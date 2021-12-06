10 киноштампов о стюардессах, которых полно в фильмах, но ни за что не встретить в реальной жизни

Редкая девочка не мечтала работать стюардессой. Небо, полеты, путешествия и, конечно же, мужественные пилоты — все казалось сплошной романтикой. А образы бортпроводниц на киноэкранах только подтверждали это. Однако в реальности работа и жизнь стюардесс более прозаична, чем мы привыкли видеть в фильмах.

Мы в AdMe.ru узнали, как на самом деле проходит работа на высоте. И нам кажется, что настало время развеять киношные мифы о стюардессах. А в бонусе мы расскажем реальные истории бортпроводников, которым довелось столкнуться со странностями пассажиров.

Миф 1: стюардесс отбирают по росту и параметрам фигуры

Когда-то это было чистой правдой: девушки-бортпроводницы проходили жесткий отбор по весу и росту. Даже в кино мы чаще видим стюардесс с фигурами, как у манекенщиц. Конечно, определенные требования есть и сейчас, однако они не носят такой категоричный характер. Основное условие — стюардесса должна суметь дотянуться до багажной полки, а ее вес должен быть пропорционален росту. В целом фигура бортпроводницы должна выглядеть гармонично, при этом девушки вполне могут иметь лишние килограммы. Главное, чтобы это не мешало передвигаться по салону и чтобы в случае необходимости была возможность покинуть самолет через аварийный выход.

Миф 2: на самолетах могут работать девушки исключительно с идеальной внешностью

В фильмах стюардессы — это всегда красотки с ангельской внешностью. Вспомните хотя бы Марго Робби в образе бортпроводницы. Гладкая кожа и белоснежная голливудская улыбка — визитные карточки этих героинь. И кажется, будто и в жизни на борту самолета могут работать только «девушки с обложки». Однако это не всегда так. В большинстве компаний одним из главных условий для трудоустройства является приятная внешность, но не более. Также важно, чтобы не было пирсинга на лице и татуировок на открытых местах. Это значит, что девушки с видимыми родинками, брекетами на зубах и морщинками вполне могут претендовать на должность стюардессы.

Миф 3: бортпроводницы носят только обтягивающую форму с иголочки

Стюардессы в кино чаще всего носят строгую юбку-карандаш или обтягивающее платье. Режиссеры комедий заходят чуть дальше и наряжают девушек, работающих на самолетах, в откровенное мини с глубоким декольте. Но в действительности дресс-код для бортпроводниц — это в первую очередь деловой стиль и аккуратность. И это вовсе не означает, что стюардессам приходится все время ходить только в узких юбках и платьях. Во многих авиакомпаниях девушки могут носить брюки и бермуды. А некоторые авиаперевозчики и вовсе отменили каблуки для бортпроводниц и официально разрешили кроссовки.

Миф 4: все стюардессы — сплошь молодые девушки

Мы сейчас разрушим еще один киношный стереотип, навязанный нам кадрами с молоденькими стюардессами. Для работы на высоте важен вовсе не возраст бортпроводников, а состояние их здоровья. Если претендент на эту должность успешно проходит медицинский осмотр, он вполне может приступить к работе и в 40, и в 50, и даже в 60 лет. Так, когда-то Ронвин Ингрэм исполнила свою давнюю мечту работать стюардессой. После выхода на пенсию, в 64 года, она устроилась в авиакомпанию United Airlines. Также миру известна и 85-летняя Бетт Нэш, самая пожилая бортпроводница, которая продолжает совершать рейсы на самолетах American Airlines.

Миф 5: обязанность бортпроводниц — помогать с рассадкой и разносить обеды с напитками

Что умеют стюардессы из фильмов? Складывается впечатление, что только показывать пассажирам их места, разносить обеды и иногда сплетничать и флиртовать с пилотами. И лишь в некоторых кинокартинах сценаристы показывают зрителю всю сложность и многогранность этой профессии. Ведь основной обязанностью бортпроводника на самолете считается обеспечение безопасности перелета. Для того чтобы сотрудники смогли адекватно среагировать в стрессовой ситуации, их тренируют по многим параметрам. Так, стюардессы должны иметь хорошую психологическую подготовку, уметь оказать первую медицинскую помощь, а иногда и принять роды при необходимости. Также бортпроводники должны легко справляться с аварийным оборудованием, хорошо плавать, а в некоторых авиакомпаниях — даже владеть приемами самообороны. И это лишь малая часть обязанностей стюардесс.

Миф 6: браслеты и цепочки с подвесками — можно

Режиссеры кинофильмов смело показывают стюардесс в разных украшениях, массивных серьгах и с цепочками на шее. Однако в действительности девушкам-бортпроводникам можно носить только маленькие сережки с неяркими камнями, но не более одной пары. Браслеты и подвески заставят снять — таковы требования большинства авиакомпаний. Некоторые авиаперевозчики все-таки позволяют своим сотрудницам носить серьги-кольца, но чтобы те были диаметром не более монеты.

Миф 7: распущенные волосы в порядке вещей

Видели этих очаровательных бортпроводниц из фильмов с роскошными длинными волосами? Но дело в том, что в большинстве авиакомпаний существуют строгие правила по поводу причесок сотрудниц. Так, девушкам с завидной длинной шевелюрой разрешается носить только аккуратный пучок. Волосы покороче можно закалывать в хвост. А вот женщинам с каре можно носить распущенные волосы. Для мужчин-бортпроводников также действуют свои правила. Они должны иметь аккуратную короткую стрижку. Кроме того, парням запрещается носить бороду.

Миф 8: стюардессы могут повидать весь мир

После просмотра очередной кинокартины про жизнь бортпроводниц у вас может возникнуть обманчивое ощущение, что девушки успевают за свою карьеру побывать во всех городах и странах. Однако это не совсем так, многое зависит от квалификации стюардессы. Более опытных и ценных сотрудниц отправляют на международные рейсы, в то время как другие бортпроводницы могут всю жизнь проработать на одном направлении. Также у работников авиаперевозок не всегда есть возможность посетить местные достопримечательности в новых странах. Иногда времени между рейсами едва хватает на сон, не говоря уже о том, чтобы просто прогуляться по городу.

Миф 9: стюардессой может стать любая девушка без образования и квалификации

В некоторых фильмах стюардессой может стать любая провинциальная простушка, которая, кроме средней школы, нигде не училась. Однако в реальной жизни все не так просто. Формально на должность бортпроводника могут претендовать и те, кто имеет только школьный аттестат. Но большинство авиакомпаний все-таки не возьмут их на работу, а отдадут предпочтение соискателям с высшим образованием.

Миф 10: быть стюардессой — работа мечты

На первый взгляд может показаться, что работа в небе самая романтичная из всех возможных. В реальности же бортпроводники сталкиваются с выгоранием и усталостью не реже представителей других профессий. Напряженный график и высокие требования к внешнему виду и образу жизни вносят в это свою лепту. Кроме того, постоянные перелеты могут мешать получению нового образования или созданию семьи. Стюардессы, у которых уже есть дети, жалуются на то, что редко бывают дома и мало видятся с близкими. Однако из того, что они продолжают совершать свои рейсы, можно сделать вывод: есть в этой работе своя притягательная романтика, которая долго не отпускает.

Бонус

Я работала на самолетах авиакомпании Malaysia Airlines. Во время перелета заметила пожилую женщину, которая то и дело дергала вверх-вниз шторку иллюминатора. Она была растеряна, поэтому я спросила, все ли в порядке. И тогда женщина выдала: «Деточка, помоги мне открыть окно. Я задыхаюсь, мне нужен свежий воздух. Я не могу понять, как открыть окно». Услышав это, пассажиры, сидящие рядом с ней, разразились смехом. Некоторые понимающе улыбались. Парень по соседству объяснил, что окно в самолете работает не так, как в автобусе. Оно предназначено лишь для того, чтобы можно было смотреть наружу. Эта женщина впервые в жизни летела на самолете. © Nuralia Mazlan / Quora

Однажды во время рейса парень решил вздремнуть и нацепил на лицо, как мне тогда показалось, маску. Но когда я присмотрелась, то не поверила своим глазам. Оказалось, его нос и рот закрывает большая гигиеническая прокладка © Darla Meston / Quora