

Шэрон Стоун

За свою многолетнюю карьеру актриса снялась более чем в 150 фильмах, и некоторые из них не пришлись по душе организаторам антипремии. Всего Стоун была номинирована на «Золотую малину» 10 раз и получила 3 статуэтки. Причем в 1995 и 2005 году ее имя фигурировало сразу в двух категориях.

Бен Аффлек

В период с 1998 года по 2004 актер получал одну номинацию на «Золотую малину» за другой, в 2009 году организаторы даже заставили Аффлека бороться за звание «Худший актер десятилетия» за фильмы «Перл Харбор», «Джильи», «Сорвиголова» и другие. Всего имя звезды встречалось в номинациях антипремии 11 раз, в 4 из которых он одержал победу. В 2014 году Аффлек получил специальную награду «Золотой малины» за восстановление репутации и возвращение к успеху, а помогли ему в этом роли в фильмах «Операция „Арго“» и «Исчезнувшая». Однако в 2016 году блокбастер «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» принес актеру новые номинации антипремии.

Мадонна

Знаменитость — одна из фавориток антипремии. Всего Мадонну номинировали на «Золотую малину» 16 раз, чаще всего в категории «Худшая актриса». Но не только артистический талант вызывал у организаторов мероприятия сомнения. Так, в 2002 году саундтрек к одной из частей бондианы «Умри, но не сейчас» в исполнении Мадонны получил номинацию «Худшая песня к фильму». А вот организаторы премии «Золотой глобус» оказались другого мнения на этот счет: у них композиция засветилась в категории «Лучшая песня». В общей сложности статуэток «Золотой малины» у Мадонны 9.

Арнольд Шварценеггер

Хотя актер может похвастаться несколькими престижными наградами в области кино, включая «Золотой глобус», в рамках антипремии имя «железного Арни» мелькало гораздо чаще. Шварценеггера 11 раз номинировали на «Золотую малину» (3 из которых за фильм «Шестой день»), а один раз ему удалось одержать победу — в категории «Худший неудачник „Золотой малины“ за первые 25 лет существования награды».

Уилл Смит

Смита неоднократно выдвигали на «Оскар» и «Золотой глобус», но и антипремия его не оставляла без внимания. Имя звезды встречалось в номинациях «Золотой малины» 7 раз, а побед на его счету 4 — за фильмы «Дикий, дикий Запад» и «После нашей эры».

Линдси Лохан

Имя звезды оказывалось в списках номинантов на «Золотую малину» 6 раз, а статуэтки она получала дважды: в детективном триллере «Я знаю, кто убил меня» Лохан сыграла сразу 2 роли, а именно сестер-близняшек, и за обеих удостоилась победы — в категориях «Худшая женская роль» и «Худший актерский дуэт». К слову, сам фильм в общей сложности получил целых 8 статуэток антипремии в разных номинациях.

Адам Сэндлер

Фильмография актера всегда вызывала немало вопросов у знатоков кино. К примеру, комедийный вестерн «Нелепая шестерка» с Сэндлером в главной роли не получила ни единого положительного отзыва у критиков на сайте Rotten Tomatoes. Неудивительно, что звезда является завсегдатаем антипремии: в различных категориях Сэндлер был номинирован 40 раз, на его счету 9 побед. Абсолютным рекордсменом в фильмографии актера оказалась комедия «Такие разные близнецы» — за нее знаменитость получила 7 статуэток.

Кевин Костнер

Костнер часто выступал одновременно режиссером, актером и продюсером своих фильмов, поэтому если его и номинировали на «Золотую малину», то часто сразу в нескольких категориях. Всего имя звезды фигурировало в списках номинантов 16 раз, а победу он одержал 6 раз. За фильм «Почтальон» (1997) Костнер получил сразу 3 статуэтки.

Брук Шилдс

Творческий путь модели на большой экран оказался довольно тернистым. В период с 1981 по 2000 года Брук Шилдс номинировали на «Золотую малину» 7 раз, в том числе в категории «Худшая актриса века» за фильмы «Голубая лагуна» (1980), «Сахара (1983)» и другие, а побед на счету звезды 3.

Джон Траволта

Главным провалом в актерской карьере Траволты стал фильм «Поле битвы: Земля». Поскольку он выступил еще и продюсером фантастического боевика, за эту киноленту его номинировали на «Золотую малину» 6 раз, 5 из которых он одержал победу. Всего на счету Джона Траволты 17 номинаций на антипремию с 6 победами.

Эдди Мерфи

Очевидно, организаторы антипремии не являются поклонниками непринужденных комедий, что можно заметить и по ситуации с Адамом Сэндлером. Вот и Мерфи они не оставили без внимания. В общей сложности у актера 10 номинаций на премию «Золотая малина», в основном за разные комедийные работы, включая «Уловки Норбита» и «Знакомьтесь: Дэйв», а победил он 4 раза.

Сильвестр Сталлоне

Переплюнуть звезду по количеству номинаций на «Золотую малину» вряд ли в ближайшее время кому-либо удастся — его имя фигурировало в различных категориях 37 раз, 12 из которых он одержал победу, а в 2000 году Сталлоне даже назвали худшим актером тысячелетия. Однако здесь также стоит сделать скидку на поистине долгую актерскую карьеру и то, что во многих фильмах он выступал и режиссером, и сценаристом, а значит, и шансов засветиться в антипремии у него больше.