10 киношных пар, из-за которых мы принимаем за любовь то, что любовью вообще не является

Практически в любом фильме или сериале есть любовная линия, с помощью которой кинематографисты очаровывают зрителей. Порой бывает так, что под маской романтики и любви на самом деле нам преподносят нездоровые отношения. Зритель, восхищенный картиной, даже и не замечает, как сам начинает проникаться этими представлениями, а возможно, и пытаться строить свою жизнь по показанным ему шаблонам.

Сегодня AdMe.ru покажет пары из кино, которыми многие зрители очарованы, однако мало кто задумывается о том, что отношения этих героев далеки от эталонных.

1. «Красотка» — Эдвард и Вивиан

Социальные и культурные табу в реальной жизни наверняка сыграли бы свою роль, и Эдвард не смог бы пойти на официальные отношения с такой женщиной: риск слишком велик. Да и сама основа этих отношений вызывает большие вопросы: преподнося Вивиан одежду, драгоценности и все прочее, Эдвард по сути покупает ее любовь, а зритель воспринимает это как проявление чувств. В оригинальной концовке фильма, кстати, был представлен отнюдь не счастливый финал. Кит, подруга Вивиан, погибла, а Эдвард выставил девушку за дверь вместе со всеми деньгами, которые ей давал. Но зрители готовы платить за сказку, а реальной жизни им и так хватает — потому сценарий переписали и превратили Вивиан в Золушку.

2. Франшиза «Люди Икс» — Бобби и Роуг

Роуг — персонаж невероятно трагичный. Из-за невозможности касаться кого-либо без вероятности уничтожить этого человека ей весьма трудно в принципе завязать отношения. И уж тем более с Бобби, которого физический контакт очень интересует.

3. Франшиза «Голодные игры» — Пит и Китнисс

Отношения этих персонажей очень сложны и мало напоминают счастливый роман. В первой части франшизы Пит во всеуслышание заявляет, что влюблен в Китнисс. Это манипулятивный ход. Позже он признается ей наедине, что это была попытка сделать ей комплимент. Еще одна манипуляция: виртуозное превращение ситуации, в которой Пит был виноват, в ситуацию, в которой он уже невиновен. В целом проблема Пита — это слишком сложное душевное устройство. Китнисс же — открытая книга для всех, кроме себя самой. А Пит — добрый и простой парень, однако не упускающий возможности сделать что-то во имя собственного блага. Он буквально заковывает Китнисс в невидимые цепи и заставляет ее играть по своим правилам. Например, когда на публике делает заявление о том, что Китнисс беременна, и ей приходится подыгрывать. Масла в огонь подливает и то, что ни на экране, ни в книгах между этими персонажами нет химии, свойственной влюбленным.

4. «Пассажиры» — Джим и Аврора

Отношения данных героев — это не что иное, как жестокость, прикрытая романтикой. Двое заперты на космическом корабле и должны найти способ выжить, не сойдя с ума от одиночества. Чувства Авроры к Джиму — это своего рода стокгольмский синдром. А его поведение в фильме бесчеловечно и оправдывается отчаянием, которое испытывает герой. Фильм манипулирует зрителями, заставляя их сочувствовать персонажу, несмотря на то, что он обрек невинную девушку на гибель посреди глубокого космоса.

5. «Мой парень — псих» — Тиффани и Пэт

Между этими героями существуют почти непреодолимые препятствия: судебный запрет, гибель супруга, безответная и пагубная любовь, проблемы с родственниками, психикой и так далее. За короткий срок все это никак не разгрести. И хотя Пэт и Тиффани образуют очень милую пару, им обоим нужно побыть наедине с собой, чтобы разобраться в собственных проблемах, а уже после этого пытаться строить отношения.

6. «Пятьдесят оттенков серого» и последующие фильмы — Анастейша и Кристиан

Серия этих фильмов — откровенная романтизация абьюзивных отношений. Насилие здесь и физическое, и эмоциональное. Кристиан — манипулятор и собственник, изо всех сил старающийся контролировать жизнь своей пассии. Этой паре явно не хватает элементарного доверия. Вспомните: всякий раз, когда Анастейша пытается выяснить прошлое своего парня, он уходит от ответа. Как в фильмах, так и в книге красной нитью проходит мысль о том, что Кристиан меняется под влиянием Анастейши. Это очень похоже на синдром «сломанного крыла»: когда человека привлекают такие люди, у которых немыслимое число проблем, но кажется, что их можно исправить. Вступать в отношения с желанием кого-то изменить — решение явно нездоровое.

7. «Ноттинг-Хилл» — Анна и Уильям

Вспомните сюжет: знаменитая женщина встречает скромного владельца книжного магазина и завязывает с ним отношения, хотя у нее уже есть мужчина. Стоит прессе узнать об этом романе, как Анна обвиняет Уильяма в сложившейся ситуации и бросает его. Спустя несколько месяцев несчастный влюбленный молит ее о прощении, как будто во всем произошедшем был виноват он. К тому же отношения этих героев построены на лжи: Анна скрывает от Уильяма, что у нее есть мужчина, а потом скрывает от всех, что у нее есть Уильям. Это далеко не лучшая база для любви.

8. «Форрест Гамп» — Форрест и Дженни

На протяжении всей картины авторы делают акцент на том, что Дженни — единственная настоящая любовь главного героя, хотя героиня постоянно дает понять, что ее раздражают ухаживания Форреста. Более того, девушка причиняет ему боль и делает это не единожды. Вся картина — это не что иное, как изображение безответной любви. Зрители и вовсе называют Дженни самой токсичной героиней кинематографа. Вспомните: она постоянно избегала единственного мужчину, который пытался заботиться о ней, а вернулась к нему лишь тогда, когда он разбогател. Да еще и с ребенком.

9. «Великий Гэтсби» — Дэйзи и Джей

Двигатель всего фильма — маниакальная любовь Гэтсби к Дэйзи и его неодолимое желание вернуть девушку. Средство для ее возвращения выбрано сомнительное: Джей идет на различные преступления, чтобы заработать больше денег. К тому же Гэтсби упорно игнорирует тот факт, что Дэйзи уже замужем, и пытается разрушить ее жизнь. Сама героиня и вовсе любит обоих: как мужа, так и любовника. Можно бесконечно романтизировать эту пару, но их отношения вряд ли можно назвать здоровыми.

10. «Игра престолов» — Джейме и Серсея

Забудем о том факте, что эти двое являются родными братом и сестрой, что само по себе должно быть препятствием к отношениям. В теории зрители должны ненавидеть эту парочку, однако многие относятся к ним с сочувствием и симпатией. Джейме в этой паре является слабым звеном. Вспомните: когда погибла Мирцелла, Серсея обвинила в ее смерти Джейме, но, когда погиб Томмен, Джейме не винил Серсею, хотя мог бы. К тому же героиню нельзя назвать верной: стоило возлюбленному отлучиться, как его место занял другой.