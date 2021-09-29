10+ кинопремьер уходящего 2021 года, которых мы ждем так же сильно, как ребенок — новогодний подарок

Оставшаяся часть 2021 года будет весьма щедра на премьеры. Видимо, продюсеры решили компенсировать нам прошлогодний недостаток годных проектов. Мы увидим и долгожданный фильм про Джейсма Бонда, и «Веном-2», и продолжение истории про Человека-паука.

Однако про эти ленты все знают и так, поэтому мы в AdMe.ru решили сосредоточиться на менее громких названиях. Тем более что до выхода многих из них остались считаные недели и дни. А в конце статьи вас ждет бонус, который наверняка придется по вкусу даже тем, кто не очень любит жанр мюзикла.

1. Власть пса

В центре сюжета — история двух братьев Фила и Джорджа, владельцев крупнейшего ранчо в Монтане. Несмотря на кровное родство, они совершенно не похожи друг на друга: Фил очень умный, но жестокий, а его брат — мягкий и добрый человек. Их жизненный уклад резко меняется, когда Джордж тайно женится на местной вдове. Узнав об этом, Фил чувствует себя преданным и решает во что бы то ни стало разрушить этот брак. В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Джесси Племонс, Кирстен Данст

Бенедикт Камбербэтч, Джесси Племонс, Кирстен Данст Рейтинг ожидания на «КиноПоиске»: 99 %

2. Рука бога

Подросток по имени Фабьетто живет в беспокойном Неаполе 1980-х годов в окружении шумных родственников. Он проводит лето как все сверстники: ходит на пляж и в кино, фанатеет от футбола и, конечно, мчится на местный стадион, когда туда приезжает легендарный Диего Марадона. Но эта череда довольно счастливых событий внезапно прерывается семейной трагедией. Так что Фабьетто приходится очень быстро повзрослеть. Это сентиментальный и очень личный фильм от классика итальянского кинематографа Паоло Соррентино. В главных ролях: Филиппо Скотти, Тони Сервилло, Тереза Сапонанджело

Филиппо Скотти, Тони Сервилло, Тереза Сапонанджело Рейтинг ожидания на «КиноПоиске»: 100 %

3. Последняя дуэль

Франция, конец XIV века. В центре истории — дуэль между двумя рыцарями и бывшими друзьями Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри. Причиной конфликта, как и принято у рыцарей, стала дама сердца. Правда, в этом случае речь идет не о романтической любви: супруга де Карружа Маргарита обвинила Жана в преступлении против ее чести. В поисках правосудия Жан дошел до короля Франции, и тот постановил, что конфликт должен быть разрешен в честном поединке. Теперь на карту поставлены сразу три жизни, ведь если муж Маргариты проиграет, то ее казнят за ложные обвинения. В главных ролях: Бен Аффлек, Мэтт Деймон, Клэр Данн, Адам Драйвер

Бен Аффлек, Мэтт Деймон, Клэр Данн, Адам Драйвер Рейтинг ожидания на «КиноПоиске»: 99 %

4. Аллея кошмаров

Главный герой — красавчик-аферист Стэн Карлайл, который работает фокусником на карнавалах. Однажды он знакомится с женщиной-психиатром по имени Лилит, которая помогает ему обманывать богатых людей. Лилит делится со Стэном информацией о своих обеспеченных пациентах, а он в своем шоу притворяется медиумом, который вступает в связь с их ушедшими в мир иной родственниками. Новый фильм Гильермо дель Торо. В главных ролях: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Руни Мара

Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Руни Мара Рейтинг ожидания на «КиноПоиске»: 100 %

5. Тем больнее падать

Действие разворачивается на американском Диком Западе. Главный герой, бандит по имени Нэт Лав, однажды узнает, что преступника, который 20 лет назад убил его отца, выпустили из тюрьмы. Конечно, теперь Нэт должен сделать все, чтобы найти злодея и отомстить ему. В главных ролях: Идрис Эльба, Зази Битц, Реджина Кинг, Джонатан Мэйджорс

Идрис Эльба, Зази Битц, Реджина Кинг, Джонатан Мэйджорс Рейтинг ожидания на «КиноПоиске»: 96 %

6. Спенсер: Тайна принцессы Дианы

После свадьбы принца Чарльза и Дианы Спенсер прошло несколько лет. Теперь уже очевидно, что их брак трещит по швам. Во время рождественских каникул с королевской семьей в Норфолке Диана понимает, что больше не может изображать счастливую жену, и принимает решение развестись с супругом. Фильм снял режиссер Пабло Ларраин, ранее отметившийся лентой «Джеки» с Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди. В главных ролях: Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Джек Нилен

Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Джек Нилен Рейтинг ожидания на «КиноПоиске»: 99 %

7. Тик-так, бум!

1990 год. Молодой композитор по имени Джон вынужден работать официантом в забегаловке в Нью-Йорке. В свободное время он пишет мюзикл «Супербия», который, по его мнению, должен стать настоящим хитом на Бродвее и принести автору успех и славу. Однако его девушка Сьюзан настроена не столь оптимистично: она устала жить в вечном ожидании. А тут еще лучший друг Джона оставляет свои юношеские мечты и устраивается работать в рекламное агентство на Мэдисон-авеню. Тогда главный герой начинает переживать, что впустую потратил все эти годы, ведь ему скоро исполнится 30, а мечты пока так и остаются мечтами. В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Ванесса Энн Хадженс, Брэдли Уитфорд, Джудит Лайт

Эндрю Гарфилд, Ванесса Энн Хадженс, Брэдли Уитфорд, Джудит Лайт Рейтинг ожидания на «КиноПоиске»: 97 %

8. Пропавшая дочь

Университетская преподавательница Леда, женщина средних лет, едет в отпуск на море одна: с мужем она давно в разводе, а ее дочери предпочли остаться с отцом. Леда чувствует себя одинокой и немного растерянной. На отдыхе она знакомится с молодой матерью Ниной, к которой чувствует явную симпатию, ведь эта женщина напомнила ей некоторые тайны ее прошлого, о которых Леда долго старалась забыть. Режиссерский дебют актрисы Мэгги Джилленхол. В главных ролях: Оливия Колман, Дакота Джонсон, Питер Сарсгаард

Оливия Колман, Дакота Джонсон, Питер Сарсгаард Рейтинг ожидания на «КиноПоиске»: 99 %

9. Кошачьи миры Луиса Уэйна

Биографический фильм, который рассказывает историю эксцентричного аристократа Луиса Уэйна. У Луиса довольно необычное хобби: он пишет картины с изображением антропоморфных котов. Благодаря любви и поддержке своей своей жены Эмили, Уэйн становится довольно популярным художником, вот только с каждой новой картиной загадочные миры начинают все сильнее заменять ему реальность. В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Клэр Фой, Оливия Колман

Бенедикт Камбербэтч, Клэр Фой, Оливия Колман Рейтинг ожидания на «КиноПоиске»: 99 %

10. Событие

Франция, 1963 год. Главная героиня — образованная и амбициозная девушка Энн, выросшая в простой и консервативной семье. Во время выпускных экзаменов девушка узнает о том, что беременна. Такой поворот событий оказывается для нее настоящим шоком, ведь ранняя беременность не вписывается ни в академические, ни в жизненные планы Энн. Фильм был удостоен «Золотого льва» на 78-м Венецианском кинофестивале. В главных ролях: Луана Байрами, Сандрин Боннер, Луиз Шевильот

Луана Байрами, Сандрин Боннер, Луиз Шевильот Рейтинг ожидания на «КиноПоиске»: 100 %

11. Идентичность

1929 год. Две подруги Клэр и Айрин в школьные годы были не разлей вода, но потом жизнь разбросала их по разным углам. Встретившись через много лет, они вспоминают былые времена и идеи, которыми некогда были одержимы. Вскоре становится ясно, что прошлое может нанести удар по тщательно спланированному настоящему и разрушить размеренные жизни обеих подруг. Режиссерский дебют актрисы Ребекки Холл, которая решила взяться за экранизацию одноименного романа Неллы Ларсен. В мире картина уже вышла и получила довольно высокие оценки, а в России премьера состоится 10 ноября на Netflix. В главных ролях: Тесса Томпсон, Рут Негга, Андре Холланд

Тесса Томпсон, Рут Негга, Андре Холланд Рейтинг IMDb: 6,8

Бонус. «Диана: Мюзикл»

Уже 1 октября на стриминговом сервисе Netflix будет доступна запись бродвейского мюзикла, который посвящен жизни принцессы Уэльской. Это беспрецедентный случай, поскольку сама премьера в театре еще не состоялась, а запись была сделана без зрителей.