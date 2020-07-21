10 кинопар, чья разница в возрасте может оказаться для вас сюрпризом

Режиссеры фильмов стараются подбирать актеров примерно соответствующего их героям возраста. Однако это далеко не главный критерий, ведь киноделы в первую очередь обращают внимание на талант артистов, их амплуа, типаж и многое другое. Поэтому иногда получаются любопытные проколы, когда в реальной жизни, например, отец оказывается младше сына (как Ли Пейс и Орландо Блум), а 23-летняя замужняя дама играет школьную любовь с подростком (Татьяна Аксюта и Никита Михайловский). Но зрители прощают такие моменты любимым лентам, если кино в итоге получилось органичным и увлекательным.

AdMe.ru откопал 10 киношных дуэтов, чья разница в возрасте не слишком вписывается в рамки логики.

Анджелина Джоли и Колин Фаррелл («Александр», 2004)

В историческом фильме Оливера Стоуна «Александр» Колин Фаррелл сыграл юного Александра Македонского, а прекрасная Анджелина Джоли — Олимпию, мать Александра. В год выхода фильма Джоли было 29 лет, а Фарреллу всего на год меньше.

Ли Пейс и Орландо Блум (трилогия «Хоббит», 2012–2014)

В трилогии Питера Джексона про хоббитов короля лесных эльфов Трандуила сыграл актер Ли Пейс, который родился в 1979 году. По сюжету у Трандуила есть сын — Леголас. В трилогии эта роль досталась Орландо Блуму, чей год рождения — 1977. Таким образом, получается, что эльфийский отец младше сына на 2 года. Что ж, это ведь магическая вселенная, где могут происходить необъяснимые вещи.

Колин Ферт и Эмма Стоун («Магия лунного света», 2014)

В фильме Вуди Аллена Эмма Стоун и Колин Ферт играют пару, у которой зарождаются романтические отношения. Интересно, что при этом Ферт годится в отцы Стоун: на момент выхода фильма ему было 54 года, а ей только 26. А впрочем, кого это волнует, когда речь идет о таком потрясающем мужчине, как Колин Ферт?

Дрю Бэрримор и Адам Гарсия («Сильная женщина», 2001)

В фильме «Сильная женщина» Дрю играет девушку, которая забеременела в 15 лет. Поэтому, когда ее сын вырастает, нет ничего удивительного в том, что женщина выглядит все еще очень молодо. Но все же не до такой же степени: разница в возрасте у Бэрримор и Адама Гарсии, который сыграл роль сына героини, — всего 2 года.

Селена Гомес и Дрю Сили («Еще одна история о Золушке», 2008)

Селена Гомес и Дрю Сили сыграли в романтическом фильме пару школьников. Селена с ее беби-личиком может и сейчас органично играть школьниц. А тогда на момент выхода фильма девушке действительно было 16 лет. А вот ее партнер значительно старше Гомес. Эту роль мальчишки он сыграл, будучи на 10 лет старше своей партнерши.

Хит Леджер и Кейт Мара («Горбатая гора», 2005)

Актриса Кейт Мара сыграла дочь Энниса (Хит Леджер) в фильме «Горбатая гора». На момент съемок девушке было 22 года, а Леджеру всего лишь 26.

Марина Александрова и Александр Збруев («Северное сияние», 2001)

По сюжету фильма «Северное сияние» Аня знакомится с Сергеем и считает, что он ее пропавший отец. Несмотря на эту уверенность, девушка ничего не может поделать со своими романтичными чувствами, вспыхнувшими в ней к этому малознакомому мужчине. Очевидно, что Сергей годится Анне в отцы, однако в реальной жизни актер Александр Збруев аж втрое старше Марины Александровой. Актриса снялась в фильме в совсем юном возрасте — в 19 лет, тогда как Збруеву уже исполнилось 63 года.

Рейчел Макадамс и Эми Полер («Дрянные девчонки», 2004)

В фильме «Дрянные девчонки» Полер и Макадамс сыграли мать и дочь. Разница в возрасте между актрисами всего 7 лет, и исполнительнице роли миссис Джордж во время съемок было лишь 33 года.

Татьяна Аксюта и Никита Михайловский («Вам и не снилось...», 1980)

Школьники Катя и Рома полюбили друг друга, но мать и бабушка мальчика категорически против семьи девочки. Первая любовь настолько сильна, что советские Ромео и Джульетта преодолевают все преграды и ненависть ради своих чувств. Никите Михайловскому в кадре было всего 16 лет, а его партнерша успела к этому времени выйти замуж. Девушке, так убедительно сыгравшей школьницу, уже исполнилось 23 года.

Том Хэнкс и Салли Филд («Форрест Гамп», 1994)

Актриса Салли Филд всего на 10 лет старше Тома Хэнкса, что не помешало ей сыграть маму Форреста Гампа в одноименном фильме.