10 киношных мифов, следуя которым можно погибнуть

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Можно собрать целую энциклопедию о том, как известные супергерои выживали в экстремальных условиях, начиная с Робинзона Крузо и заканчивая Рембо. Но все ли эти кинометоды применимы на самом деле?

AdMe.ru подобрал из мира кино десятку рецептов по выживанию, которые на самом деле не работают в реальной жизни.

Миф № 1: Пещера — подходящее место для того, чтобы развести огонь

Кажется, что это безопасно и даже романтично, но... Огонь и жар нагревают камни, которые расширяются от высокой температуры. А это может стать причиной обрушения пещеры. Огонь нужно разводить снаружи.

Миф № 2: Свежепойманную рыбу можно съесть и в сыром виде. Суши ведь едят

То есть ко всем злоключениям вам не хватает только проблем с кишечником от воздействия патогенных организмов и бактерий? И это в отсутствие аптеки и скорой помощи? Не рискуйте, приготовьте рыбу на костре. Те же противопоказания, кстати, относятся к употреблению свежей крови животных. Бр-р...

Миф № 3: Гранату можно подкинуть абсолютно бесшумно

На самом деле внутри боевой гранаты после выдергивания чеки по капсулю бьет боек и она стреляет в полуметре от руки бросающего. Кстати, весьма ощутимо: таким выстрелом может оторвать половину кисти. Ни в одном боевике не показан этот прострел капсуля, хотя именно благодаря ему граната взрывается с замедлением в 3–4 секунды.

Миф № 4: Чтобы остановить кровь, можно использовать жгут

Нельзя. Им можно запросто перетянуть ткани настолько сильно, что в результате они омертвеют и придется ампутировать конечность. Кроме того, нарушение кровообращения в некоторых случаях приводит к сердечному приступу. Постарайтесь остановить кровь, приняв соответствующее положение тела, пережав сосуд в месте ранения. Жгут используйте только при крайне быстрой кровопотере, когда стоит вопрос о сохранении самой жизни раненого, а не о сохранении отдельных его конечностей.

Миф № 5: Просмотр телешоу о выживании в экстремальных условиях подготовит вас к реальному выживанию

Разумеется, это не так. Не забудьте, что любой телепроект создает команда из десятков человек, которая всегда остается за кадром. В том числе врачи и спасатели, готовые тотчас прийти на помощь. А есть еще режиссеры и монтажеры, которые из отснятого материала сделают очень привлекательную и романтичную картинку. На самом деле все совершенно не так. Реальность сурова, прозаична и жестока: вам просто нужно выжить и добраться до людей, без игры на камеру, без фотосессий, вне зависимости от комментариев в соцсетях.

Миф № 6: Кипяченая вода на 100 % безопасна для питья

Кипячение убивает только микробы и бактерии, но не очищает воду от вредных частиц. Например, независимо от того, как долго вы кипятите мутную воду с мелкими частицами в ней, пить ее будет небезопасно. Поэтому перед кипячением профильтруйте воду через чистую ткань (полотенце, рубашку), оставьте отстояться, пока осадок не опустится на дно.

Миф № 7: Если потерялся, иди по течению реки и рано или поздно выйдешь к людям

Вот именно, что «рано или поздно» — ключевые слова. Действительно, ввиду потребности в воде люди часто селятся вдоль рек, но... Можно неделями идти и не найти ни одного населенного пункта (см. карту Сибири и Дальнего Востока). А еще нужно все это время обеспечивать себе безопасность, еду и тепло. Поэтому первое правило походников: потерялся — стой на месте! Именно с этого участка пропавшего начнут искать спасатели. А не в той стороне непроглядной чащи, где мох якобы на север указал.

Миф № 8: Мокрая одежда всегда лучше, чем быть вообще без нее

Не всегда. Например, если температура воздуха ниже нуля, а на вас мокрая одежда (провалились под лед), то она будет долго охлаждать тело. Вода имеет очень большую теплоемкость: нужно много энергии и времени, чтобы нагреть или охладить какую-то ее часть. Кстати, именно поэтому климат приморских городов мягче, чем тех, что расположены в центре континента. Организм будет тратить свои теплоресурсы на нагрев воды в ткани мокрой одежды, а не согревать собственные внутренние органы.

Миф № 9: В пустыне в первую очередь нужно найти источник питьевой воды

Нет. Вначале нужно найти тень и переждать дневной солнцепек, а не терять под палящим солнцем последние запасы воды в организме. Постарайтесь найти большой валун и пересидите в его тени. Держитесь подальше от раскаленной земли: сидеть лучше на дереве, мусоре или подложить под себя что-то из одежды. А перемещаться и искать воду, звезды, отель, Wi-Fi лучше уже с наступлением сумерек.

Миф № 10: Нужно распределить воду на потом

Если возникла жажда, нужно сесть в тени, охладиться и попить. Находясь на солнце и подавляя потребность в воде, можно нажить себе тепловой удар и упасть в обморок. При этом, по иронии судьбы, у вас с собой еще будет запас воды.

А какие абсурдные эпизоды о выживании в экстремальных условиях замечали в кинофильмах вы?